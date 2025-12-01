bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
2026-а под контрол: Спортът не страда от трусовете в управлението (ВИДЕО)

На първо място трябва да бъде решен бюджетът, обяви министърът на спорта Иван Пешев

Трусовете в държавата няма да повлияят на провеждането на спортните събития у нас догодина, както и на старта на една от най-престижните колоездачни обиколки в света - Джиро д' Италия.

През 2026 г. надпреварата ще стартира от България. Това обяви пред bTV спортният министър Иван Пешев в Рим часове преди официалното представяне на маршрута на колоездачната обиколка в Рим.

Според Пешев лошата комуникация пред обществото, е в основата на напрежението около темата за Българския спортен тотализатор.

Условия

През последните дни стана ясно, че тотото може да бъде отдадено на концесия за срок от 15 години. Решението обаче не е окончателно и предстои да бъде подробно обсъдено. Пешев припомни и ключовите условия, които трябва да бъдат изпълнени, ако се стигне до такава стъпка.

България ще е домакин на етап от Giro d'Italia! (ВИДЕО)

На първо място – трябва да бъде решен бюджетът за 2026 г. Министърът изрази увереност, че това ще се случи до края на годината. Той подчерта, че дори да се стигне до удължаване на настоящия бюджет, това не го притеснява и вярва, че решенията ще бъдат намерени.

На първо място е бюджетът за 2026-а

„Нека оставим народните представители да решат. На първо място е бюджетът за 2026-а“, коментира Пешев.

По думите му е важно темата за спорта да не се смесва с политиката и България да остане конкурентна спрямо други държави, включително по отношение на домакинства на големи спортни събития.

 Рим са още премиерът Росен Желязков и министърът на туризма Мирослав Боршош. В "Аудиториум Парко де ла Музика Енио Мориконе" в Рим, ще бъде официалното представяне на маршрута за 109-ото издание на Обиколката на Италия.

Желязков бе посрещнат от италианския министър на спорта Андреа Абоди, както и от Урбано Кайро - президент на компания RCS Sport, която е организатор на Обиколката на Италия.

Желязков, Абоди и Кайро позираха заедно за снимка с трофея, който ежегодно се връчва на победителя в Обиколката на Италия, след което влязоха в Аудиториума за разговор при закрити врата.

България за пръв път има честта да бъде домакин на Обиколката на Италия. Страната ни ще приеме първите три от общо 21 етапа, като вече е ясно, че участниците ще трябва да изминат общо над 600 километра от Несебър до София, преди да се насочат към Калабрия, откъдето ще стартира четвъртият етап. "Джиро д'Италия" ще стартира на 8 май и ще завърши на 31 май 2026 година в Рим.

Какво още каза Пешев за Джирото - чуйте във видеото.

Погачар - човекоядецът, който знае как да се усмихва (ГАЛЕРИЯ)
колоездене тотализатор бст обиколка на италия Иван Пешев премиерът желязков министър на младежта и спорта министър на туризма Мирослав Боршош

