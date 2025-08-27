Невероятно! Шампионската лига стига до Полярния кръг, Каспийско море и границата с Китай

Новият сезон на Шампионската лига дори още не е започнал, а вече пише история. Във втория сезон на новия формат, чиято първа част е турнирна фаза вместо групи, стига до ... централна Азия. Във вторник вечерта видяхме трима нови участници, трима дебютанти, които са много интересни и заради градовете, от които идват.

Шампионската лига стъпва в Кипър не за първи път, но е едно от най-южните места, където се е играл турнирът на богатите. Пафос елиминира фаворита Цървена звезда, като по този начин се превърна в най-южния град, чийто клуб ще играе в Шампионската лига след Тел Авив. Домакинствата най-вероятно ще се играят в Лимасол, който е малко по на юг от Пафос.

Най-южният град, който ще приеме мачове

Нито Кипър, нито Израел географски принадлежат към Европа, но Кипър е част от Стария континент политически и културно, така че от тази гледна точка можем да кажем, че Лимасол ще бъде най-южният европейски град, който ще бъде домакин на мачове от Шампионската лига.

Бодьо/Глимт, хит в европейския футбол през последните години, за първи път се класира за елитното клубно състезание, отстранявайки Щурм Грац.

Град Бодьо се намира в самия север на Норвегия, част от Северния полярен кръг, а Шампионската лига никога не е била играна по на север.

Кайрат Алмати обаче държи палмата! Казахстанският клуб шокира шотландския Селтик след изпълнение на дузпи. За първи път Шампионската лига идва в далечен Казахстан, в най-големия град, разположен в източната част на тази обширна централноазиатска страна.

Тройна граница

Алмати се намира на тройната граница между Казахстан, Киргизстан и Китай, доста близо до китайската граница, което само по себе си звучи невероятно в контекста на най-силния европейски клубен турнир.

Тази вечер турнирът може да се сдобие с още един участник отдалеч. Карабах от Азербайджан има предимство от 3:1 срещу унгарския Ференцварош, отстранил по-рано нашия шампион Лудогорец, и защитава предимството си в Баку.

Равносметката – този сезон Шампионската лига прекрачва граници както никога досега: от Северния полярен кръг, през Близкия изток и Каспийско море, чак до подножието на Китай. Турнирът не просто събира най-силните отбори, а превръща географията на Европа и съседните ѝ региони в сцена за футболна история.

