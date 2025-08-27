Пъзелът в Шампионската лига е нареден (ВИДЕО)

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Пъзелът в Шампионската лига вече е нареден! Ясни са и последните 4 отбора, които ще участват в Турнира на богатите през новия сезон.

Ето и какво се случи в последните мачове от плейофите:

Кабарах - Ференцварош 2:3 (5:4 в общия резултат)

За втори път в своята история Карабах се класира за основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир. Азербайджанският тим надделя над отстранилия Лудогорец - Ференцварош, в епична драма. В първи мач Карабах победи с 3:1, но в Баку загуби с 3:2, като унгарците бяха само на едно попадение от вкарване на двубоя в продължения.

Габи Каничовски откри резултата в 14', но Карабах направи пълен обрат до края на полувремето чрез Леандро Андраде и Абдела Зубир. През втората част Барнабас Варга изравни от дузпа 10 минути след подновяването на играта. В 82' Алекс Тот вкара фамозен гол от пряк свободен удар. До последния съдийски сигнал Ференцварош натискаше, но така и не успя да стигне до този така скъпоценен гол, който да вкара мача в продължения. Така унгарския тим ще играе в Лига Европа, докато Карабах ще се изправи срещу най-добрите в Шампионската лига.

Бенфика - Фенербахче 1:0 (1:0 в общия резултат)

Жозе Моуриньо си тръгва от Лисабон с наведена глава. Бенфика съкруши Жозе Моуриньо и елиминира Фенербахче с минималното 1:0. Единственото попадение вкара бъдещото попълнение на Фенербахче - Керем Артюкоглу. Отборът на Специалния за девети пореден сезон няма да бъде част от Турнира на богатите. Това беше едва втора загуба на Моуриньо срещу отбора от Лисабон, а "орлите" удължиха победната си серия над турски отбори у дома на 9 мача.

Брюж - Рейнджърс 6:0 (9:1 в общия резултат)

Брюж от своя страна пък разгроми Рейнджърс с 6:0. Белгийците поведоха още в 5' чрез Николо Тресолди, а три минути по-късно Макс Ааронс беше изгонен с директен червен картон, оставяйки шотландския гранд с човек по-малко. Това само отвори още повече вратите за Брюж, които до края на полувремето вкараха още 4 безответни гола. А още с началото на втората част Брюж отбеляза и шести.

Копенхаген - Базел 2:0 (3:1 в общия резултат)

Първото полувреме завърши 0:0, а секунди след началото на второто Копенхаген отбеляза чрез Андреас Корнелиус. А в края на срещата датчаните решиха всичко с гол от дузпа на новото попълнение Юсуфа Мукоко.

Статистики за двубоя от Висша лига между Хибърниън и Рейнджърс

Хибърниън
Хибърниън
2 : 2
Рейнджърс
Рейнджърс
35%
Притежание на топката
65%
7
Точни удари
15
1
Неточни удари
6
28
Опасни атаки
38
10
Нарушения
9
3
Корнери
13
2
Засади
5
3-4-3
Формация
4-3-3
Стадион: Easter Road Stadium

Състави

13
5 2 33
15 12 26 8
19 10 20
43 18 29
22 10 8
2 5 27 24
1
Джордан Смит 13 Джордан Смит
Уорън О'Хора 5 Уорън О'Хора
Луис Милър 2 Луис Милър
Роки Бушири Киранга 33 Роки Бушири Киранга
Джак Иредейл 15 Джак Иредейл
Кристофър Каддън 12 Кристофър Каддън
Nectarios triantis 26 Nectarios triantis
Аласана Манех 8 Аласана Манех
Ники Каддън 19 Ники Каддън
Мартин Бойл 10 Мартин Бойл
Кийрън Боуи 20 Кийрън Боуи
Джак Бътланд 1 Джак Бътланд
Джеймс Таверние 2 Джеймс Таверние
Джон Сутар 5 Джон Сутар
Леон Балогун 27 Леон Балогун
Нерайшо Касанвиржо 24 Нерайшо Касанвиржо
Йефте Витал да Силва Диас 22 Йефте Витал да Силва Диас
М. Диоманде 10 М. Диоманде
Конър Барън 8 Конър Барън
Николас Раскин 43 Николас Раскин
Вацлав Черни 18 Вацлав Черни
Хамза Игаман 29 Хамза Игаман

