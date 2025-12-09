Само на 19: Построи стадион и победи Атлетико Мадрид в първия мач (ГАЛЕРИЯ)

ПСВ победи Атлетико Мадрид с 3:1 в младежката Шампионска лига след страхотен обрат. Обаче две други неща приковаха погледите на зрителите - новият стадион на ПСВ, завършен преди дни, и 19-годишният вратар Стайн Кюйстен, който участваше в строежа.

Точно така. Младият страж бе един от проектантите на новия стадион, който ще посреща мачове от младежкия и женския отбора на ПСВ.

Едновременно футболист и архитект

Новият „Stadion De Herdgang“ впечатлява — разполага с модерни съоръжения, две нови постоянни трибуни, нови съблекални, крила за женския отбор, офис помещения и модерна инфраструктура. Също така ПСВ се превръща в първия нидерландски клуб, който осигурява самостоятелна зона само за жени.

Снимка: sportnieuws.nl

А за Стайн Кюйстен това е нещо повече. Юношата на отбора от Айндховен показа, че без проблем може да съчетава тренировките с карането на мотокар и проектирането на нов стадион. 19-годишният талант е студент по строително инженерство и архитектура и стажант в строителната компания, която отговаря за „Stadion De Herdgang“.

Самият Кюйстен призна, че не е бил често на подобни места. „Това е едно от най-добрите, които съм виждал", сподели той.

А тази вечер мъжкият отбор на ПСВ посреща Атлетико Мадрид в битка за топ 8. А защо нидерландският гранд е един от най-неудобните съперници на "дюшекчиите", може да прочетете ТУК!

