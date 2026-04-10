„Това е кражба!“ – УЕФА под натиск след жалба от Барселона

Истинска буря се разрази след първия четвъртфинален сблъсък в Шампионската лига, след като Барселона официално подаде жалба до УЕФА за „съдийска несправедливост“, която според клуба директно е повлияла на крайния резултат.

Каталунците са бесни заради ситуацията в 54', когато при спорно докосване с ръка на защитника Марк Пубий топката е била върната към вратаря Хуан Мусо. Играчите на Барса моментално поискаха дузпа, но съдията Ищван Ковач остана безмълвен, а сигнал така и не последва.

В лагера на Барселона напрежението ескалира още повече, след като от клуба посочват, че подобни ситуации вече са били отсъждани като дузпи в други мачове от турнира – включително и пример от миналия сезон, което според тях прави решението още по-скандално и непоследователно.

Припомняме, че през миналия сезон белгийският Брюж получи дузпа в двубоя от Шампионската лига срещу Астън Вила след подобен инцидент.

От клуба излязоха с остра позиция, в която директно обвиняват съдийската бригада и ВАР за „фатална липса на намеса“, която според тях е наклонила везните в мача. Барселона настоява УЕФА да отвори разследване, да разкрие съдийските комуникации и дори да признае официално допусната грешка.

„Барселона разбира, че това решение, заедно с голямата липса на намеса от страна на ВАР, представлява сериозна грешка. Съответно, клубът поиска започване на разследване, достъп до съдийската комуникация и ако е приложимо - официално признаване на грешките и предприемане на съответните мерки“, се казва в контестацията на каталунците.

