9 мача от Лигата на конференциите - безплатно в нашето приложение!

Четвъртък винаги е денят на Лигата на конференциите!
След като два дни бяхме завладени от магията на Шампионска лига, ще погледнем и към другите два международни клубни турнира.
Въпреки че Лигата на конференциите се слави като трети по сила, никога не го подценявайте! Дербитата в него са на високо ниво!
Започваме още в 19:45 ч., когато са първите срещи:
АЗ Алкмаар - Шелбърн
Лех Познан - Лозана
Омония Никозия - Динамо Киев
Сигма Оломоуц - Целие
Университатия Крайова - Майнц
В 22:00 ч. точно започва следващата порция срещи:
Фиорентина - АЕК Атина
Абърдийн - Ноа
Легия Варшава - Спарта Прага
Шамрок Роувърс - Шахтьор
