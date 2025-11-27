9 мача от Лигата на конференциите - безплатно в нашето приложение!

Четвъртък винаги е денят на Лигата на конференциите!

След като два дни бяхме завладени от магията на Шампионска лига, ще погледнем и към другите два международни клубни турнира.

Въпреки че Лигата на конференциите се слави като трети по сила, никога не го подценявайте! Дербитата в него са на високо ниво!

Мачовете

Започваме още в 19:45 ч., когато са първите срещи:

АЗ Алкмаар - Шелбърн

Лех Познан - Лозана

Омония Никозия - Динамо Киев

Сигма Оломоуц - Целие

Университатия Крайова - Майнц

В 22:00 ч. точно започва следващата порция срещи:

Фиорентина - АЕК Атина

Абърдийн - Ноа

Легия Варшава - Спарта Прага

Шамрок Роувърс - Шахтьор

