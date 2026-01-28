НА ЖИВО: Жозе Моуриньо срещу Реал Мадрид в Шампионска лига

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?

И днес, на 28 януари, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR.

Тази вечер са решаващите битки за осминафиналите и всички двубои са с начален час 22:00.

Снимка: uefa.com

Кои мачове може да гледате?

Бенфика - Реал Мадрид

Атлетико Мадрид - Бодьо

Наполи - Челси

ПСЖ - Нюкасъл

Айнтрахт - Тотнъм

Арсенал - Кайрат

Атлетик Билбао - Спортинг Лисабон

Аякс - Олимпиакос

Байер - Виляреал

Барселона - Копенхаген

Борусия Дортмунд - Интер

Брюж - Марсилия

Ливърпул - Карабах

Монако - Ювентус

Пафос - Славия Прага

ПСВ - Байерн

Юнион Сен Жилоа - Аталанта

Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bg, sportal.bg и maxsport.live.

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV! Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK