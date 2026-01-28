НА ЖИВО: Жозе Моуриньо срещу Реал Мадрид в Шампионска лига

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?
И днес, на 28 януари, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR.
Тази вечер са решаващите битки за осминафиналите и всички двубои са с начален час 22:00.
Бенфика - Реал Мадрид
Атлетико Мадрид - Бодьо
Наполи - Челси
ПСЖ - Нюкасъл
Айнтрахт - Тотнъм
Арсенал - Кайрат
Атлетик Билбао - Спортинг Лисабон
Аякс - Олимпиакос
Байер - Виляреал
Барселона - Копенхаген
Борусия Дортмунд - Интер
Брюж - Марсилия
Ливърпул - Карабах
Монако - Ювентус
Пафос - Славия Прага
ПСВ - Байерн
Юнион Сен Жилоа - Аталанта
Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bg, sportal.bg и maxsport.live.
Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.
Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!