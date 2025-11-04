bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
След тежки загуби: Наполи и Айнтрахт влизат в битка за честта си

След тежки загуби: Наполи и Айнтрахт влизат в битка за честта си
Reuters

Наполи и Франкфурт ще дадат началото на четвъртия кръг от настоящия сезон в Шампионската лига. И двата отбора претърпяха тежки загуби в миналия кръг.

Лош старт

Наполи загуби изненадващо от ПСВ с 2:6, а Айнтрахт бе унижен от Ливърпул с 1:5 във Франкфурт. Интересното е, че всички мачове на "орлите" в Турнира на богатите през този сезон са завършили с един и същи резултат.

Снимка: Canva

Първо Айнтрахт победи Галатасарай с 5:1, за да загуби от Атлетико Мадрид и Ливърпул с този резултат.

Ситуацията при Наполи не е много по-различна. "Партенопеите" загубиха от Манчестър Сити с 0:2, победиха Спортинг Лисабон с 2:1, преди да дойде гръмкото поражение в Нидерландия.

В Серия "А" обаче "небесносините" вървят уверено към защита на своята титла, но Интер дебне за всяка грешка. Франкфурт, от друга страна, няма шанс за триумф в Бундеслигата.

Снимка: Reuters

Очаквано или не, Байерн Мюнхен е превзел върха и води убедително с 5 точки. Айнтрахт обаче се намира засега на осмо място, което е притеснително спрямо миналогодишната кампания.

История

В исторически план Наполи и Айнтрахт са се срещали само веднъж - на осминафиналите през сезон 2022/23. Тогава неаполитанците спечелиха с общ резултат 5:0 и продължиха напред, където отпаднаха от Милан.

Снимка: Reuters

А това е едва вторият сезон на "орлите" в Шампионската лига, откакто турнирът се казва така. Единственият път, в който отборът участва в КЕШ е през сезон 1959/60. Тогава Айнтрахт стига до финал, но губи катастрофално с 3:7 от Реал Мадрид.

Снимка: TSPL

Колко далеч ще стигне сега тимът от Франкфурт в Шампионската лига и ще може ли да победи Наполи за първи път в историята си?

Ливърпул
срещу
Реал Мадрид
04.11.2025 22:00
Наполи
срещу
Айнтрахт Франкфурт
04.11.2025 19:45

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Айнтрахт Франкфурт и Ливърпул

Айнтрахт Франкфурт
Айнтрахт Франкфурт
1 : 5
Ливърпул
Ливърпул
35%
Притежание на топката
65%
3
Точни удари
15
1
Неточни удари
3
24
Опасни атаки
65
4
Нарушения
5
2
Корнери
10
1
Засади
3
3-4-3
Формация
4-4-2
Стадион: Deutsche Bank Park

Състави

23
5 4 3
13 27 16 21
20 7 19
9 22
7 8 17 18
30 5 4 26
25
Майкъл Zetterer 23 Майкъл Zetterer
Аурел Аменда 5 Аурел Аменда
Робин Кох 4 Робин Кох
Артур Теат 3 Артур Теат
Расмус Кристенсен 13 Расмус Кристенсен
Марио Гьотце 27 Марио Гьотце
Уго Ларсон 16 Уго Ларсон
Натаниел Браун 21 Натаниел Браун
Рицу Доан 20 Рицу Доан
Ансгар Кнауф 7 Ансгар Кнауф
Жан-Матео Бахоя 19 Жан-Матео Бахоя
Георги Мамардашвили 25 Георги Мамардашвили
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Александър Исак 9 Александър Исак
Уго Екитике 22 Уго Екитике

Срещата по минути

76′ Ели Скири влезе на мястото на Ансгар Кнауф
Мохамед Салах е сменен от Уго Екитике 75′
Джо Гомес е сменен от Ибрахима Конате 74′
Алексис Мак Алистър влезе на мястото на Коди Гакпо 74′
Доминик Собослай отбеляза гол! 70′
ГООООЛ! Коди Гакпо беше точен за отбора си 66′
65′ Може ли Узун е сменен от Марио Гьотце
64′ Фарес Чаиби е сменен от Рицу Доан
59′ Ннамди Колинс е сменен от Расмус Кристенсен
59′ Джонатан Буркард влезе на мястото на Жан-Матео Бахоя
54′ Жълт картон за Аурел Аменда
52′ Жълт картон за Рицу Доан
Федерико Киеза е сменен от Александър Исак 46′
Ибрахима Конате отбеляза гол! 44′
ГООООЛ! Върджил ван Дайк беше точен за отбора си 39′
Уго Екитике отбеляза гол! 35′
26′ ГООООЛ! Расмус Кристенсен беше точен за отбора си
Конър Брадли влезе на мястото на Джереми Фримпонг 19′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСВ Айндховен и Наполи

ПСВ Айндховен
ПСВ Айндховен
6 : 2
Наполи
Наполи
59%
Притежание на топката
41%
10
Точни удари
6
9
Неточни удари
4
45
Опасни атаки
52
11
Нарушения
9
4
Корнери
8
2
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-4-1-1
Стадион: Philips Stadion

Състави

32
6 22 3 2
17 23
27 34 5
20
27
11
21 99 6 8
22 31 4 37
32
Матей Ковар 32 Матей Ковар
Райън Фламинго 6 Райън Фламинго
Джерди Шоутен 22 Джерди Шоутен
Yarek Gasiorowski 3 Yarek Gasiorowski
Анас Салах-Един 2 Анас Салах-Един
Мауро Джуниор 17 Мауро Джуниор
Джоуи Верман 23 Джоуи Верман
Денис Ман 27 Денис Ман
Исмаил Сайбари 34 Исмаил Сайбари
Иван Перишич 5 Иван Перишич
Гуус Тил 20 Гуус Тил
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Джовани Ди Лоренцо 22 Джовани Ди Лоренцо
Сам Беукема 31 Сам Беукема
Алесандро Буонджорно 4 Алесандро Буонджорно
Леонардо Спинацола 37 Леонардо Спинацола
Матео Политано 21 Матео Политано
Андре Замбо Ангиса 99 Андре Замбо Ангиса
Били Гилмор 6 Били Гилмор
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Кевин Де Бройне 11 Кевин Де Бройне
Лоренцо Лука 27 Лоренцо Лука

Срещата по минути

90′ Жълт картон за Кухайб Дриуеш
89′ Кухайб Дриуеш отбеляза гол!
88′ Пол Ванър е сменен от Исмаил Сайбари
86′ Рикардо Пепи отбеляза гол!
ГООООЛ! Скот Мактоминей беше точен за отбора си 85′
84′ Рикардо Пепи влезе на мястото на Гуус Тил
Елджиф Елмас влезе на мястото на Кевин Де Бройне 84′
84′ Кухайб Дриуеш е сменен от Иван Перишич
84′ Sergiño Dest влезе на мястото на Анас Салах-Един
80′ Денис Ман отбеляза гол!
Директен червен картон за Лоренцо Лука 76′
Дейвид Нерес влезе на мястото на Матео Политано 73′
70′ Жълт картон за Исмаил Сайбари
Ноа Ланг влезе на мястото на Били Гилмор 58′
Хуан Хесус е сменен от Сам Беукема 57′
Мигел Гутиерес е сменен от Леонардо Спинацола 57′
54′ ГООООЛ! Денис Ман беше точен за отбора си
46′ Армандо Обиспо е сменен от Yarek Gasiorowski
Жълт картон за Леонардо Спинацола 42′
38′ ГООООЛ! Исмаил Сайбари беше точен за отбора си
ГООООЛ! Скот Мактоминей беше точен за отбора си 31′
30′ Джоуи Верман получи жълт картон
27′ Yarek Gasiorowski получи жълт картон

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Наполи и Спортинг Лисабон

Наполи
Наполи
2 : 1
Спортинг Лисабон
Спортинг Лисабон
51%
Притежание на топката
49%
5
Точни удари
4
7
Неточни удари
4
46
Опасни атаки
43
16
Нарушения
9
7
Корнери
2
1
Засади
0
4-1-4-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadio Diego Armando Maradona

Състави

32
37 31 5 3
68
21 99 11 8
19
89
7 17 10
42 52
22 72 25 20
1
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Леонардо Спинацола 37 Леонардо Спинацола
Сам Беукема 31 Сам Беукема
Хуан Хесус 5 Хуан Хесус
Мигел Гутиерес 3 Мигел Гутиерес
Станислав Лоботка 68 Станислав Лоботка
Матео Политано 21 Матео Политано
Андре Замбо Ангиса 99 Андре Замбо Ангиса
Кевин Де Бройне 11 Кевин Де Бройне
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Расмус Хойлунд 19 Расмус Хойлунд
Руи Силва 1 Руи Силва
Иван Фреснеда Коралиса 22 Иван Фреснеда Коралиса
Едуардо Куарешма 72 Едуардо Куарешма
Гонсало Бернардо Инасио 25 Гонсало Бернардо Инасио
М. Араухо 20 М. Араухо
Мортен Хюлманд 42 Мортен Хюлманд
Жоао Симос 52 Жоао Симос
Джовани Куенда 7 Джовани Куенда
Франсиско Тринкао 17 Франсиско Тринкао
Джини 10 Джини
Фотис Йоанидис 89 Фотис Йоанидис

Срещата по минути

90′ Лоренцо Лука е сменен от Расмус Хойлунд
81′ Матиас Оливера влезе на мястото на Мигел Гутиерес
81′ Били Гилмор влезе на мястото на Кевин Де Бройне
79′ Расмус Хойлунд отбеляза гол!
Хидемаса Морита е сменен от Жоао Симос 78′
69′ Дейвид Нерес влезе на мястото на Матео Политано
69′ Ноа Ланг влезе на мястото на Скот Мактоминей
Alisson Santos влезе на мястото на Фотис Йоанидис 67′
З. Дебаст влезе на мястото на Едуардо Куарешма 67′
Луис Хавиер Суарес не сбърка. 62′
Луис Хавиер Суарес е сменен от Джини 46′
Поте влезе на мястото на Франсиско Тринкао 46′
36′ Расмус Хойлунд отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Галатасарай и Ливърпул

Галатасарай
Галатасарай
1 : 0
Ливърпул
Ливърпул
33%
Притежание на топката
67%
4
Точни удари
11
5
Неточни удари
5
25
Опасни атаки
62
12
Нарушения
14
3
Корнери
7
2
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

1
90 6 42 4
34 99
11 20 53
45
22
30 7 18
38 17
8 5 4 6
1
Uğurcan Çakır 1 Uğurcan Çakır
Вилфред Синго 90 Вилфред Синго
Дейвинсън Санчес 6 Дейвинсън Санчес
Абдулкерим Бардакчи 42 Абдулкерим Бардакчи
Исмаил Якобс 4 Исмаил Якобс
Лукас Торейра 34 Лукас Торейра
Марио Лемина 99 Марио Лемина
Юнус Акгюн 11 Юнус Акгюн
Илкай Гюндоган 20 Илкай Гюндоган
Баръш Йълмаз 53 Баръш Йълмаз
Виктор Освенхен 45 Виктор Освенхен
Алисън 1 Алисън
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Керкез Милош 6 Керкез Милош
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Уго Екитике 22 Уго Екитике

Срещата по минути

Жълт картон за Къртис Джоунс 90+1′
88′ Жълт картон за Uğurcan Çakır
85′ Еврен Елмалъ влезе на мястото на Баръш Йълмаз
76′ Исмаил Якобс получи жълт картон
76′ Жълт картон за Мауро Икарди
75′ Габриел Сара е сменен от Илкай Гюндоган
Конър Брадли получи жълт картон 73′
72′ Роланд Салай влезе на мястото на Юнус Акгюн
72′ Мауро Икарди е сменен от Виктор Освенхен
Алексис Мак Алистър влезе на мястото на Уго Екитике 68′
Мохамед Салах е сменен от Коди Гакпо 62′
Александър Исак е сменен от Райън Грейвънбърч 62′
Конър Брадли влезе на мястото на Джереми Фримпонг 62′
61′ Жълт картон за Абдулкерим Бардакчи
Георги Мамардашвили влезе на мястото на Алисън 56′
Жълт картон за Райън Грейвънбърч 45+3′
36′ Жълт картон за Марио Лемина
16′ Виктор Освенхен отбеляза.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Наполи

Манчестър сити
Манчестър сити
2 : 0
Наполи
Наполи
74%
Притежание на топката
26%
14
Точни удари
1
9
Неточни удари
0
124
Опасни атаки
21
3
Нарушения
4
9
Корнери
2
1
Засади
1
4-1-4-1
Формация
4-1-4-1
Стадион: Etihad Stadium

