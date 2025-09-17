bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Исторически обрат за Кошмара на Лудогорец (ВИДЕО)

Бенфика пропиля 2 гола преднина у дома

Сензация в Шампионска лига! След прекрасен старт и два гола в първите 16 минути, Бенфика допусна пълен обрат у дома за крайното 2:3 от отбора нанесъл най-тежката загуба на Лудогорец в Европа - Карабах.

За португалския гранд това е 45-о участие в Шампионска лига, като само Реал Мадрид има повече. Докато за азерите това е едва втора поява в основната фаза на Турнира на богатите.

Първо полувреме

Първото полувреме започна перфектно за домакините. Енцо Баренечеа откри резултата за „орлите“ още в 6', а Вангелис Павлидис удвои 10 минути по-късно. Но след втория гол на Бенфика, гостите от Азербайджан настъпиха газта.

Снимка: Reuters

Конниците“ намалиха изоставането си чрез Леандро Андраде четвърт час преди края на първата част, а Анатолий Трубин под рамките за домакините запази крехкия им аванс с две страхотни намеси.

Втора част

Във втората част азерите довършиха започнатото. Четири минути след рестарта на мача, Камило Дуран изравни резултата, а Алексей Кащук шокира всички на стадиона оформяйки крайното 3:2 за Карабах в 86‘.

Снимка: Reuters

Въпреки че това е едва второ участие на „конниците“ в Шампионска лига, Карабах е за 12-и пореден сезон част от основната фаза на турнирите на УЕФА. Това е едва вторият португалски отбор, който тимът от град Агдам побеждава, след като елиминира Брага от Лига Европа през сезон 2023/24.

Бенфика прекъсна серия от 9 мача без загуба в евротурнирите, като за втора поредна година губи откриващия си мач в Шампионска лига.

Снимка: Reuters
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Бенфика и Карабах

Бенфика
Бенфика
2 : 3
Карабах
Карабах
53%
Притежание на топката
47%
6
Точни удари
9
8
Неточни удари
1
65
Опасни атаки
34
11
Нарушения
6
8
Корнери
3
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Estádio do Sport Lisboa e Benfica

Състави

1
17 4 30 26
20 5
8 10 21
14
17
15 20 10
35 8
2 13 81 44
99
Анатолий Трубин 1 Анатолий Трубин
Амар Дедич 17 Амар Дедич
Антонио Силва 4 Антонио Силва
Николас Отаменди 30 Николас Отаменди
Самуел Дал 26 Самуел Дал
Ричард Риос 20 Ричард Риос
Енцо Баренечеа 5 Енцо Баренечеа
Фредрик Аурснес 8 Фредрик Аурснес
Георгий Судаков 10 Георгий Судаков
Андреас Шелдеруп 21 Андреас Шелдеруп
Вангелис Павлидис 14 Вангелис Павлидис
Матеуш Кохалски 99 Матеуш Кохалски
Матеус Силва 2 Матеус Силва
Бахлул Мустафазада 13 Бахлул Мустафазада
Кевин Медина Рентерия 81 Кевин Медина Рентерия
Елвин Чаферкулиев 44 Елвин Чаферкулиев
Педро Бикальо 35 Педро Бикальо
Марко Янкович 8 Марко Янкович
Леандро Андраде 15 Леандро Андраде
Кади 20 Кади
Абдела Зубир 10 Абдела Зубир
17

Срещата по минути

Муса Гурбанли е сменен от Camilo Andres Durán Marquez 90′
ГООООЛ! Алексий Кашчук беше точен за отбора си 86′
79′ Леандро Барейро влезе на мястото на Ричард Риос
79′ Енрике Араухо е сменен от Вангелис Павлидис
Алексий Кашчук влезе на мястото на Марко Янкович 77′
Турал Байрамов влезе на мястото на Елвин Чаферкулиев 77′
70′ Джанлука Престиани е сменен от Андреас Шелдеруп
70′ Франьо Иванович е сменен от Фредрик Аурснес
Еманюел Адай влезе на мястото на Леандро Андраде 66′
ГООООЛ! Camilo Andres Durán Marquez беше точен за отбора си 48′
ГООООЛ! Леандро Андраде беше точен за отбора си 30′
16′ Вангелис Павлидис отбеляза гол!
6′ ГООООЛ! Енцо Баренечеа беше точен за отбора си
Тагове:

шампионска лига бенфика лудогорец обрат champions tv първи кръг Карабах

