УЕФА замазва голям гаф срещу Барса (ВИДЕО)

Вадят румънски рефер от нарядите в Европа до края на сезона

Ден след грандиозния гаф в Шампионската лига в първия четвъртфинал между Барселона и Атлетико Мадрид (0:2), УЕФА ще предприеме мерки срещу съдията Ищван Ковач.

Каталунското издание "Ел Мундо Депортиво" съобщава ексклузивно, че румънският рефер ще бъде изваден от нарядите в Европа до края на сезона.

Причината е чутовната грешка, която реферът допусна като не видя, че Марк Пубий хваща с ръка топката, след като тя вече е вкарана в игра от вратаря Хуан Мусо.

Колегите на Ковач от ВАР също проспаха момента, а според испанските медии дори на са разбрали защо са протестите на играчите на Барселона.

Снимка: БГНЕС

Най-близо до ситуацията бе Ламин Ямал, който веднага след като Пубий хвана топката с ръка реагира, искайки дузпа, но каталунците не получиха такава.

Селекцията на Ханзи Флик допусна загуба с 0:2 от Атлетико Мадрид и ще трябва да прави голям обрат в столицата на Испания, за да си осигури място в полуфиналите на Шампионската лига. Реваншите от четвъртфиналите са следващата седмица.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Барселона и Атлетико Мадрид

Барселона
Барселона
0 : 2
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
58%
Притежание на топката
42%
13
Точни удари
4
5
Неточни удари
1
57
Опасни атаки
19
6
Нарушения
17
7
Корнери
1
1
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион:

Състави

13
23 5 18 2
24 8
10 20 14
9
22 7
3 20 14 6
1 16 24 17
13
Джоан Гарсия 13 Джоан Гарсия
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Пау Кубарси Паредес 5 Пау Кубарси Паредес
Жерар Мартин 18 Жерар Мартин
Жоао Кансело 2 Жоао Кансело
Ерик Гарсия 24 Ерик Гарсия
Педри 8 Педри
Ламине Ямал Насрауи Ебана 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана
Даниел Олмо 20 Даниел Олмо
Маркъс Рашфорд 14 Маркъс Рашфорд
Робърт Левандовски 9 Робърт Левандовски
Ян Облак 13 Ян Облак
Хуан Мусо 1 Хуан Мусо
Нахуел Молина 16 Нахуел Молина
Робин Льо Норманд 24 Робин Льо Норманд
Давид Ханко 17 Давид Ханко
Матео Руджери 3 Матео Руджери
Г. Симеоне 20 Г. Симеоне
Йоренте 14 Йоренте
Коке 6 Коке
Адемола Лукман 22 Адемола Лукман
Антоан Гризман 7 Антоан Гризман
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