Състави

25
45 3 24 33
16
20 47 4 11
9
19
21 99 11 8
68
22 31 4 37
32
Джанлуиджи Донарума 25 Джанлуиджи Донарума
Абдукодир Хусанов 45 Абдукодир Хусанов
Рубен Диас 3 Рубен Диас
Йошко Гвардиол 24 Йошко Гвардиол
N. O'Reilly 33 N. O'Reilly
Родри Ернандес 16 Родри Ернандес
Бернардо Силва 20 Бернардо Силва
Фил Фодън 47 Фил Фодън
Тияни Райндерс 4 Тияни Райндерс
Джереми Доку 11 Джереми Доку
Ерлинг Халанд 9 Ерлинг Халанд
Ваня Милинкович-Савич 32 Ваня Милинкович-Савич
Джовани Ди Лоренцо 22 Джовани Ди Лоренцо
Сам Беукема 31 Сам Беукема
Алесандро Буонджорно 4 Алесандро Буонджорно
Леонардо Спинацола 37 Леонардо Спинацола
Станислав Лоботка 68 Станислав Лоботка
Матео Политано 21 Матео Политано
Андре Замбо Ангиса 99 Андре Замбо Ангиса
Кевин Де Бройне 11 Кевин Де Бройне
Скот Мактоминей 8 Скот Мактоминей
Расмус Хойлунд 19 Расмус Хойлунд

Срещата по минути

80′ Р. Луис е сменен от Тияни Райндерс
80′ Оскар Боб влезе на мястото на Ерлинг Халанд
80′ Нейтън Аке е сменен от Йошко Гвардиол
Дейвид Нерес влезе на мястото на Расмус Хойлунд 72′
Били Гилмор е сменен от Станислав Лоботка 72′
Елджиф Елмас влезе на мястото на Андре Замбо Ангиса 71′
69′ Савио Морейра де Оливейра е сменен от Джереми Доку
65′ ГООООЛ! Джереми Доку беше точен за отбора си
60′ Нико Гонсалес е сменен от Родри Ернандес
56′ Ерлинг Халанд отбеляза гол!
Хуан Хесус влезе на мястото на Матео Политано 55′
Матео Политано получи жълт картон 52′
Матиас Оливера влезе на мястото на Кевин Де Бройне 26′
Джовани Ди Лоренцо e изгонен с директен червен картон 21′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Атлетико Мадрид

Ливърпул
Ливърпул
3 : 2
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
56%
Притежание на топката
44%
18
Точни удари
6
2
Неточни удари
4
76
Опасни атаки
54
7
Нарушения
9
7
Корнери
6
1
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Anfield

Състави

1
30 5 4 26
38 8
11 7 18
9
22 7
20 8 4 23
14 24 15 21
13
Алисън 1 Алисън
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Андрю Робъртсън 26 Андрю Робъртсън
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
Мохамед Салах 11 Мохамед Салах
Ф. Вирц 7 Ф. Вирц
Коди Гакпо 18 Коди Гакпо
Александър Исак 9 Александър Исак
Ян Облак 13 Ян Облак
Йоренте 14 Йоренте
Робин Льо Норманд 24 Робин Льо Норманд
Клеман Ленглет 15 Клеман Ленглет
Хави Галан 21 Хави Галан
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
П. Ривас 8 П. Ривас
Конър Галахър 4 Конър Галахър
Николас Гонсалес 23 Николас Гонсалес
Джакомо Распадори 22 Джакомо Распадори
Антоан Гризман 7 Антоан Гризман

Срещата по минути

Директен червен картон за 90+4′
Д. Симеоне e изгонен с директен червен картон 90+3′
90+2′ Върджил ван Дайк отбеляза гол!
86′ Керкез Милош е сменен от Андрю Робъртсън
ГООООЛ! Йоренте беше точен за отбора си 81′
Marc Pubill е сменен от Николас Гонсалес 77′
74′ R. Ngumoha е сменен от Ф. Вирц
70′ Конър Брадли получи жълт картон
Александър Сьорлот влезе на мястото на Антоан Гризман 61′
Нахуел Молина е сменен от Конър Галахър 61′
58′ Уго Екитике влезе на мястото на Александър Исак
58′ Конър Брадли влезе на мястото на Джереми Фримпонг
58′ Алексис Мак Алистър влезе на мястото на Коди Гакпо
Коке влезе на мястото на Джакомо Распадори 53′
Жълт картон за Клеман Ленглет 45+4′
ГООООЛ! Йоренте беше точен за отбора си 45+3′
Жълт картон за Робин Льо Норманд 31′
6′ ГООООЛ! Мохамед Салах беше точен за отбора си
4′ Андрю Робъртсън отбеляза гол!
Тагове:

айнтрахт футбол ливърпул шампионска лига реал мадрид наполи кеш неапол франкфурт орлите партенопеите тунира на богатите

