Исторически обрат за Кошмара на Лудогорец (ВИДЕО)

Сензация в Шампионска лига! След прекрасен старт и два гола в първите 16 минути, Бенфика допусна пълен обрат у дома за крайното 2:3 от отбора нанесъл най-тежката загуба на Лудогорец в Европа - Карабах.

За португалския гранд това е 45-о участие в Шампионска лига, като само Реал Мадрид има повече. Докато за азерите това е едва втора поява в основната фаза на Турнира на богатите.

Първо полувреме

Първото полувреме започна перфектно за домакините. Енцо Баренечеа откри резултата за „орлите“ още в 6', а Вангелис Павлидис удвои 10 минути по-късно. Но след втория гол на Бенфика, гостите от Азербайджан настъпиха газта.

„Конниците“ намалиха изоставането си чрез Леандро Андраде четвърт час преди края на първата част, а Анатолий Трубин под рамките за домакините запази крехкия им аванс с две страхотни намеси.

Втора част

Във втората част азерите довършиха започнатото. Четири минути след рестарта на мача, Камило Дуран изравни резултата, а Алексей Кащук шокира всички на стадиона оформяйки крайното 3:2 за Карабах в 86‘.

Въпреки че това е едва второ участие на „конниците“ в Шампионска лига, Карабах е за 12-и пореден сезон част от основната фаза на турнирите на УЕФА. Това е едва вторият португалски отбор, който тимът от град Агдам побеждава, след като елиминира Брага от Лига Европа през сезон 2023/24.

Бенфика прекъсна серия от 9 мача без загуба в евротурнирите, като за втора поредна година губи откриващия си мач в Шампионска лига.

Бенфика прекъсна серия от 9 мача без загуба в евротурнирите, като за втора поредна година губи откриващия си мач в Шампионска лига.

