Реал Мадрид - Манчестър Сити: Ексклузивно на VOYO.BG

Шампионската лига изпраща 2025 година със страхотни мачове. А онлайн платформата VOYO.BG ще ви направи свидетели на един от най-зрелищните сблъсъци в последните години - Реал Мадрид срещу Манчестър Сити.

А ето и всички срещи, които ще бъдат излъчени ексклузивно на VOYO.BG.

Реал Мадрид - Манчестър Сити (22:00)

Със сигурност всички погледи ще са вперени в този мач, където всичко е на живот и смърт. В последните години свикнахме да гледаме тези два отбора един срещу друг, а сега следва нов епизод от един от най-ожесточените сблъсъци в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Това, от което трябва да се притеснява Пеп Гуардиола, е Килиан Мбапе. Французинът обича да играе срещу "гражданите", като те са най-голямата му жертва в Шампионската лига. Той има 7 гола с три различни отбора срещу Сити.

А дали и сега Килиан Мбапе ще вкара срещу Сити, ще разберем само и единствено на VOYO.BG.

Снимка: Reuters

Байер Леверкузен - Нюкасъл (22:00)

Два отбора, разделени от една точка и стремящи се да си проправят път към челната осмица, се сблъскват за първи път от сезон 2002/03.

Тогава Нюкасъл спечели с по 3:1 и двете си срещи от втория етап на груповата фаза (при тогавашния формат на Шампионската лига), но в последните си три мача срещу отбори от Германия няма победа. "Аспирините" пък ще искат да си отмъстят, защото преди повече от 20 години именно "свраките" ги изхвърлиха от турнира.

Снимка: Reuters

Борусия Дортмунд – Бодьо Глимт (22:00)

Борусия Дортмунд гони рекорд при домакинството си на Бодьо Глимт. "Жълто-черните" приемат у дома норвежците за победа №100 в Шампионската лига, а серията на отбора на "Сигнал Идуна Парк" е силна. Отборът на Борусия е загубил едва един от последните си 20 мача в Дортмунд.

Голмайсторът на германския гранд Серу Гираси има 18 гола в първите си 23 срещи в Шампионската лига, като само Арлинг Холанд има повече (28 в 23). Гвинеецът ще бъде основна фигура за Дортмунд в преследването на гол №300 в Шампионската лига.

Снимка: Reuters

Ювентус – Пафос (22:00)

Вярвате или не Ювентус и новакът в Шампионска лига Пафос са с еднакъв актив от точки.

След като капитанът на кипърците Давид Луиз се превърна във втория най-възрастен голмайстор в историята на турнира, той има нова цел - да удължи серията на Пафос от 5 мача без загуба като гост в евротурнирите.

Снимка: Reuters

Брюж – Арсенал (22:00)

Ще продължи ли Арсенал да гази конкуренцията в Шампионската лига? „Артилеристите“ са единствените с перфектен старт и изглеждат неудържими. Единствения път, в който Арсенал постига нещо подобно бе през сезон 2005/06, когато достига до финала в турнира, загубен от Барселона с 1:2.

Още четири гола делят "топчиите" от историческото попадение №400 в турнира, а съперникът е повече от удобен - Брюж, който е спечелил само 1 от последните си 18 мача срещу английски съперници.

Снимка: Reuters

А ето и кои мачове от Лига Европа също може да гледате ексклузивно на онлайн платформата VOYO.BG:

Снимка: AZZUU

Щутгарт - Макаби Тел Авив

Ференцварош - Рейнджърс

Йънг Бойс - Лил

ФКСБ - Фейенорд

Фрайбург - Залцбург

Бран - Фенербахче

