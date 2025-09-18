bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Интер продължи италианския кошмар на Аякс

Успешен старт и за финалиста в Шампионска лига от миналия сезон

Reuters

Финалистът в Шампионска лига от миналия сезон Интер започна с победа участието си в турнира през настоящия. "Нерадзурите" спечелиха с 2:0 като гости на Аякс.

Така треньорът на италианския гранд Кристиан Киву удължи на 14 двубоя серията си без загуба от нидерландци в евтурнирите като играч, след това и като наставник. Тя включва 10 успеха и 4 равенства.

В герой за Интер тази вечер се превърна Маркюс Тюрам, който бе точен в 42' и 47'.

Снимка: AFP

Французинът е едва вторият играч на миланския гранд, отбелязал два гола с глава в мач от Шампионска лига. Преди него същото стори Ернан Креспо на 12 ноември 2002 г.... срещу Аякс в Амстердам.

Италианският Амстердам

Италианският кошмар на Аякс у дома продължава, като "бяло-червените" са в серия от 14 срещи без победа.

Снимка: Reuters

Същевременно Интер започна с успех в Турнира на богатите за първи път от сезон 2018/2019. Оттогава има още 4 равенства и 2 поражения.

Във втория кръг "нерадзурите" приемат Славия Прага, който пропиля два гола аванс срещу дебютанта Бодьо Глимт. Аякс гостува на Олимпик Марсилия, допуснал обрат срещу Реал Мадрид след две дузпи на Килиан Мбапе.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Аякс и Интер

Аякс
Аякс
0 : 2
Интер
Интер
57%
Притежание на топката
43%
5
Точни удари
12
2
Неточни удари
2
34
Опасни атаки
34
15
Нарушения
17
3
Корнери
5
2
Засади
1
4-3-3
Формация
3-5-2
Стадион: Johan Cruijff Arena

Състави

1
3 4 15 5
18 6 8
17 25 11
9 94
2 23 20 22 32
25 6 95
1
Витезслав Ярош 1 Витезслав Ярош
Антон Гаей 3 Антон Гаей
Ко Итакура 4 Ко Итакура
Юри Баас 15 Юри Баас
Оуен Уайндал 5 Оуен Уайндал
Дейви Клаасен 18 Дейви Клаасен
Твои Регер 6 Твои Регер
Кенет Тейлър 8 Кенет Тейлър
Оливър Валакър Едвардсен 17 Оливър Валакър Едвардсен
Уоут Вегхорст 25 Уоут Вегхорст
Мика Марсел Годс 11 Мика Марсел Годс
Ян Зомер 1 Ян Зомер
Мануел Аканджи 25 Мануел Аканджи
Стефан де Врий 6 Стефан де Врий
Алесандро Бастони 95 Алесандро Бастони
Дензъл Дъмфрис 2 Дензъл Дъмфрис
Николо Барела 23 Николо Барела
Хакан Чалханоглу 20 Хакан Чалханоглу
Хенрих Мхитарян 22 Хенрих Мхитарян
Федерико Димарко 32 Федерико Димарко
Маркус Тюрам 9 Маркус Тюрам
Франческо Пио Еспозито 94 Франческо Пио Еспозито
