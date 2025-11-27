bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Лига на Конференциите

9 мача от Лигата на конференциите - безплатно в нашето приложение!

Гледайте атрактивните срещи от третия по сила европейски клубен турнир

9 мача от Лигата на конференциите - безплатно в нашето приложение!
Reuters

Четвъртък винаги е денят на Лигата на конференциите! 

След като два дни бяхме завладени от магията на Шампионска лига, ще погледнем и към другите два международни клубни турнира. 

Въпреки че Лигата на конференциите се слави като трети по сила, никога не го подценявайте! Дербитата в него са на високо ниво!

А вие може да ги гледате напълно безплатно и без регистрация, ако имате нашето приложение BTVNOVINITE.BG!

Мачовете

Започваме още в 19:45 ч., когато са първите срещи:
АЗ Алкмаар - Шелбърн
Лех Познан - Лозана
Омония Никозия - Динамо Киев
Сигма Оломоуц - Целие
Университатия Крайова - Майнц

Снимка: Lap.bg

В 22:00 ч. точно започва следващата порция срещи:
Фиорентина - АЕК Атина
Абърдийн - Ноа
Легия Варшава - Спарта Прага
Шамрок Роувърс - Шахтьор

Напомняме още веднъж, че те достъпни напълно безплатно и без регистрации на приложението BTVNOVINITE.BG!

От финал в КЕШ до борба за оцеляване

Откъде да го изтеглите?

За потребители на APPLE  устройства кликнете тук: https://t.ly/lMpEO

За потребители на ANDROID устройства кликнете тук: https://t.ly/S28SM

Когато инсталирате мобилното приложение на btvnovinite.bg на вашия телефон, или таблет, пред вас се отваря изключителна възможност: да гледате с картина, НА ЖИВО, минимум 8 двубоя от основната фаза на Лигата на конференциите, а понякога дори и 9.

Очакваме ви! 

