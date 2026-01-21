bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ливърпул търси победата в най-английския град във Франция (АНКЕТА)

Ще успее ли да победи Марсилия и да затвърди мястото си в топ 8?

Reuters

Ливърпул пътува до Марсилия не за отмъщение или изкупление, а за сигурност в Шампионската лига!

За мърсисайдци дори равенство на средиземноморския бряг би било достатъчно, за да продължат към елиминационната фаза.

Това обаче няма да гарантира избягване на плейофите, а със сигурност Арне Слот би искал неговия отбор да се класира директно за осминафиналите.

Марсилия или Ливърпул

Трите точки са задължителни, но Олимпик Марсилия не е идеалният противник за тази цел, въпреки че "Стад Велодром" е един от най-гостоприемните за шумните английски публики. Очаква се над 3300 английски фенове да са на стадиона, което за пореден път затвърждава прякора на града - "най-английския град във Франция".

Снимка: Reuters

Марсилия пък преследва трета поредна победа в Шампионската лига за първи път от 2010 г., която да им подсигури мястото в елиминациите.

Един срещу друг

Двата отбора имат история в турнира, като на два пъти са се срещали в груповата фаза.

Марсилия има една единствена победа и то като гост на "Анфийлд", което означава, че Ливърпул не е усещал вкуса на загубата, като е пътувал до френския град в Турнира на богатите.

Снимка: Reuters

Ще успее ли сега Ливърпул да победи и да си гарантира място в топ 8 или Марсилия ще поднесе изненадата?

Ливърпул или Марсилия

Гледайте срещата на живо от 22:00 ч. по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG. Студиото ни е с начален час 19:00 ч.

Олимпик Марсилия
срещу
Ливърпул
21.01.2026 22:00
футбол ливърпул шампионска лига олимпик марсилия анфийлд марсилия Стад Велодром турнира на богатите

Легенда на Юнайтед в траур. Намериха брат му мъртъв!

Арсенал разплака Интер насред Милано и си осигури първото място (ВИДЕО)

Любослав Пенев вече е в София

От герой в синьо до враг: Стар любимец излиза срещу Челси в Шампионската лига

Галатасарай срещу Атлетико: Мач, който определя финала

Ювентус търси успех срещу опонент, който никога не е побеждавал

От герой в синьо до враг: Стар любимец излиза срещу Челси в Шампионската лига

Легенда на Юнайтед в траур. Намериха брат му мъртъв!

