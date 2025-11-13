bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Афганистанската бодибилдърка: Омъжиха Роя като дете, но тя направи революция

И продължава да говори за правата на жените!

Афганистанската бодибилдърка: Омъжиха Роя като дете, но тя направи революция

Ако в Холивуд са закъсали за оригинални идеи, то безвъзмездно им разказваме живота на първата бодибилдърка от Афганистан. 

Да, точно така! 

На конкурсите, които се открояват с бляскаво оскъдно облекло, с изрязани бикини, с тежък грим и шармантни прически и това само за да подсили ефекта от атрактивните, изразени мускули... Тя се изправя гордо и в пълна противоположност на своите сънароднички. 

Нейното име е Роя Карими! А това е невероятната ѝ история! 

По традиция

Роя е родена преди 30 години в традиционно афганистанско семейство - консервативно и спазващо строгите порядки, които засягат жените. 

Нашата героиня е омъжена още като дете, а на 15 вече е майка. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Roya Karimi (@r0ya.ka)

Желанието за по-свободен живот обаче не е отминало. През 2011 Роя, майка ѝ и синът ѝ бягат от Афганистан - решение, което може да коства живота им. Буквално! 

Само че планът им се оказва успешен и тримата се озовават в... Осло. 

Различният път в Норвегия

В скандинавската страна Роя започва да работи и да учи. Става медицинска сестра, установява се трайно, гради свои собствен дом с най-близките си. 

В Афганистан бъдещата звезда в бодибилдинга не живее под строгите ограничения за жени, които наложиха талибаните в последните години. В момента момичетата в страната могат да посещават училище само до 12-годишна възраст, нямат право да пътуват на дълги разстояния без мъж, нямат право да повишават глас на публични пространства. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Roya Karimi (@r0ya.ka)

„Имах късмета да се измъкна от тази ситуация, но много жени все още нямат най-основните си човешки права, като например образование. Това е наистина тъжно и сърцераздирателно“, казва Роя пред Би Би Си.

В Норвегия тя успява да завърши колеж за медицински сестри и да работи по специалността си в болница в Осло. 

Попаднала в новата, по-либерална среда, тя трябва да се приспособява към новите нрави. Това я праща във... фитнеса. 

Нова любов

С упражненията тя релаксира, подрежда си ума и овладява стреса. 

Във фитнеса тя среща и... новата си любов. Той също е от Афганистан. Казва се Камал и я подкрепя безрезервно

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Roya Karimi (@r0ya.ka)

"Неговата подкрепа ми даде сила да разчупя табутата! Вярвам, че когато до силна жена застане правилният и подкрепящият мъж, всичко е възможно!", казва тя. 

С бодибилдинг Роя се занимава едва от две години и вече печели титли - злато в категорията „Уелнес“ на състезанието по културизъм Stoperiet Open през април - категория, която поставя специален акцент върху естествената физическа форма, здравословния външен вид и ненатрапчивата красота, а не върху голямата мускулна маса, злато от Norway Classic 2025, добро представяне на европейското първенство и място на световните финали в Барселона. 

Афганистанката вече е фокусирана само върху спортната си кариера.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Roya Karimi (@r0ya.ka)

"Хората виждат само външния ми вид и бикините ми. Но зад този външен вид стоят години на страдание, усилия и постоянство. Тези успехи не дойдоха лесно. Най-голямото ни предизвикателство беше да разчупим границите, които ни бяха поставени - онези неписани правила на традициите и културата, и религията", разказва тя. 

Мисията

Роя приема новата си роля много сериозно! Тя не е само сензация! Тя има мисия! 

Чрез социалните мрежи тя се опитва да говори с и на жените от Афганистан, за да им обърне внимание колко е важно не само да се грижат за здравето си, а и за психиката си и най-вече за свободата си! 

Очаквано, тя често е критикувана. Не липсват дори смъртни заплахи.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Roya Karimi (@r0ya.ka)

"Чувствам се психически силна и напълно готова да дам всичко от себе си, надявайки се да създам история в името на афганистанските момичета и жени", категорична е Роя.

