bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

НА ЖИВО: Жозе Моуриньо срещу Реал Мадрид в Шампионска лига

Champions TV предлага пряко комбинирано предаване на всички двубои от последния кръг

НА ЖИВО: Жозе Моуриньо срещу Реал Мадрид в Шампионска лига

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?

И днес, на 28 януари, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR.

Тази вечер са решаващите битки за осминафиналите и всички двубои са с начален час 22:00.

Снимка: uefa.com

Кои мачове може да гледате?

Бенфика - Реал Мадрид
Атлетико Мадрид - Бодьо
Наполи - Челси
ПСЖ - Нюкасъл
Айнтрахт - Тотнъм
Арсенал - Кайрат
Атлетик Билбао - Спортинг Лисабон
Аякс - Олимпиакос
Байер - Виляреал
Барселона - Копенхаген
Борусия Дортмунд - Интер
Брюж - Марсилия
Ливърпул - Карабах
Монако - Ювентус
Пафос - Славия Прага
ПСВ - Байерн
Юнион Сен Жилоа - Аталанта

Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bgsportal.bg и maxsport.live

Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.

Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!

Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Бенфика
срещу
Реал Мадрид
28.01.2026 22:00
Тагове:

предаване шампионска лига реал мадрид португалия жозе моуриньо бенфика шампионската лига пряко champions tv специалния комбинирано

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ММС излезе с позиция за лошите тренировъчни условия в Зимния дворец

ММС излезе с позиция за лошите тренировъчни условия в Зимния дворец
60 години по-късно: Ще вземе ли реванш Реал от Бенфика?

60 години по-късно: Ще вземе ли реванш Реал от Бенфика?
Дара Панайотова грабна два медала на европейското по джу джицу

Дара Панайотова грабна два медала на европейското по джу джицу
Без милост за България в Лигата на нациите

Без милост за България в Лигата на нациите
Тръгнаха за мач, не се върнаха: 26 години по-късно ПАОК отново брои жертви

Тръгнаха за мач, не се върнаха: 26 години по-късно ПАОК отново брои жертви

Последни новини

ММС излезе с позиция за лошите тренировъчни условия в Зимния дворец

ММС излезе с позиция за лошите тренировъчни условия в Зимния дворец
Александра Фейгин – с пет ката дрехи към Олимпийските игри (ВИДЕО)

Александра Фейгин – с пет ката дрехи към Олимпийските игри (ВИДЕО)
Дара Панайотова грабна два медала на европейското по джу джицу

Дара Панайотова грабна два медала на европейското по джу джицу
Пет поред за Синер – време ли е Джокович да си върне трона?

Пет поред за Синер – време ли е Джокович да си върне трона?

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV