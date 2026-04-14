НА ЖИВО: Ливърпул - ПСЖ (0:0)

Стартови състави

ПРЕВЮ

Чудо на "Анфийлд" или сезон без трофей! Пред това е изправен Ливърпул преди мача реванш срещу ПСЖ от четвъртфиналите на Шампионската лига. Мърсисайдци загубиха първата среща с 0:2 в Париж.

На "Анфийлд" привържениците на Ливърпул са ставали свидетели на знаменити обрати, като този срещу Барселона пред 2019 г. Дали обаче сега отборът от града на Бийтълс е способен на подобен подвиг?

ПСЖ изглежда непобедим и се е запътил към нов европейски триумф, след като през миналия сезон спечели Шампионската лига. Парижани получиха почивка през уикенда, за да имат повече време за съсредоточаване за мача реванш. Ако ПСЖ продължи напред, това ще бъде трето поредно участие за отбора на полуфиналите в най-престижния европейски клубен турнир, което е рекорд за френски отбор.

Също така парижани са на прага на друг национален рекорд - най-много поредни мачове без загуба в Европа - 9. Трудно е да се види как отбор като ПСЖ няма да подобри тези рекорди, като е спечелил последните си 5 мача, 3 от които срещу отбори от Англия.

В същото време Ливърпул постигна утешителна победа у дома срещу Фулъм, като младият суперталант Рио Нгумоа и Мохамед Салах вкараха през първото полувреме за крайния успех с 2:0.

Интересно ще бъде да видим стартовия състав на мърсисайдци. Причината - миналата седмица на "Парк де Пренс" Салах не само не фигурираше там, а дори не получи и минути от Арне Слот в четвъртфинала. Египтянинът, който ще напусне Ливърпул след края на сезона, отговори с красиво попадение във вратата на Фулъм.

Дали обаче сега Салах ще вкара първото си попадение срещу ПСЖ с екипа на Ливърпул или нападателят отново ще бъде добре опазен от защитата?