Мануел Пелегрини пред bTV: Лудогорец играе хубав футбол (ВИДЕО)

Ще успеят ли „орлите“ да победят Бетис в Разград?

Мануел Пелегрини пред bTV: Лудогорец играе хубав футбол (ВИДЕО)

Треньорът на Бетис - Мануел Пелегрини, очаква труден мач срещу Лудогорец. Финалистът в Лигата на конференциите миналия сезон гостува в Разград във втория рунд от основната фаза на Лига Европа.

Припомняме, че преди 3 години двата отбора отново се срещнаха в груповата фаза на втория най-силен европейски клубен турнир. Тогава Бетис спечели и двата мача.

"Очаква ни тежък мач"

"Това е отбор, който играе хубав футбол. Беше труден мач за нас. Ние спечелихме тогава и се надявам днес отново да го направим. Но знаем, че се изправяме срещу труден противник", сподели Пелегрини. "Изгледах 3 или 4 мача. Те поддържат същия стил на игра като отпреди 3 години. Те играят хубав футбол, обичат да притежават топката. Затова трябва да пресираме и след това да се опитаме да преодолеем защитата им."

Чилийският специалист коментира новия формат на евротунирите и предимството на Лудогорец, че играе на свой терен. "Не е преимущество, защото в този формат ти имаш 4 домакинства и 4 гостувания. Това е различен начин да се класираш за следващата фаза. Но предпочитам този вариант.

Най-добрият начин да спечелим Лига Европа е като миналата година в Лигата на конференциите. Трябва да се класираме напред. Сега трябва да се класираме за следващия етап. Ако сме сред първите 8, е супер. Ако не успеем, трябва да играем в плейофите и да се опитам да преминем в следващия етап. Но ще се опитаме да спечелим трофея, както винаги."

Мачът между Лудогорец и Бетис е днес от 19:45. Него може да гледате пряко в ефира на bTV Action и онлайн на Voyo.bg., а коментарното ни студио започва в 19:00.

Лудогорец
срещу
Бетис
02.10.2025 19:45

Статистики за двубоя от Лига Европа между Бетис и Nottingham Forest

Бетис
Бетис
2 : 2
Nottingham Forest
Nottingham Forest
56%
Притежание на топката
44%
4
Точни удари
13
5
Неточни удари
3
53
Опасни атаки
36
16
Нарушения
16
3
Корнери
3
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-1-4-1
Стадион:

Състави

25
40 4 16 23
6 14
7 20 10
11
19
10 12 8 7
6
3 31 4 35
26
Пау Лопес 25 Пау Лопес
Ángel Ortiz 40 Ángel Ortiz
Н. Бернардо де Соуза 4 Н. Бернардо де Соуза
16
Junior firpo 23 Junior firpo
Серги Алтимира 6 Серги Алтимира
Софиян Амрабат 14 Софиян Амрабат
Антоний 7 Антоний
Джовани Ло Селсо 20 Джовани Ло Селсо
Абде Езалзули 10 Абде Езалзули
Седрик Бакамбу 11 Седрик Бакамбу
Мац Селс 26 Мац Селс
Неко Уилямс 3 Неко Уилямс
Никола Миленкович 31 Никола Миленкович
Морато 4 Морато
Александър Зинченко 35 Александър Зинченко
Ибрахим Сангаре 6 Ибрахим Сангаре
Morgan Gibbs-White 10 Morgan Gibbs-White
Дъглас Луиз 12 Дъглас Луиз
Елиът Андерсън 8 Елиът Андерсън
Калъм Хъдсън-Одои 7 Калъм Хъдсън-Одои
Игор Исус 19 Игор Исус

Срещата по минути

90+4′ Жълт картон за Cucho Hernández
Уили Боли е сменен от Никола Миленкович 90+4′
85′ ГООООЛ! Антоний беше точен за отбора си
Райън Йейтс влезе на мястото на Ибрахим Сангаре 82′
76′ Пабло Форналс е сменен от Джовани Ло Селсо
75′ Жълт картон за Рикардо Родригес
72′ Cucho Hernández влезе на мястото на Седрик Бакамбу
Дан Ндойе влезе на мястото на Калъм Хъдсън-Одои 64′
Арно Муинга влезе на мястото на Игор Исус 64′
46′ Рикардо Родригес влезе на мястото на Junior firpo
46′ Марк Рока влезе на мястото на Серги Алтимира
46′ Родриго Рикелме е сменен от Абде Езалзули
Дилан Баква влезе на мястото на Дъглас Луиз 46′
45+1′ Н. Бернардо де Соуза получи жълт картон
Жълт картон за Игор Исус 25′
ГООООЛ! Игор Исус беше точен за отбора си 23′
Игор Исус отбеляза гол! 18′
15′ Седрик Бакамбу отбеляза гол!
Жълт картон за Morgan Gibbs-White 2′
Тагове:

футбол манчестър сити мануел пелегрини разград бетис лудогорец Лига на конференциите