Срещата по минути

90+3′ Джордан Обита влезе на мястото на Джак Иредейл
Бейли Райс влезе на мястото на Вацлав Черни 81′
Оскар Кортес влезе на мястото на Николас Раскин 81′
79′ Дилън Левит е сменен от Nectarios triantis
68′ Жълт картон за Мартин Бойл
66′ ГООООЛ! Мартин Бойл беше точен за отбора си
60′ Нейтън Мория-Уелш получи жълт картон
Жълт картон за Нерайшо Касанвиржо 60′
57′ Нейтън Мория-Уелш е сменен от Аласана Манех
57′ Дуайт Гейл влезе на мястото на Кийрън Боуи
57′ Джош Кембъл е сменен от Джуниър Хойлет
Том Лорънс е сменен от М. Диоманде 54′
Николас Раскин отбеляза гол! 50′
М. Диоманде получи жълт картон 31′
30′ Жълт картон за Кийрън Боуи
16′ Кийрън Боуи отбеляза гол!
Робин Пропър е сменен от Леон Балогун 10′
Cyriel Dessers отбеляза гол! 2′

Статистики за двубоя от Висша лига между Рейнджърс и Дънди Юнайтед

Рейнджърс
Рейнджърс
3 : 1
Дънди Юнайтед
Дънди Юнайтед
78%
Притежание на топката
22%
14
Точни удари
4
5
Неточни удари
0
72
Опасни атаки
27
7
Нарушения
12
9
Корнери
4
1
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Ibrox Stadium

Състави

1
2 5 27 22
8 43
18 10 29
9
5 15
11 18 14 23
2 37 16 31
25
Джак Бътланд 1 Джак Бътланд
Джеймс Таверние 2 Джеймс Таверние
Джон Сутар 5 Джон Сутар
Леон Балогун 27 Леон Балогун
Йефте Витал да Силва Диас 22 Йефте Витал да Силва Диас
Конър Барън 8 Конър Барън
Николас Раскин 43 Николас Раскин
Вацлав Черни 18 Вацлав Черни
М. Диоманде 10 М. Диоманде
Хамза Игаман 29 Хамза Игаман
Cyriel Dessers 9 Cyriel Dessers
Дейв Ричардс 25 Дейв Ричардс
Райън щам 2 Райън щам
Сам Клеал-Хардинг 37 Сам Клеал-Хардинг
Емануел Адегбойега 16 Емануел Адегбойега
Деклан Галахер 31 Деклан Галахер
Уил Фери 11 Уил Фери
Кай Фотерингъм 18 Кай Фотерингъм
Крейг Сибалд 14 Крейг Сибалд
Рос Дочерти 23 Рос Дочерти
Vicko ševelj 5 Vicko ševelj
Глен Мидълтън 15 Глен Мидълтън

Срещата по минути

Руари Патън е сменен от Vicko ševelj 88′
82′ Бейли Райс е сменен от Конър Барън
Jort van der sande е сменен от Сам Далби 81′
Кристиян Трапановски влезе на мястото на Рос Дочерти 80′
80′ Данило е сменен от Хамза Игаман
80′ Оскар Кортес влезе на мястото на Вацлав Черни
Дейвид Бабунски е сменен от Глен Мидълтън 80′
77′ Том Лорънс влезе на мястото на М. Диоманде
77′ Нерайшо Касанвиржо е сменен от Йефте Витал да Силва Диас
75′ Николас Раскин отбеляза гол!
73′ Cyriel Dessers преодоля вратаря.
71′ Потвърдена дузпа
Vicko ševelj получи жълт картон 60′
25′ Cyriel Dessers отбеляза гол!
Сам Клеал-Хардинг отбеляза гол! 20′

Статистики за двубоя от Висша лига между Рейнджърс и Aberdeen

Рейнджърс
Рейнджърс
4 : 0
Aberdeen
Aberdeen
70%
Притежание на топката
54%
15
Точни удари
10
9
Неточни удари
2
60
Опасни атаки
45
11
Нарушения
6
7
Корнери
4
3
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Ibrox Stadium

Състави

31
2 5 27 22
8 43
18 10 14
9
11
81 7 16
8 10
2 24 5 4
1
Лиам Кели 31 Лиам Кели
Джеймс Таверние 2 Джеймс Таверние
Джон Сутар 5 Джон Сутар
Леон Балогун 27 Леон Балогун
Йефте Витал да Силва Диас 22 Йефте Витал да Силва Диас
Конър Барън 8 Конър Барън
Николас Раскин 43 Николас Раскин
Вацлав Черни 18 Вацлав Черни
М. Диоманде 10 М. Диоманде
Недим Байрами 14 Недим Байрами
Cyriel Dessers 9 Cyriel Dessers
Димитар Митов 1 Димитар Митов
Ники Девлин 2 Ники Девлин
Кристерс Тоберс 24 Кристерс Тоберс
Матс Кностър 5 Матс Кностър
Греъм Шини 4 Греъм Шини
Данте Полвара 8 Данте Полвара
Лейтън Кларксън 10 Лейтън Кларксън
Топи Кескинен 81 Топи Кескинен
Джейми Макграт 7 Джейми Макграт
Йепе Окелс 16 Йепе Окелс
Одай Дабаг 11 Одай Дабаг

Срещата по минути

90+1′ Джон Сутар получи жълт картон
90+3′ Йефте Витал да Силва Диас отбеляза гол!
получи жълт картон 89′
80′ Том Лорънс влезе на мястото на Николас Раскин
80′ Данило е сменен от Cyriel Dessers
Шейдън Морис влезе на мястото на Данте Полвара 79′
79′ Нерайшо Касанвиржо е сменен от Леон Балогун
72′ Бейли Райс е сменен от М. Диоманде
70′ ГООООЛ! Хамза Игаман беше точен за отбора си
67′ Жълт картон за
Джак Милн влезе на мястото на Кристерс Тоберс 65′
Александър Дженсън е сменен от Ники Девлин 65′
Жълт картон за 62′
61′ ГООООЛ! Cyriel Dessers беше точен за отбора си
55′ Вацлав Черни отбеляза гол!
Кевин Нисбет е сменен от Йепе Окелс 46′
46′ Хамза Игаман влезе на мястото на Недим Байрами
Папе Гийе влезе на мястото на Одай Дабаг 46′
Кристерс Тоберс получи жълт картон 34′

Статистики за двубоя от Висша лига между Рейнджърс и Селтик

Рейнджърс
Рейнджърс
1 : 1
Селтик
Селтик
40%
Притежание на топката
60%
9
Точни удари
5
3
Неточни удари
2
35
Опасни атаки
46
9
Нарушения
18
5
Корнери
6
3
Засади
2
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Ibrox Stadium

Състави

31
2 5 27 22
10 8 43
18 14 9
9
49 41 38
27 42
56 20 5 3
12
Лиам Кели 31 Лиам Кели
Джеймс Таверние 2 Джеймс Таверние
Джон Сутар 5 Джон Сутар
Леон Балогун 27 Леон Балогун
Йефте Витал да Силва Диас 22 Йефте Витал да Силва Диас
М. Диоманде 10 М. Диоманде
Конър Барън 8 Конър Барън
Николас Раскин 43 Николас Раскин
Вацлав Черни 18 Вацлав Черни
Недим Байрами 14 Недим Байрами
Cyriel Dessers 9 Cyriel Dessers
Вильями Синисало 12 Вильями Синисало
Антъни Ралстън 56 Антъни Ралстън
Камерън Картър-Викерс 20 Камерън Картър-Викерс
Лиам Скейлс 5 Лиам Скейлс
Грег Тейлър 3 Грег Тейлър
Арне Енгелс 27 Арне Енгелс
Калъм Макгрегър 42 Калъм Макгрегър
Джеймс Форест 49 Джеймс Форест
Рео Хатате 41 Рео Хатате
Дайзен Маеда 38 Дайзен Маеда
Адам Айда 9 Адам Айда

Срещата по минути

90+3′ Данило влезе на мястото на М. Диоманде
Жълт картон за Джони Кени 90′
88′ Бейли Райс получи жълт картон
е сменен от 84′
83′ влезе на мястото на
Джефри Шлуп влезе на мястото на Грег Тейлър 79′
66′ Хамза Игаман влезе на мястото на Вацлав Черни
66′ Янис Хаги е сменен от Недим Байрами
Хюн-Джун Янг е сменен от Джеймс Форест 63′
Пауло Бернардо влезе на мястото на Арне Енгелс 63′
Адам Айда отбеляза гол! 57′
44′ Cyriel Dessers отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Висша лига между St. Mirren и Рейнджърс

St. Mirren
St. Mirren
2 : 2
Рейнджърс
Рейнджърс
42%
Притежание на топката
58%
8
Точни удари
4
1
Неточни удари
6
43
Опасни атаки
38
11
Нарушения
11
3
Корнери
3
3
Засади
1
3-5-2
Формация
3-4-1-2
Стадион: The Smisa Stadium

Състави

1
22 13 5
2 88 15 6 24
7 9
9 29
10
2 43 49 22
5 4 19
31
Zac Hemming 1 Zac Hemming
Маркъс Фрейзър 22 Маркъс Фрейзър
Александър Гогич 13 Александър Гогич
Ричард Тейлър 5 Ричард Тейлър
Райън Алебиосу 2 Райън Алебиосу
Килиан Филипс 88 Килиан Филипс
Caolan Boyd-Munce 15 Caolan Boyd-Munce
Марк О'Хара 6 Марк О'Хара
Деклан Джон 24 Деклан Джон
Йона Аюнга 7 Йона Аюнга
Микаел Мандрон 9 Микаел Мандрон
Лиам Кели 31 Лиам Кели
Джон Сутар 5 Джон Сутар
Робин Пропър 4 Робин Пропър
Клинтън Нсиала 19 Клинтън Нсиала
Джеймс Таверние 2 Джеймс Таверние
Николас Раскин 43 Николас Раскин
Бейли Райс 49 Бейли Райс
Йефте Витал да Силва Диас 22 Йефте Витал да Силва Диас
М. Диоманде 10 М. Диоманде
Cyriel Dessers 9 Cyriel Dessers
Хамза Игаман 29 Хамза Игаман

Срещата по минути

90+2′ Оуен Осени е сменен от Микаел Мандрон
90+3′ Жълт картон за Александър Гогич
Недим Байрами е сменен от Клинтън Нсиала 87′
Конър Барън е сменен от Бейли Райс 85′
84′ Ричард Тейлър получи жълт картон
80′ Скот Тансер е сменен от Деклан Джон
Вацлав Черни влезе на мястото на Cyriel Dessers 76′
73′ ГООООЛ! Conor McMenamin беше точен за отбора си
63′ Conor McMenamin е сменен от Йона Аюнга
63′ Roland Idowu влезе на мястото на Caolan Boyd-Munce
59′ Килиан Филипс получи жълт картон
Жълт картон за Николас Раскин 55′
ГООООЛ! Николас Раскин беше точен за отбора си 52′
44′ ГООООЛ! Марк О'Хара беше точен за отбора си
ГООООЛ! Cyriel Dessers беше точен за отбора си 42′
