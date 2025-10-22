ПСВ удари исторически шамар на Наполи

ПСВ Айндховен удари исторически шамар на Наполи в Шампионска лига! "Филипсите" разгромиха италианския първенец с 6:2 у дома.

Двубоят от третия кръг на основната фаза ще остане в кошмарите на неаполитанците, които инкасираха 6 гола в евротурнирите за първи път. За последно Сампдория вкара толкова на Наполи в Серия "А" при 3:6 на 21 декември 1997 г.

Успехът е втори пореден за ПСВ срещу представители на Калчото в Шампионската лига. През миналия сезон нидерландският гранд елиминира Ювентус с общ резултат 4:3 в плейофите - след 1:2 в Торино и 3:1 с продължения в Айндховен.

Снимка: Reuters

Срам за италианския шампион

Тази вечер нищо не предвещаваше фиаското за тима на Антонио Конте. Наполи поведе в 31' чрез Скот Мактоминей, но Алесандро Бонджорно си отбеляза автогол в 35', а Исмаел Сайбари оформи обрата за домакините.

Снимка: Reuters

ПСВ покачи на 3:1 с попадение на Денис Ман в 54', а четвърт час преди края централният нападател на Наполи Лоренцо Лука, който замени контузения Расмус Хойкунд, си изкара директен червен картон.

"Филипсите" се възползваха и реализираха нови 3 гола, дело на Ман в 80' и на резервите Рикардо Пепи и Кухаиб Дриуех - съответно в 87' и 89'. Покрай тях Мактоминей бе точен за втори път, за да отсрами частично "партенопеите".

В четвъртия кръг Наполи приема Айнтрахт Франкфурт, докато ПСВ гостува на Олимпиакос, който беше разбит с 6:1 от Барселона по-рано тази вечер.

Снимка: Reuters

