bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Невероятно! Шампионската лига стига до Полярния кръг, Каспийско море и границата с Китай

Сезонът още не е започнал и вече пише история

Невероятно! Шампионската лига стига до Полярния кръг, Каспийско море и границата с Китай

Новият сезон на Шампионската лига дори още не е започнал, а вече пише история. Във втория сезон на новия формат, чиято първа част е турнирна фаза вместо групи, стига до ... централна Азия. Във вторник вечерта видяхме трима нови участници, трима дебютанти, които са много интересни и заради градовете, от които идват.

Шампионската лига стъпва в Кипър не за първи път, но е едно от най-южните места, където се е играл турнирът на богатите. Пафос елиминира фаворита Цървена звезда, като по този начин се превърна в най-южния град, чийто клуб ще играе в Шампионската лига след Тел Авив. Домакинствата най-вероятно ще се играят в Лимасол, който е малко по на юг от Пафос.

Най-южният град, който ще приеме мачове

Нито Кипър, нито Израел географски принадлежат към Европа, но Кипър е част от Стария континент политически и културно, така че от тази гледна точка можем да кажем, че Лимасол ще бъде най-южният европейски град, който ще бъде домакин на мачове от Шампионската лига.

Бодьо/Глимт, хит в европейския футбол през последните години, за първи път се класира за елитното клубно състезание, отстранявайки Щурм Грац.

Град Бодьо се намира в самия север на Норвегия, част от Северния полярен кръг, а Шампионската лига никога не е била играна по на север.

Кайрат Алмати обаче държи палмата! Казахстанският клуб шокира шотландския Селтик след изпълнение на дузпи. За първи път Шампионската лига идва в далечен Казахстан, в най-големия град, разположен в източната част на тази обширна централноазиатска страна.

Тройна граница

Алмати се намира на тройната граница между Казахстан, Киргизстан и Китай, доста близо до китайската граница, което само по себе си звучи невероятно в контекста на най-силния европейски клубен турнир.

Вечерта на изненадите: И кипърски клуб на 11 години влетя в ШЛ (ВИДЕО)

Тази вечер турнирът може да се сдобие с още един участник отдалеч. Карабах от Азербайджан има предимство от 3:1 срещу унгарския Ференцварош, отстранил по-рано нашия шампион Лудогорец, и защитава предимството си в Баку.

Равносметката този сезон Шампионската лига прекрачва граници както никога досега: от Северния полярен кръг, през Близкия изток и Каспийско море, чак до подножието на Китай. Турнирът не просто събира най-силните отбори, а превръща географията на Европа и съседните ѝ региони в сцена за футболна история.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Кайрат, Пафос..., а България вече 9 години няма отбор в Шампионската лига

Тагове:

история китай кайрат пафос георграфия бодьоглимт

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Даниел Боримиров: Вярата не е загубена! (ВИДЕО)

Даниел Боримиров: Вярата не е загубена! (ВИДЕО)

Вечерта на изненадите: И кипърски клуб на 11 години влетя в ШЛ (ВИДЕО)

Вечерта на изненадите: И кипърски клуб на 11 години влетя в ШЛ (ВИДЕО)
Казахстанци шокираха Селтик и са в ШЛ (ВИДЕО)

Казахстанци шокираха Селтик и са в ШЛ (ВИДЕО)
Иван Иванов отпадна на старта в Майорка

Иван Иванов отпадна на старта в Майорка

Последни новини

Даниел Боримиров: Вярата не е загубена! (ВИДЕО)

Даниел Боримиров: Вярата не е загубена! (ВИДЕО)

Валентин Христов:

Валентин Христов: "Да, господа! Аз съм мошеник. Аз взех допинг!" (ВИДЕО)
Офертата от 50 милиона, която ще реши всички проблеми на Барса!

Офертата от 50 милиона, която ще реши всички проблеми на Барса!
САЩ изхвърлиха волейболистите ни от топ 8 на световното

САЩ изхвърлиха волейболистите ни от топ 8 на световното
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV