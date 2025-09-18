Скараха ли се Диего Симеоне и фенът за... Фолклендските острови? (ВИДЕО)

Емоционално и със скандал завърши мача между Ливърпул и Атлетико Мадрид от първия кръг на Шампионска лига. Испанският тим загуби с 2:3 след гол на Върджил ван Дайк в 92-ата минута.

А на прибиране в тунела треньорът на "дюшекчиите" Диего Симеоне се спречка с фен на Ливърпул.

Между двамата прелетяха искри, грозни думи и... дори жест със среден пръст.

Обяснението

Веднага след случката се появиха спекулации, че спорът е възникнал на расистка основа и дори за... Фолклендските острови.

На пресконференцията самият Симеоне не пожела да даде обяснение. Само заяви, че с подобни обидни прояви във футбола трябва да се борим, както с расизма.

Попитан за Фолклендските острови, той напусна залата.

Another angle of the Diego Simeone incident at Anfield last night…



Was that a spit from one of Simeone’s staff towards the fans 13 seconds in? pic.twitter.com/pxmq639QMj — george (@StokeyyG2) September 18, 2025

Фенът

В социалните мрежи замесеният привърженик Джони Полтър обясни ситуацията.

"Искам да споделя нещо относно случилото се снощи със Симеоне. Мисля, че той е до известна степен страхливец. Когато отиде да даде пресконференция след мача, испанските медии го попитаха какво сме си казали, дали е било расистко, свързано с Фолклендските острови и всички тези глупости.

Не беше казани нищо расистко, нито беше спомената Фолклендската война от мен или който и да било друг. Но фактът, че беше попитан и не отговори, а просто си тръгна, остави вратата отворена за спекулации по целия свят.", обясни той.

След това англичанинът категорично отрече да е отправял вербални обиди към Симеоне.

"Показах му среден пръст и му казах "Майната ти, ние спечелихме". Направих го, защото при изравнителния гол неговият асистент се радваше пред нас и ни наричаше "скапаняци" и други подобни неща. След това той дойде и ме наплю"

Just putting it out there. Nothing racist, no mention of any war or slurs of any kind.



Up the reds pic.twitter.com/UnQSblVZhU — Jonny Poulter (@jonnyplfc6) September 18, 2025

Фолклендските острови

Защо точно групата острови в Южния Атлантически океан, на около 483 км източно от крайбрежието на Южна Америка?

Фолклендските острови са британска територия. През 1982 г. обаче Аржентина предявява претенции към тях и изпраща военни сили. Великобритания отговаря със свои военни, а резултатът е 255 убити британци и 649 аржентинци. Островите остават за британците.

Диего Симеоне е аржентинец, роден през 1970 г. в Буенос Айрес. Той има 108 мача за националния отбор и 11 гола.

