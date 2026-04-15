Време е за зрелище! Ето къде да гледате Байерн - Реал

Днес в Германия ще бъде горещо! Но не заради времето, а заради четвъртфиналния мач реванш между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид. Баварците победиха с 2:1 в първия мач на "Сантяго Бернабеу".

Байерн продължава своето безупречно представяне както в Шампионската лига, така и в Бундеслигата, след като постигна победа през уикенда с 5:0 над изпадащия Санкт Паули и почти докосва титлата в Германия. Главна цел на Венсан Компани обаче е да спечели Шампионската лига, като баварците са на крачка от полуфиналите, където при успех ще се изправят срещу Ливърпул или ПСЖ.

Снимка: Reuters

Клубът от Мюнхен е в страховита серия - 15 мача без загуба във всички турнири и 22 победи в последните 28 домакински мача в Шампионската лига. Въпреки това, загубата с 1:2 от Интер в същия етап на Турнира на богатите през миналия сезон е като обеца на ухото за Байерн.

От своя страна, Реал Мадрид се намира в трудна ситуация, след като за втори пореден сезон претърпя домакинска загуба с 1:2 в първия четвъртфинален мач на Шампионската лига. Макар и в изоставаща позиция, не е разумно да отписваме 15-кратния носител на трофея.

Мениджърът на тима - Алваро Арбелоа, остава уверен, че отборът му има шанс за обрат и може да обърне резултата в своя полза. Статистиката обаче не е на страната на мадридчани. В последните си 7 европейски двубоя, в които губят първия мач у дома, само веднъж успяват да продължат напред.

Дали сега не е време Килиан Мбапе и компания да се развихрят на "Алианц Арена" или на стадиона на Байерн ще звучи култовата победна музика?

