на живо
на живо
„Това е кражба!“ – УЕФА под натиск след жалба от Барселона

Трус в Шампионската лига

Истинска буря се разрази след първия четвъртфинален сблъсък в Шампионската лига, след като Барселона официално подаде жалба до УЕФА за „съдийска несправедливост“, която според клуба директно е повлияла на крайния резултат.

Каталунците са бесни заради ситуацията в 54', когато при спорно докосване с ръка на защитника Марк Пубий топката е била върната към вратаря Хуан Мусо. Играчите на Барса моментално поискаха дузпа, но съдията Ищван Ковач остана безмълвен, а сигнал така и не последва.

В лагера на Барселона напрежението ескалира още повече, след като от клуба посочват, че подобни ситуации вече са били отсъждани като дузпи в други мачове от турнира – включително и пример от миналия сезон, което според тях прави решението още по-скандално и непоследователно.

Припомняме, че през миналия сезон белгийският Брюж получи дузпа в двубоя от Шампионската лига срещу Астън Вила след подобен инцидент.

От клуба излязоха с остра позиция, в която директно обвиняват съдийската бригада и ВАР за „фатална липса на намеса“, която според тях е наклонила везните в мача. Барселона настоява УЕФА да отвори разследване, да разкрие съдийските комуникации и дори да признае официално допусната грешка.

„Барселона разбира, че това решение, заедно с голямата липса на намеса от страна на ВАР, представлява сериозна грешка. Съответно, клубът поиска започване на разследване, достъп до съдийската комуникация и ако е приложимо - официално признаване на грешките и предприемане на съответните мерки“, се казва в контестацията на каталунците.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Барселона и Атлетико Мадрид

Барселона
Барселона
0 : 2
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
58%
Притежание на топката
42%
13
Точни удари
4
5
Неточни удари
1
57
Опасни атаки
19
6
Нарушения
17
7
Корнери
1
1
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион:

Състави

Джоан Гарсия 13 Джоан Гарсия
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Пау Кубарси Паредес 5 Пау Кубарси Паредес
Жерар Мартин 18 Жерар Мартин
Жоао Кансело 2 Жоао Кансело
Ерик Гарсия 24 Ерик Гарсия
Педри 8 Педри
Ламине Ямал Насрауи Ебана 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана
Даниел Олмо 20 Даниел Олмо
Маркъс Рашфорд 14 Маркъс Рашфорд
Робърт Левандовски 9 Робърт Левандовски
Ян Облак 13 Ян Облак
Хуан Мусо 1 Хуан Мусо
Нахуел Молина 16 Нахуел Молина
Робин Льо Норманд 24 Робин Льо Норманд
Давид Ханко 17 Давид Ханко
Матео Руджери 3 Матео Руджери
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
Йоренте 14 Йоренте
Коке 6 Коке
Адемола Лукман 22 Адемола Лукман
Антоан Гризман 7 Антоан Гризман
