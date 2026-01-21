Ливърпул търси победата в най-английския град във Франция (АНКЕТА)

Ливърпул пътува до Марсилия не за отмъщение или изкупление, а за сигурност в Шампионската лига!

За мърсисайдци дори равенство на средиземноморския бряг би било достатъчно, за да продължат към елиминационната фаза.

Това обаче няма да гарантира избягване на плейофите, а със сигурност Арне Слот би искал неговия отбор да се класира директно за осминафиналите.

Марсилия или Ливърпул

Трите точки са задължителни, но Олимпик Марсилия не е идеалният противник за тази цел, въпреки че "Стад Велодром" е един от най-гостоприемните за шумните английски публики. Очаква се над 3300 английски фенове да са на стадиона, което за пореден път затвърждава прякора на града - "най-английския град във Франция".

Марсилия пък преследва трета поредна победа в Шампионската лига за първи път от 2010 г., която да им подсигури мястото в елиминациите.

Един срещу друг

Двата отбора имат история в турнира, като на два пъти са се срещали в груповата фаза.

Марсилия има една единствена победа и то като гост на "Анфийлд", което означава, че Ливърпул не е усещал вкуса на загубата, като е пътувал до френския град в Турнира на богатите.

Ще успее ли сега Ливърпул да победи и да си гарантира място в топ 8 или Марсилия ще поднесе изненадата?

