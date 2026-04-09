УЕФА замазва голям гаф срещу Барса (ВИДЕО)

Ден след грандиозния гаф в Шампионската лига в първия четвъртфинал между Барселона и Атлетико Мадрид (0:2), УЕФА ще предприеме мерки срещу съдията Ищван Ковач.

Каталунското издание "Ел Мундо Депортиво" съобщава ексклузивно, че румънският рефер ще бъде изваден от нарядите в Европа до края на сезона.

Причината е чутовната грешка, която реферът допусна като не видя, че Марк Пубий хваща с ръка топката, след като тя вече е вкарана в игра от вратаря Хуан Мусо.

Колегите на Ковач от ВАР също проспаха момента, а според испанските медии дори на са разбрали защо са протестите на играчите на Барселона.

Снимка: БГНЕС

Най-близо до ситуацията бе Ламин Ямал, който веднага след като Пубий хвана топката с ръка реагира, искайки дузпа, но каталунците не получиха такава.

Селекцията на Ханзи Флик допусна загуба с 0:2 от Атлетико Мадрид и ще трябва да прави голям обрат в столицата на Испания, за да си осигури място в полуфиналите на Шампионската лига. Реваншите от четвъртфиналите са следващата седмица.

