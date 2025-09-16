Ще живееш в сърцето ми: Скръбта на Биляна Дудова

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Европейската и световна шампионка по борба Биляна Дудова даде израз на скръбта си след новината, че вицепрезидентът на федерацията и отговорник за ресор свободен стил Стефан Николов е починал внезапно.

59-годишният Николов беше дългогодишен член на Управителния съвет. "Той отдаде голяма част от живота си на българската борба. С безрезервната си отдаденост, професионализъм и любов към спорта той остави ярка следа в развитието и успехите на нашата федерация. Неговият принос, труд и морална подкрепа ще останат завинаги в паметта на българската борба и всички, които имаха честта да работят с него", написаха от централата.

Дудова, която след дни ще излезе на тепиха на световното първенство в Загреб, публикува емоционален пост в социалните мрежи.

Родната борба в траур: Почина шеф на федерацията

Ще се боря за него

"Днес загубих един от най-близките си хора... Човек, който повярва в мен, когато най-много имах нужда, който ми даде сила и ми показа пътя в борбата и в живота. Той завинаги ще остане част от мен и от всяка моя победа.

На Световното първенство ще се боря за него за неговата доброта, обич и светлина, които никога няма да бъдат забравени.

Почивай в мир, ти винаги ще живееш в сърцето ми."

 
 
 
