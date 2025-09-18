Интер продължи италианския кошмар на Аякс

Финалистът в Шампионска лига от миналия сезон Интер започна с победа участието си в турнира през настоящия. "Нерадзурите" спечелиха с 2:0 като гости на Аякс.

Така треньорът на италианския гранд Кристиан Киву удължи на 14 двубоя серията си без загуба от нидерландци в евтурнирите като играч, след това и като наставник. Тя включва 10 успеха и 4 равенства.

В герой за Интер тази вечер се превърна Маркюс Тюрам, който бе точен в 42' и 47'.

Снимка: AFP

Французинът е едва вторият играч на миланския гранд, отбелязал два гола с глава в мач от Шампионска лига. Преди него същото стори Ернан Креспо на 12 ноември 2002 г.... срещу Аякс в Амстердам.

Италианският Амстердам

Италианският кошмар на Аякс у дома продължава, като "бяло-червените" са в серия от 14 срещи без победа.

Снимка: Reuters

Същевременно Интер започна с успех в Турнира на богатите за първи път от сезон 2018/2019. Оттогава има още 4 равенства и 2 поражения.

Във втория кръг "нерадзурите" приемат Славия Прага, който пропиля два гола аванс срещу дебютанта Бодьо Глимт. Аякс гостува на Олимпик Марсилия, допуснал обрат срещу Реал Мадрид след две дузпи на Килиан Мбапе.

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV и в четвъртък!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Аякс и Интер