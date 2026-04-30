Симеоне: Когато мачът завърши 5:4, всички са в екстаз, а аз казвам: „Те ни вкараха 5 гола...“

След шоуто, което ПСЖ и Байерн ни поднесоха във вторник с девет гола, във втория полуфинален мач Атлетико Мадрид и Арсенал завършиха 1:1. И двата гола дойдоха от дузпи - първата беше реализирана от Гьокереш за „артилеристите“, а след това през второто полувреме Алварес вкара от бялата точка, за да изравни.

"Арсенал е невероятен отбор, който спечели 10 мача в Шампионската лига и завърши наравно три пъти. Първото полувреме беше по-тактическо, с малко удари към вратата и някои добри преходи. През второто полувремене ускорихме темпото, а те забавиха. Не успяхме да вкараме още един гол, но изиграхме добър мач", коментира Чоло Симеоне след мача пред Prime Video.

Аржентинецът не можа да избегне сравнения с мача, игран предния ден в Париж.

"Когато мачът завърши 5:4, всички казват: „Какъв страхотен мач и всички са в екстаз.“ Аз казвам: "Вкараха ни пет гола..." Не знам дали е толкова добър мач за нас, треньорите, но със сигурност беше красив по телевизията.

По време на самия мач и Алварес, и Джулиано Симеоне трябваше да напуснат играта поради контузии.

"Алварес имаше малък проблем с глезена, а Сьорлот - контузия на подколянното сухожилие. Искаме да играем добре и ще се опитаме да дадем най-доброто от себе си. Всички определено ще искат да се възстановят, за да играят, но не знам дали ще успеят."