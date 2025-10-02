Мануел Пелегрини пред bTV: Лудогорец играе хубав футбол (ВИДЕО)

Треньорът на Бетис - Мануел Пелегрини, очаква труден мач срещу Лудогорец. Финалистът в Лигата на конференциите миналия сезон гостува в Разград във втория рунд от основната фаза на Лига Европа.

Припомняме, че преди 3 години двата отбора отново се срещнаха в груповата фаза на втория най-силен европейски клубен турнир. Тогава Бетис спечели и двата мача.

"Очаква ни тежък мач"

"Това е отбор, който играе хубав футбол. Беше труден мач за нас. Ние спечелихме тогава и се надявам днес отново да го направим. Но знаем, че се изправяме срещу труден противник", сподели Пелегрини. "Изгледах 3 или 4 мача. Те поддържат същия стил на игра като отпреди 3 години. Те играят хубав футбол, обичат да притежават топката. Затова трябва да пресираме и след това да се опитаме да преодолеем защитата им."

Чилийският специалист коментира новия формат на евротунирите и предимството на Лудогорец, че играе на свой терен. "Не е преимущество, защото в този формат ти имаш 4 домакинства и 4 гостувания. Това е различен начин да се класираш за следващата фаза. Но предпочитам този вариант.

Най-добрият начин да спечелим Лига Европа е като миналата година в Лигата на конференциите. Трябва да се класираме напред. Сега трябва да се класираме за следващия етап. Ако сме сред първите 8, е супер. Ако не успеем, трябва да играем в плейофите и да се опитам да преминем в следващия етап. Но ще се опитаме да спечелим трофея, както винаги."

Мачът между Лудогорец и Бетис е днес от 19:45. Него може да гледате пряко в ефира на bTV Action и онлайн на Voyo.bg., а коментарното ни студио започва в 19:00.

