bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Реал Мадрид - Манчестър Сити: Ексклузивно на VOYO.BG

Вижте кои мачове може да гледате само и единствено на онлайн платформата

Реал Мадрид - Манчестър Сити: Ексклузивно на VOYO.BG
Reuters

Шампионската лига изпраща 2025 година със страхотни мачове. А онлайн платформата VOYO.BG ще ви направи свидетели на един от най-зрелищните сблъсъци в последните години - Реал Мадрид срещу Манчестър Сити.

А ето и всички срещи, които ще бъдат излъчени ексклузивно на VOYO.BG.

Реал Мадрид - Манчестър Сити (22:00)

Със сигурност всички погледи ще са вперени в този мач, където всичко е на живот и смърт. В последните години свикнахме да гледаме тези два отбора един срещу друг, а сега следва нов епизод от един от най-ожесточените сблъсъци в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Това, от което трябва да се притеснява Пеп Гуардиола, е Килиан Мбапе. Французинът обича да играе срещу "гражданите", като те са най-голямата му жертва в Шампионската лига. Той има 7 гола с три различни отбора срещу Сити.

А дали и сега Килиан Мбапе ще вкара срещу Сити, ще разберем само и единствено на VOYO.BG.

Снимка: Reuters

Байер Леверкузен - Нюкасъл (22:00)

Два отбора, разделени от една точка и стремящи се да си проправят път към челната осмица, се сблъскват за първи път от сезон 2002/03.

Тогава Нюкасъл спечели с по 3:1 и двете си срещи от втория етап на груповата фаза (при тогавашния формат на Шампионската лига), но в последните си три мача срещу отбори от Германия няма победа. "Аспирините" пък ще искат да си отмъстят, защото преди повече от 20 години именно "свраките" ги изхвърлиха от турнира.

Снимка: Reuters

Борусия Дортмунд – Бодьо Глимт (22:00)

Борусия Дортмунд гони рекорд при домакинството си на Бодьо Глимт. "Жълто-черните" приемат у дома норвежците за победа №100 в Шампионската лига, а серията на отбора на "Сигнал Идуна Парк" е силна. Отборът на Борусия е загубил едва един от последните си 20 мача в Дортмунд.

Голмайсторът на германския гранд Серу Гираси има 18 гола в първите си 23 срещи в Шампионската лига, като само Арлинг Холанд има повече (28 в 23). Гвинеецът ще бъде основна фигура за Дортмунд в преследването на гол №300 в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Ювентус – Пафос (22:00)

Вярвате или не Ювентус и новакът в Шампионска лига Пафос са с еднакъв актив от точки.

След като капитанът на кипърците Давид Луиз се превърна във втория най-възрастен голмайстор в историята на турнира, той има нова цел - да удължи серията на Пафос от 5 мача без загуба като гост в евротурнирите.

Снимка: Reuters

Брюж – Арсенал (22:00)

Ще продължи ли Арсенал да гази конкуренцията в Шампионската лига? „Артилеристите“ са единствените с перфектен старт и изглеждат неудържими. Единствения път, в който Арсенал постига нещо подобно бе през сезон 2005/06, когато достига до финала в турнира, загубен от Барселона с 1:2.

Още четири гола делят "топчиите" от историческото попадение №400 в турнира, а съперникът е повече от удобен - Брюж, който е спечелил само 1 от последните си 18 мача срещу английски съперници.

Снимка: Reuters

А ето и кои мачове от Лига Европа също може да гледате ексклузивно на онлайн платформата VOYO.BG:

Снимка: AZZUU

Щутгарт - Макаби Тел Авив

Ференцварош - Рейнджърс

Йънг Бойс - Лил

ФКСБ - Фейенорд

Фрайбург - Залцбург

Бран - Фенербахче

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Олимпиaкос и Реал Мадрид

Олимпиaкос
Олимпиaкос
3 : 4
Реал Мадрид
Реал Мадрид
41%
Притежание на топката
59%
10
Точни удари
9
8
Неточни удари
6
37
Опасни атаки
46
12
Нарушения
7
3
Корнери
5
1
Засади
4
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadio Georgios Karaiskáki

Състави

88
23 45 5 3
14 96
10 22 56
9
10
8 15 7
14 6
12 17 18 23
13
Константинос Цолакис 88 Константинос Цолакис
Родиней 23 Родиней
Панайотис Рецос 45 Панайотис Рецос
Лоренцо Пирола 5 Лоренцо Пирола
Франсиско Ортега 3 Франсиско Ортега
Дани Гарсия 14 Дани Гарсия
Христос Музакитис 96 Христос Музакитис
Гелсън Мартинс 10 Гелсън Мартинс
Чикиньо 22 Чикиньо
Даниел Поденс 56 Даниел Поденс
Аюб Ел Кааби 9 Аюб Ел Кааби
Андрий Лунин 13 Андрий Лунин
Трент Александър-Арнолд 12 Трент Александър-Арнолд
Раул Асенсио 17 Раул Асенсио
Алваро Фернандес 18 Алваро Фернандес
Ферланд Менди 23 Ферланд Менди
Орелиен Чуамени 14 Орелиен Чуамени
Едуардо Камавинга 6 Едуардо Камавинга
Федерико Валверде 8 Федерико Валверде
Арда Гюлер 15 Арда Гюлер
Виниций Джуниор 7 Виниций Джуниор
Килиан Мбапе 10 Килиан Мбапе
Тагове:

футбол шампионска лига борусия дортмунд реал мадрид пеп гуардиола килиан мбапе

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Скандалът с Асен Митков от Левски: Клубът каза своята дума!

Скандалът с Асен Митков от Левски: Клубът каза своята дума!
Българка е номер 1 в биатлона!

Българка е номер 1 в биатлона!

ЦСКА ще пазарува от България

ЦСКА ще пазарува от България
Той е само на 3 години, но ще ви скрие пешката

Той е само на 3 години, но ще ви скрие пешката

Последни новини

Българка е номер 1 в биатлона!

Българка е номер 1 в биатлона!

Скандалът с Асен Митков от Левски: Клубът каза своята дума!

Скандалът с Асен Митков от Левски: Клубът каза своята дума!
ЦСКА ще пазарува от България

ЦСКА ще пазарува от България
Предупредиха ги, че ще хвърчат глави — те отговориха с медал

Предупредиха ги, че ще хвърчат глави — те отговориха с медал
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV