Първият истински тест за Арбелоа: Непобеден от Реал отбор (ВИДЕО)

Може ли Монако отново да шокира 15-кратния носител на Шампионската лига

Reuters

След дълга пауза Шампионската лига отново е тук! А какво по-хубаво от това "Кралете на Европа" да ни поднесат шоу на "Сантяго Бернабеу"?

Реал Мадрид посреща Монако, а Килиан Мбапе ще се изправи срещу отбора, който даде старт на кариерата му.

Снимка: Reuters

В единствения досегашен сблъсък между двата отбора именно монегаските побеждават, а един техен играч завинаги влиза в черния списък на Реал Мадрид.

Да мразиш свой играч

Това се случва през вече далечния сезон 2003/04, когато на четвъртфиналите Монако отстранява "белия балет". Тогава под светлината на прожекторите попада Фернандо Мориентес - нападателят, който тогава играе под наем в Монако от Реал Мадрид.

Благодарение на неговите голове, монегаските се класират напред, а след това достигат и до финал, който трагично губят с 0:3 от Порто на Жозе Моуриньо. След края на този сезон Мориентес се връща на "Сантяго Бернабеу" и след само един сезон е продаден на Ливърпул.

Важните три точки

Дали и сега не ни очаква подобен развой на събитията - Монако да вгорчи още повече ситуацията в отбора на Флорентино Перес. След като през уикенда головете на Реал срещу Леванте бяха посрещнати с освирквания, какво ли ще се случи, ако "лос бланкос" загубят втори пореден мач в Шампионската лига?

Снимка: Reuters

Това не се е случвало от сезон 2018/19, когато Реал Мадрид отпада от Аякс на осминафиналите, като на "Сантяго Бернабеу" губи с 1:4, след като в първия мач в Нидерландия печели с 2:1.

На другия бряг, след загубата си в първия кръг, Монако направи най-дългата си серия без загуба в Турнира на богатите (2 победи и 3 равенства).

А ето колко важни могат да се окажат трите точки и за двата отбора:

Снимка: Reuters

В момента Реал Мадрид се намира на седмо място в класирането, което осигурява избягване на плейофния кръг. Монако е на 19-а позиция, но само на 3 точки от "лос меренгес". Тоест, ако Реал победи, то със сигурност ще остане в топ 8 и ще се класира директно за осминафиналите, а Монако ще рискува да отпадне директно от турнира.

Ако Монако спечели, ще има голяма възможност да се доближи до топ 8, а следващият им мач е срещу непостоянния отбор на Ювентус на "Стад Луи II". При този развой Реал ще има нужда от задължителна победа в Португалия срещу Бенфика и Жозе Моуриньо следващата седмица.

Снимка: Reuters

Големият въпрос е кой ще победи?

А този и всички късни мачове можете да гледате в комбинираното предаване Champions TV.

Реал Мадрид
срещу
Монако
20.01.2026 22:00
