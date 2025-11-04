ПСЖ излиза срещу перфектния Байерн и историята

Битка за първото място! Двата отбора, които оглавяват временното класиране в Шампионската лига, се изправят един срещу друг. Миналогодишният шампион посреща отбора в най-добра форма — ПСЖ срещу Байерн Мюнхен.

Домакините се намират в страхотна голова форма. ПСЖ е отбелязал повече попадения от всеки друг отбор в Шампионската лига през този сезон (13), което е най-много от един отбор в първите 3 мача след сезон 2022/23, когато Наполи отбеляза също 13 гола.

Снимка: Getty Images

Последната среща между двата отбора бе белязана от тежка контузия. Звездата на Байерн Джамал Мусиала обърна глезена си в мач от Световното клубно първенство в САЩ.

Перфектният Байерн

Седмица след като изиграха най-резултатния сблъсък за сезона в Шампионската лига, парижани посрещат Байерн Мюнхен, който се намира в перфектна форма от началото на сезона.

Снимка: Getty Images

Като казваме перфектна, наистина имаме предвид перфектна! Баварците поставиха нов рекорд за всички времена за най-добър старт на сезон - 15 поредни победи. В тези 15 мача момчетата на Венсан Компани са отбелязали 54 гола и са допуснали само 10.

Снимка: Getty Images

Основна заслуга за головата форма на греманския първенец има Хари Кейн. Нападателят има участие в почти половината попадения на своя отбор – 22 гола и 3 асистенции. А в Шампионската лига капитанът на Англия в последните 10 излизания на терена е отбелязал 11 пъти.

Снимка: Getty Images

Йошуа Кимих може да стане 30-ият футболист на Байерн Мюнхен със 100 участия в Шампионската лига. Той ще е едва петият играч на шесткратния носител на трофея с подобно постижение след Томас Мюлер (163), Мануел Нойер (131), Филип Лам (105) и Оливер Кан (103).

Прокобата на Мюнхен

В исторически план баварците имат превес. Байерн Мюнхен е отборът, който е побеждавал най-много пъти ПСЖ в историята на Шампионската лига.

Снимка: Getty Images

Баварската машина спечели последните 4 мача срещу парижани в турнира, без да допусне нито един гол. Но именно ПСЖ триумфира на нула, когато двата отбора се срещнаха през лятото в Световното клубно първенство.

Байерн обаче постига успеха, когато той има най-голямо значение. Двата отбора се изправиха един срещу друг във финала на Шампионската лига през 2021 г. Тогава, с Килиан Мбапе и Неймар в състава си, парижани загубиха с 0:1 в Лисабон.

Снимка: Getty Images

Интересна статистика

Силите на двата отбора се проявяват в различните полувремена. ПСЖ е отбелязал гол след почивката във всеки свой домакински мач през този сезон, докато Байерн Мюнхен е реализирал 9 от своите 12 попадения в Шампионската лига през първата част.

Снимка: Getty Images

Баварците са отбелязали 3 или повече гола в 7 последователни срещи, но само в един от шестте домакински мача на ПСЖ този сезон и двата отбора са се разписали.

Байерн Мюнхен е спечелил 12 от последните си 15 мача срещу френски отбори.

