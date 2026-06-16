Други Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Студентите бягат с УАСГ“ събра над 34 000 евро за кауза Парите ще бъдат разпределени между 40 студенти в нужда

Над 34 000 евро бяха събрани от второто издание на инициативата „Студентите бягат с УАСГ“. Събитието се превърна в мащабна благотворителна кауза с участие на 1400 души от 29 университета и 29 държави, обединени от идеята да помогнат на студенти, засегнати от онкологични заболявания.

bTV също се включи като медиен партньор на събитието.

Инициаторът на проекта – Ивана Каменова, дългогодишен спортист по карате и спортна стрелба, носител на отличието „Студент на годината“ (2025 и 2026 г.) и млад архитект, създава каузата с идеята да носи надежда и подкрепа. Днес тя вече се превръща в традиция с нарастващ мащаб и влияние. И с двойно повече участници .

„За мен това е огромна победа – не само за каузата, а за всички човешки съдби, които можем да променим“, споделя Каменова.

Ректорът доц. арх. д-р Гичка Кутова подкрепя инициативата активно – участва в организацията, бяга заедно със студентите и координира даренията. Събраните 34 012 евро ще бъдат разпределени между 40 студенти в нужда.

„Безкрайно щастлива съм, че толкова хора се включиха“, споделя тя, видимо развълнувана.

Организаторите вече обявиха следващото издание на 15 май 2027 г., с амбиция инициативата да се превърне в устойчива традиция – символ на доброта, общност и съпричастност.