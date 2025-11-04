След тежки загуби: Наполи и Айнтрахт влизат в битка за честта си

Наполи и Франкфурт ще дадат началото на четвъртия кръг от настоящия сезон в Шампионската лига. И двата отбора претърпяха тежки загуби в миналия кръг.

Лош старт

Наполи загуби изненадващо от ПСВ с 2:6, а Айнтрахт бе унижен от Ливърпул с 1:5 във Франкфурт. Интересното е, че всички мачове на "орлите" в Турнира на богатите през този сезон са завършили с един и същи резултат.

Снимка: Canva

Първо Айнтрахт победи Галатасарай с 5:1, за да загуби от Атлетико Мадрид и Ливърпул с този резултат.

Ситуацията при Наполи не е много по-различна. "Партенопеите" загубиха от Манчестър Сити с 0:2, победиха Спортинг Лисабон с 2:1, преди да дойде гръмкото поражение в Нидерландия.

В Серия "А" обаче "небесносините" вървят уверено към защита на своята титла, но Интер дебне за всяка грешка. Франкфурт, от друга страна, няма шанс за триумф в Бундеслигата.

Снимка: Reuters

Очаквано или не, Байерн Мюнхен е превзел върха и води убедително с 5 точки. Айнтрахт обаче се намира засега на осмо място, което е притеснително спрямо миналогодишната кампания.

История

В исторически план Наполи и Айнтрахт са се срещали само веднъж - на осминафиналите през сезон 2022/23. Тогава неаполитанците спечелиха с общ резултат 5:0 и продължиха напред, където отпаднаха от Милан.

Снимка: Reuters

А това е едва вторият сезон на "орлите" в Шампионската лига, откакто турнирът се казва така. Единственият път, в който отборът участва в КЕШ е през сезон 1959/60. Тогава Айнтрахт стига до финал, но губи катастрофално с 3:7 от Реал Мадрид.

Снимка: TSPL

Колко далеч ще стигне сега тимът от Франкфурт в Шампионската лига и ще може ли да победи Наполи за първи път в историята си?

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Айнтрахт Франкфурт и Ливърпул

Айнтрахт Франкфурт 1 : 5 Ливърпул 35% Притежание на топката 65% 3 Точни удари 15 1 Неточни удари 3 24 Опасни атаки 65 4 Нарушения 5 2 Корнери 10 1 Засади 3 3-4-3 Формация 4-4-2 Стадион: Deutsche Bank Park Състави 23 5 4 3 13 27 16 21 20 7 19 9 22 7 8 17 18 30 5 4 26 25 23 Майкъл Zetterer 5 Аурел Аменда 4 Робин Кох 3 Артур Теат 13 Расмус Кристенсен 27 Марио Гьотце 16 Уго Ларсон 21 Натаниел Браун 20 Рицу Доан 7 Ансгар Кнауф 19 Жан-Матео Бахоя 25 Георги Мамардашвили 30 Джереми Фримпонг 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 26 Андрю Робъртсън 7 Ф. Вирц 8 Доминик Собослай 17 Къртис Джоунс 18 Коди Гакпо 9 Александър Исак 22 Уго Екитике Срещата по минути 76′ Ели Скири влезе на мястото на Ансгар Кнауф Мохамед Салах е сменен от Уго Екитике 75′ Джо Гомес е сменен от Ибрахима Конате 74′ Алексис Мак Алистър влезе на мястото на Коди Гакпо 74′ Доминик Собослай отбеляза гол! 70′ ГООООЛ! Коди Гакпо беше точен за отбора си 66′ 65′ Може ли Узун е сменен от Марио Гьотце 64′ Фарес Чаиби е сменен от Рицу Доан 59′ Ннамди Колинс е сменен от Расмус Кристенсен 59′ Джонатан Буркард влезе на мястото на Жан-Матео Бахоя 54′ Жълт картон за Аурел Аменда 52′ Жълт картон за Рицу Доан Федерико Киеза е сменен от Александър Исак 46′ Ибрахима Конате отбеляза гол! 44′ ГООООЛ! Върджил ван Дайк беше точен за отбора си 39′ Уго Екитике отбеляза гол! 35′ 26′ ГООООЛ! Расмус Кристенсен беше точен за отбора си Конър Брадли влезе на мястото на Джереми Фримпонг 19′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСВ Айндховен и Наполи

ПСВ Айндховен 6 : 2 Наполи 59% Притежание на топката 41% 10 Точни удари 6 9 Неточни удари 4 45 Опасни атаки 52 11 Нарушения 9 4 Корнери 8 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-4-1-1 Стадион: Philips Stadion Състави 32 6 22 3 2 17 23 27 34 5 20 27 11 21 99 6 8 22 31 4 37 32 32 Матей Ковар 6 Райън Фламинго 22 Джерди Шоутен 3 Yarek Gasiorowski 2 Анас Салах-Един 17 Мауро Джуниор 23 Джоуи Верман 27 Денис Ман 34 Исмаил Сайбари 5 Иван Перишич 20 Гуус Тил 32 Ваня Милинкович-Савич 22 Джовани Ди Лоренцо 31 Сам Беукема 4 Алесандро Буонджорно 37 Леонардо Спинацола 21 Матео Политано 99 Андре Замбо Ангиса 6 Били Гилмор 8 Скот Мактоминей 11 Кевин Де Бройне 27 Лоренцо Лука Срещата по минути 90′ Жълт картон за Кухайб Дриуеш 89′ Кухайб Дриуеш отбеляза гол! 88′ Пол Ванър е сменен от Исмаил Сайбари 86′ Рикардо Пепи отбеляза гол! ГООООЛ! Скот Мактоминей беше точен за отбора си 85′ 84′ Рикардо Пепи влезе на мястото на Гуус Тил Елджиф Елмас влезе на мястото на Кевин Де Бройне 84′ 84′ Кухайб Дриуеш е сменен от Иван Перишич 84′ Sergiño Dest влезе на мястото на Анас Салах-Един 80′ Денис Ман отбеляза гол! Директен червен картон за Лоренцо Лука 76′ Дейвид Нерес влезе на мястото на Матео Политано 73′ 70′ Жълт картон за Исмаил Сайбари Ноа Ланг влезе на мястото на Били Гилмор 58′ Хуан Хесус е сменен от Сам Беукема 57′ Мигел Гутиерес е сменен от Леонардо Спинацола 57′ 54′ ГООООЛ! Денис Ман беше точен за отбора си 46′ Армандо Обиспо е сменен от Yarek Gasiorowski Жълт картон за Леонардо Спинацола 42′ 38′ ГООООЛ! Исмаил Сайбари беше точен за отбора си ГООООЛ! Скот Мактоминей беше точен за отбора си 31′ 30′ Джоуи Верман получи жълт картон 27′ Yarek Gasiorowski получи жълт картон

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Наполи и Спортинг Лисабон

Наполи 2 : 1 Спортинг Лисабон 51% Притежание на топката 49% 5 Точни удари 4 7 Неточни удари 4 46 Опасни атаки 43 16 Нарушения 9 7 Корнери 2 1 Засади 0 4-1-4-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stadio Diego Armando Maradona Състави 32 37 31 5 3 68 21 99 11 8 19 89 7 17 10 42 52 22 72 25 20 1 32 Ваня Милинкович-Савич 37 Леонардо Спинацола 31 Сам Беукема 5 Хуан Хесус 3 Мигел Гутиерес 68 Станислав Лоботка 21 Матео Политано 99 Андре Замбо Ангиса 11 Кевин Де Бройне 8 Скот Мактоминей 19 Расмус Хойлунд 1 Руи Силва 22 Иван Фреснеда Коралиса 72 Едуардо Куарешма 25 Гонсало Бернардо Инасио 20 М. Араухо 42 Мортен Хюлманд 52 Жоао Симос 7 Джовани Куенда 17 Франсиско Тринкао 10 Джини 89 Фотис Йоанидис Срещата по минути 90′ Лоренцо Лука е сменен от Расмус Хойлунд 81′ Матиас Оливера влезе на мястото на Мигел Гутиерес 81′ Били Гилмор влезе на мястото на Кевин Де Бройне 79′ Расмус Хойлунд отбеляза гол! Хидемаса Морита е сменен от Жоао Симос 78′ 69′ Дейвид Нерес влезе на мястото на Матео Политано 69′ Ноа Ланг влезе на мястото на Скот Мактоминей Alisson Santos влезе на мястото на Фотис Йоанидис 67′ З. Дебаст влезе на мястото на Едуардо Куарешма 67′ Луис Хавиер Суарес не сбърка. 62′ Луис Хавиер Суарес е сменен от Джини 46′ Поте влезе на мястото на Франсиско Тринкао 46′ 36′ Расмус Хойлунд отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Галатасарай и Ливърпул

Галатасарай 1 : 0 Ливърпул 33% Притежание на топката 67% 4 Точни удари 11 5 Неточни удари 5 25 Опасни атаки 62 12 Нарушения 14 3 Корнери 7 2 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Състави 1 90 6 42 4 34 99 11 20 53 45 22 30 7 18 38 17 8 5 4 6 1 1 Uğurcan Çakır 90 Вилфред Синго 6 Дейвинсън Санчес 42 Абдулкерим Бардакчи 4 Исмаил Якобс 34 Лукас Торейра 99 Марио Лемина 11 Юнус Акгюн 20 Илкай Гюндоган 53 Баръш Йълмаз 45 Виктор Освенхен 1 Алисън 8 Доминик Собослай 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 6 Керкез Милош 38 Райън Грейвънбърч 17 Къртис Джоунс 30 Джереми Фримпонг 7 Ф. Вирц 18 Коди Гакпо 22 Уго Екитике Срещата по минути Жълт картон за Къртис Джоунс 90+1′ 88′ Жълт картон за Uğurcan Çakır 85′ Еврен Елмалъ влезе на мястото на Баръш Йълмаз 76′ Исмаил Якобс получи жълт картон 76′ Жълт картон за Мауро Икарди 75′ Габриел Сара е сменен от Илкай Гюндоган Конър Брадли получи жълт картон 73′ 72′ Роланд Салай влезе на мястото на Юнус Акгюн 72′ Мауро Икарди е сменен от Виктор Освенхен Алексис Мак Алистър влезе на мястото на Уго Екитике 68′ Мохамед Салах е сменен от Коди Гакпо 62′ Александър Исак е сменен от Райън Грейвънбърч 62′ Конър Брадли влезе на мястото на Джереми Фримпонг 62′ 61′ Жълт картон за Абдулкерим Бардакчи Георги Мамардашвили влезе на мястото на Алисън 56′ Жълт картон за Райън Грейвънбърч 45+3′ 36′ Жълт картон за Марио Лемина 16′ Виктор Освенхен отбеляза.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Манчестър сити и Наполи

Манчестър сити 2 : 0 Наполи 74% Притежание на топката 26% 14 Точни удари 1 9 Неточни удари 0 124 Опасни атаки 21 3 Нарушения 4 9 Корнери 2 1 Засади 1 4-1-4-1 Формация 4-1-4-1 Стадион: Etihad Stadium Състави 25 45 3 24 33 16 20 47 4 11 9 19 21 99 11 8 68 22 31 4 37 32 25 Джанлуиджи Донарума 45 Абдукодир Хусанов 3 Рубен Диас 24 Йошко Гвардиол 33 N. O'Reilly 16 Родри Ернандес 20 Бернардо Силва 47 Фил Фодън 4 Тияни Райндерс 11 Джереми Доку 9 Ерлинг Халанд 32 Ваня Милинкович-Савич 22 Джовани Ди Лоренцо 31 Сам Беукема 4 Алесандро Буонджорно 37 Леонардо Спинацола 68 Станислав Лоботка 21 Матео Политано 99 Андре Замбо Ангиса 11 Кевин Де Бройне 8 Скот Мактоминей 19 Расмус Хойлунд Срещата по минути 80′ Р. Луис е сменен от Тияни Райндерс 80′ Оскар Боб влезе на мястото на Ерлинг Халанд 80′ Нейтън Аке е сменен от Йошко Гвардиол Дейвид Нерес влезе на мястото на Расмус Хойлунд 72′ Били Гилмор е сменен от Станислав Лоботка 72′ Елджиф Елмас влезе на мястото на Андре Замбо Ангиса 71′ 69′ Савио Морейра де Оливейра е сменен от Джереми Доку 65′ ГООООЛ! Джереми Доку беше точен за отбора си 60′ Нико Гонсалес е сменен от Родри Ернандес 56′ Ерлинг Халанд отбеляза гол! Хуан Хесус влезе на мястото на Матео Политано 55′ Матео Политано получи жълт картон 52′ Матиас Оливера влезе на мястото на Кевин Де Бройне 26′ Джовани Ди Лоренцо e изгонен с директен червен картон 21′

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Атлетико Мадрид