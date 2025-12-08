Реал Мадрид - Манчестър Сити: Ексклузивно на VOYO.BG

Шампионската лига изпраща 2025 година със страхотни мачове. А онлайн платформата VOYO.BG ще ви направи свидетели на един от най-зрелищните сблъсъци в последните години - Реал Мадрид срещу Манчестър Сити.
А ето и всички срещи, които ще бъдат излъчени ексклузивно на VOYO.BG.
Със сигурност всички погледи ще са вперени в този мач, където всичко е на живот и смърт. В последните години свикнахме да гледаме тези два отбора един срещу друг, а сега следва нов епизод от един от най-ожесточените сблъсъци в Шампионската лига.
Това, от което трябва да се притеснява Пеп Гуардиола, е Килиан Мбапе. Французинът обича да играе срещу "гражданите", като те са най-голямата му жертва в Шампионската лига. Той има 7 гола с три различни отбора срещу Сити.
А дали и сега Килиан Мбапе ще вкара срещу Сити, ще разберем само и единствено на VOYO.BG.
Два отбора, разделени от една точка и стремящи се да си проправят път към челната осмица, се сблъскват за първи път от сезон 2002/03.
Тогава Нюкасъл спечели с по 3:1 и двете си срещи от втория етап на груповата фаза (при тогавашния формат на Шампионската лига), но в последните си три мача срещу отбори от Германия няма победа. "Аспирините" пък ще искат да си отмъстят, защото преди повече от 20 години именно "свраките" ги изхвърлиха от турнира.
Борусия Дортмунд гони рекорд при домакинството си на Бодьо Глимт. "Жълто-черните" приемат у дома норвежците за победа №100 в Шампионската лига, а серията на отбора на "Сигнал Идуна Парк" е силна. Отборът на Борусия е загубил едва един от последните си 20 мача в Дортмунд.
Голмайсторът на германския гранд Серу Гираси има 18 гола в първите си 23 срещи в Шампионската лига, като само Арлинг Холанд има повече (28 в 23). Гвинеецът ще бъде основна фигура за Дортмунд в преследването на гол №300 в Шампионската лига.
Вярвате или не Ювентус и новакът в Шампионска лига Пафос са с еднакъв актив от точки.
След като капитанът на кипърците Давид Луиз се превърна във втория най-възрастен голмайстор в историята на турнира, той има нова цел - да удължи серията на Пафос от 5 мача без загуба като гост в евротурнирите.
Ще продължи ли Арсенал да гази конкуренцията в Шампионската лига? „Артилеристите“ са единствените с перфектен старт и изглеждат неудържими. Единствения път, в който Арсенал постига нещо подобно бе през сезон 2005/06, когато достига до финала в турнира, загубен от Барселона с 1:2.
Още четири гола делят "топчиите" от историческото попадение №400 в турнира, а съперникът е повече от удобен - Брюж, който е спечелил само 1 от последните си 18 мача срещу английски съперници.
А ето и кои мачове от Лига Европа също може да гледате ексклузивно на онлайн платформата VOYO.BG:
Щутгарт - Макаби Тел Авив
Ференцварош - Рейнджърс
Йънг Бойс - Лил
ФКСБ - Фейенорд
Фрайбург - Залцбург
Бран - Фенербахче
