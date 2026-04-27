17-годишен българин с историческо постижение в голфа

За първи път в историята български голфър ще стъпи на сцената на DP World Tour – световния елит на професионалния голф. Това е Йордан Янакиев, само на 17 години, който ще участва в престижния Turkish Airlines Open 2026 – турнир от календара на DP World Tour, който ще се проведе от 30 април до 3 май 2026 г. в National Golf Club, Белек, Турция.

Турнирът е петото и заключително събитие от Asian Swing на DP World Tour за сезон 2026 и разполага с награден фонд от 2,75 милиона долара. Сред участниците са носителят на титлата от 2018 г. на The Open Championship Франческо Молинари, защитаващият титлата от 2025 г. Мартен Кувра, както и звезди като Пол Уеринг, Анди Съливан и Алекс Фицпатрик.

Кой е Йордан Янакиев?

Йордан Янакиев е ученик на националния селекционер на България по голф Станко Маринов и един от най-обещаващите млади голфъри, които страната ни е създавала. Започва да играе голф още в ранна детска възраст и още като дете заявява таланта си на международната сцена.

Ключови моменти от кариерата му:

•2021 г. – 3-то място на престижния Orange Bowl Junior Championship в голф клуб „Trump National Doral Miami“ при играчи от 12–13 години (поле от 87 състезатели);

•2021 г. – медалист от Superior Winter Cup в Анталия, турнир за точки в World Amateur Golf Ranking;

•2022 г. – първо място (нет) в шампионатната дивизия за мъже на 18-ия Bulgarian Amateur Open Championship на BlackSeaRama Golf & Villas и Lighthouse Golf & Spa Resort;

•2023 г. - 3-то място на Хонда Класик – PGA NATIONAL

•2025 г. - 2-ро място на Doral Internationa – Trump National

Йордан израства в голф семейство. Брат му – Христо Янакиев – също е национал, четирикратен Junior Bulgarian State Champion (2020–2023), двукратен носител на Bulgarian Amateur Open (2022, 2023) и победител в Bulgarian Junior Open (2022), Romanian Amateur Open (2021, 2022) и Macedonian Amateur Open (2022). Понастоящем Христо играе университетски голф в Съединените щати.

Снимка: Lap.bg

За турнира

Turkish Airlines Open е един от най-престижните турнири в международния голф календар и е част от DP World Tour – водещата мъжка професионална голф верига в Европа и втората най-силна в света след PGA Tour. През годините на сцената на турнира са играли едни от най-големите имена в спорта – Тайгър Уудс, Рори Макилрой, Джъстин Роуз, Тирел Хатън и др.

Изданието през 2026 г. ще се проведе за първи път на National Golf Club – едно от пионерските голф игрища в Белек, Анталия, проектирано от бившия играч за Ryder Cup Дейвид Фехърти и професионалиста от Senior Tour Дейвид Джоунс. Игрището е част от портфолиото на Regnum Hotels.

Треньорският екип

Йордан ще има до себе си в Белек своя дългогодишен треньор и национален селекционер на България по голф – Станко Маринов, който ще бъде негов кеди по време на турнира. Маринов е мениджър на националния отбор от 2016 г. насам и е изиграл ключова роля в развитието на младите български голфъри. В подготовката на Йордан ключово участие има и Скот Голди, шотландски PGA професионалист и бивш главен треньор на българския национален отбор.

„Намирам се на прага на една от най-вълнуващите седмици в моята треньорска кариера. Йордан е мой ученик, с когото изминахме дълъг път до този момент. Той е само на 17 години и се развива изключително добре в своята все още крехка, но много обещаваща голф кариера. Като треньор на националния отбор на България по голф, за мен това е сбъдната мечта и огромна гордост.

Вярвам, че това е само началото на нещо още по-голямо за българския голф.“, заяви Станко Маринов

Снимка: Lap.bg

Благодарности

Реализирането на това историческо участие се случва благодарение на специалната подкрепа на Хасан Джейлан и Regnum Carya, на дългогодишната работа на Скот Голди с Йордан, на Българската голф асоциация и на родителите на Йордан, повярвали в неговия път.

Голфът е спорт, в който България прави първите си стъпки на международно ниво едва през последните десетина години. По данни на Българската голф асоциация, до момента нито един български голфър не е достигал до участие в кръг от DP World Tour. Дебютът на Йордан Янакиев в Turkish Airlines Open 2026 е знаков момент, който поставя България на картата на световния голф и отваря врата пред следващото поколение български голфъри.