10-годишна индийка впечатлява във Формула 1

Скорост, смелост и страст - така изглежда бъдещето на моторните спортове. И то носи името Атика Мир. Тя е едва на 10 години, а вече е част от Формула 1.

Млад талант

Атика е родена в Кашмир, но се мести да живее в Дубай в ранна възраст. Тя започва да се състезава с електрически картинг за развлечение, преди да премине към професионален картинг. Баща й е Асиф Назир Мир - бивш национален шампионс по картинг в Индия.

Нейният талант е забелязан когато е на 6 години. Тогава тя печели първото си международно състезание. А сега тя е вицешампионска на Обединените арабски емирства в категория, доминирана от момчета. Атика, също така, е и първата индийка, спечелила състезание да легендарната писта Льо Ман.

Снимка: Vogue India

През януари 2025 г. тя се присъединява към Академията за шофьори Babyrace в Италия, за да се състезава в сериите WSK. Те я и единствената азиатка, избрана за програмата за млади таланти Iron Dames Young Talent през 2024 г.

Мечтите й се разпростират до Формула 1. И обаждането не закъснява. Тя е избрана за програмата Discover Your Drive на Академията на Ф1, която има за цел да развива млади таланти в моторните спортове. Тя е едиствената азиатка и една от най-младите избрани.

"Моето послание към всички момичета от Кашмир е: Вярвайте в себе си! Открийте своята страст, работете усърдно и мечтайте смело. Никога не се предавайте и не позвоявайте на никой да ви казва, че не можете да го направите!", споделя Атика.

