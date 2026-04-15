Време е за зрелище! Ето къде да гледате Байерн - Реал

Очаква ни уникален мач в Шампионската лига!

Днес в Германия ще бъде горещо! Но не заради времето, а заради четвъртфиналния мач реванш между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид. Баварците победиха с 2:1 в първия мач на "Сантяго Бернабеу".

Реал или Байерн?

Байерн продължава своето безупречно представяне както в Шампионската лига, така и в Бундеслигата, след като постигна победа през уикенда с 5:0 над изпадащия Санкт Паули и почти докосва титлата в Германия. Главна цел на Венсан Компани обаче е да спечели Шампионската лига, като баварците са на крачка от полуфиналите, където при успех ще се изправят срещу Ливърпул или ПСЖ.

Клубът от Мюнхен е в страховита серия - 15 мача без загуба във всички турнири и 22 победи в последните 28 домакински мача в Шампионската лига. Въпреки това, загубата с 1:2 от Интер в същия етап на Турнира на богатите през миналия сезон е като обеца на ухото за Байерн.

От своя страна, Реал Мадрид се намира в трудна ситуация, след като за втори пореден сезон претърпя домакинска загуба с 1:2 в първия четвъртфинален мач на Шампионската лига. Макар и в изоставаща позиция, не е разумно да отписваме 15-кратния носител на трофея.

Мениджърът на тима - Алваро Арбелоа, остава уверен, че отборът му има шанс за обрат и може да обърне резултата в своя полза. Статистиката обаче не е на страната на мадридчани. В последните си 7 европейски двубоя, в които губят първия мач у дома, само веднъж успяват да продължат напред.

Дали сега не е време Килиан Мбапе и компания да се развихрят на "Алианц Арена" или на стадиона на Байерн ще звучи култовата победна музика? Гледайте зрелището Реал - Байерн пряко по bTV Action и на дигиталната платформа VOYO.BG от 22:00 ч.

Байерн Мюнхен
срещу
Реал Мадрид
15.04.2026 22:00
Кръв и болка: Ритникът от Атлетико - Барса, който подпали спор за дузпа! (ВИДЕО)

Кръв и болка: Ритникът от Атлетико - Барса, който подпали спор за дузпа! (ВИДЕО)
Aрсенал отново рухва в най-важния момент. Спортинг дебне за сензация

Aрсенал отново рухва в най-важния момент. Спортинг дебне за сензация
Ливърпул се сгромоляса и на

Ливърпул се сгромоляса и на "Анфийлд" (ВИДЕО)
ЦСКА осъди агресията срещу репортер на bTV

ЦСКА осъди агресията срещу репортер на bTV
Обирът за 1 млн. евро срещу Донарума, поръчан от затворническа килия

Обирът за 1 млн. евро срещу Донарума, поръчан от затворническа килия

Последни новини

Това ли е най-добрата класация в кеча?

Това ли е най-добрата класация в кеча?
Кръв и болка: Ритникът от Атлетико - Барса, който подпали спор за дузпа! (ВИДЕО)

Кръв и болка: Ритникът от Атлетико - Барса, който подпали спор за дузпа! (ВИДЕО)
Aрсенал отново рухва в най-важния момент. Спортинг дебне за сензация

Aрсенал отново рухва в най-важния момент. Спортинг дебне за сензация
Новата звезда на шаха: Узбек спечели Турнира на претендентите

Новата звезда на шаха: Узбек спечели Турнира на претендентите
