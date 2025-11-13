Афганистанската бодибилдърка: Омъжиха Роя като дете, но тя направи революция

Ако в Холивуд са закъсали за оригинални идеи, то безвъзмездно им разказваме живота на първата бодибилдърка от Афганистан.

Да, точно така!

На конкурсите, които се открояват с бляскаво оскъдно облекло, с изрязани бикини, с тежък грим и шармантни прически и това само за да подсили ефекта от атрактивните, изразени мускули... Тя се изправя гордо и в пълна противоположност на своите сънароднички.

Нейното име е Роя Карими! А това е невероятната ѝ история!

По традиция

Роя е родена преди 30 години в традиционно афганистанско семейство - консервативно и спазващо строгите порядки, които засягат жените.

Нашата героиня е омъжена още като дете, а на 15 вече е майка.

Желанието за по-свободен живот обаче не е отминало. През 2011 Роя, майка ѝ и синът ѝ бягат от Афганистан - решение, което може да коства живота им. Буквално!

Само че планът им се оказва успешен и тримата се озовават в... Осло.

Различният път в Норвегия

В скандинавската страна Роя започва да работи и да учи. Става медицинска сестра, установява се трайно, гради свои собствен дом с най-близките си.

В Афганистан бъдещата звезда в бодибилдинга не живее под строгите ограничения за жени, които наложиха талибаните в последните години. В момента момичетата в страната могат да посещават училище само до 12-годишна възраст, нямат право да пътуват на дълги разстояния без мъж, нямат право да повишават глас на публични пространства.

„Имах късмета да се измъкна от тази ситуация, но много жени все още нямат най-основните си човешки права, като например образование. Това е наистина тъжно и сърцераздирателно“, казва Роя пред Би Би Си.

В Норвегия тя успява да завърши колеж за медицински сестри и да работи по специалността си в болница в Осло.

Попаднала в новата, по-либерална среда, тя трябва да се приспособява към новите нрави. Това я праща във... фитнеса.

Нова любов

С упражненията тя релаксира, подрежда си ума и овладява стреса.

Във фитнеса тя среща и... новата си любов. Той също е от Афганистан. Казва се Камал и я подкрепя безрезервно!

"Неговата подкрепа ми даде сила да разчупя табутата! Вярвам, че когато до силна жена застане правилният и подкрепящият мъж, всичко е възможно!", казва тя.

С бодибилдинг Роя се занимава едва от две години и вече печели титли - злато в категорията „Уелнес“ на състезанието по културизъм Stoperiet Open през април - категория, която поставя специален акцент върху естествената физическа форма, здравословния външен вид и ненатрапчивата красота, а не върху голямата мускулна маса, злато от Norway Classic 2025, добро представяне на европейското първенство и място на световните финали в Барселона.

Афганистанката вече е фокусирана само върху спортната си кариера.

"Хората виждат само външния ми вид и бикините ми. Но зад този външен вид стоят години на страдание, усилия и постоянство. Тези успехи не дойдоха лесно. Най-голямото ни предизвикателство беше да разчупим границите, които ни бяха поставени - онези неписани правила на традициите и културата, и религията", разказва тя.

Мисията

Роя приема новата си роля много сериозно! Тя не е само сензация! Тя има мисия!

Чрез социалните мрежи тя се опитва да говори с и на жените от Афганистан, за да им обърне внимание колко е важно не само да се грижат за здравето си, а и за психиката си и най-вече за свободата си!

Очаквано, тя често е критикувана. Не липсват дори смъртни заплахи.

"Чувствам се психически силна и напълно готова да дам всичко от себе си, надявайки се да създам история в името на афганистанските момичета и жени", категорична е Роя.