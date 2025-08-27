Пъзелът в Шампионската лига е нареден (ВИДЕО)

Пъзелът в Шампионската лига вече е нареден! Ясни са и последните 4 отбора, които ще участват в Турнира на богатите през новия сезон.

Ето и какво се случи в последните мачове от плейофите:

Кабарах - Ференцварош 2:3 (5:4 в общия резултат)

За втори път в своята история Карабах се класира за основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир. Азербайджанският тим надделя над отстранилия Лудогорец - Ференцварош, в епична драма. В първи мач Карабах победи с 3:1, но в Баку загуби с 3:2, като унгарците бяха само на едно попадение от вкарване на двубоя в продължения.

Габи Каничовски откри резултата в 14', но Карабах направи пълен обрат до края на полувремето чрез Леандро Андраде и Абдела Зубир. През втората част Барнабас Варга изравни от дузпа 10 минути след подновяването на играта. В 82' Алекс Тот вкара фамозен гол от пряк свободен удар. До последния съдийски сигнал Ференцварош натискаше, но така и не успя да стигне до този така скъпоценен гол, който да вкара мача в продължения. Така унгарския тим ще играе в Лига Европа, докато Карабах ще се изправи срещу най-добрите в Шампионската лига.

Бенфика - Фенербахче 1:0 (1:0 в общия резултат)

Жозе Моуриньо си тръгва от Лисабон с наведена глава. Бенфика съкруши Жозе Моуриньо и елиминира Фенербахче с минималното 1:0. Единственото попадение вкара бъдещото попълнение на Фенербахче - Керем Артюкоглу. Отборът на Специалния за девети пореден сезон няма да бъде част от Турнира на богатите. Това беше едва втора загуба на Моуриньо срещу отбора от Лисабон, а "орлите" удължиха победната си серия над турски отбори у дома на 9 мача.

Брюж - Рейнджърс 6:0 (9:1 в общия резултат)

Брюж от своя страна пък разгроми Рейнджърс с 6:0. Белгийците поведоха още в 5' чрез Николо Тресолди, а три минути по-късно Макс Ааронс беше изгонен с директен червен картон, оставяйки шотландския гранд с човек по-малко. Това само отвори още повече вратите за Брюж, които до края на полувремето вкараха още 4 безответни гола. А още с началото на втората част Брюж отбеляза и шести.

Копенхаген - Базел 2:0 (3:1 в общия резултат)

Първото полувреме завърши 0:0, а секунди след началото на второто Копенхаген отбеляза чрез Андреас Корнелиус. А в края на срещата датчаните решиха всичко с гол от дузпа на новото попълнение Юсуфа Мукоко.

