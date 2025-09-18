bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Скараха ли се Диего Симеоне и фенът за... Фолклендските острови? (ВИДЕО)

Неприятни сцени след загубата на Атлетико от Ливърпул в последните минути

Скараха ли се Диего Симеоне и фенът за... Фолклендските острови? (ВИДЕО)

Емоционално и със скандал завърши мача между Ливърпул и Атлетико Мадрид от първия кръг на Шампионска лига. Испанският тим загуби с 2:3 след гол на Върджил ван Дайк в 92-ата минута. 

А на прибиране в тунела треньорът на "дюшекчиите" Диего Симеоне се спречка с фен на Ливърпул.

Между двамата прелетяха искри, грозни думи и... дори жест със среден пръст

Обяснението

Веднага след случката се появиха спекулации, че спорът е възникнал на расистка основа и дори за... Фолклендските острови. 

На пресконференцията самият Симеоне не пожела да даде обяснение. Само заяви, че с подобни обидни прояви във футбола трябва да се борим, както с расизма

Попитан за Фолклендските острови, той напусна залата. 

Фенът

В социалните мрежи замесеният привърженик Джони Полтър обясни ситуацията. 

"Искам да споделя нещо относно случилото се снощи със Симеоне. Мисля, че той е до известна степен страхливец. Когато отиде да даде пресконференция след мача, испанските медии го попитаха какво сме си казали, дали е било расистко, свързано с Фолклендските острови и всички тези глупости.

Не беше казани нищо расистко, нито беше спомената Фолклендската война от мен или който и да било друг. Но фактът, че беше попитан и не отговори, а просто си тръгна, остави вратата отворена за спекулации по целия свят.", обясни той.

След това англичанинът категорично отрече да е отправял вербални обиди към Симеоне. 

"Показах му среден пръст и му казах "Майната ти, ние спечелихме". Направих го, защото при изравнителния гол неговият асистент се радваше пред нас и ни наричаше "скапаняци" и други подобни неща. След това той дойде и ме наплю"

Фолклендските острови

Защо точно групата острови в Южния Атлантически океан, на около 483 км източно от крайбрежието на Южна Америка?

Фолклендските острови са британска територия. През 1982 г. обаче Аржентина предявява претенции към тях и изпраща военни сили. Великобритания отговаря със свои военни, а резултатът е 255 убити британци и 649 аржентинци. Островите остават за британците. 

Диего Симеоне е аржентинец, роден през 1970 г. в Буенос Айрес. Той има 108 мача за националния отбор и 11 гола

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Атлетико Мадрид

Ливърпул
Ливърпул
3 : 2
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
56%
Притежание на топката
44%
18
Точни удари
6
2
Неточни удари
4
76
Опасни атаки
54
7
Нарушения
9
7
Корнери
6
1
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Anfield

Състави

1
30 5 4 26
38 8
11 7 18
9
22 7
20 8 4 23
14 24 15 21
13
Алисън 1 Алисън
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Александър Исак 9 Александър Исак
Ян Облак 13 Ян Облак
Йоренте 14 Йоренте
Робин Льо Норманд 24 Робин Льо Норманд
Клеман Ленглет 15 Клеман Ленглет
Хави Галан 21 Хави Галан
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
П. Ривас 8 П. Ривас
Конър Галахър 4 Конър Галахър
Николас Гонсалес 23 Николас Гонсалес
Джакомо Распадори 22 Джакомо Распадори
Антоан Гризман 7 Антоан Гризман
