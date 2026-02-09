bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Ако беше спечелила медал…“: Олимпийски шампион защити смелостта на Линдзи Вон

Легенда разби критиците

„Тя постъпи правилно. Това е част от спорта. Ако беше спечелила медал, днес щяхме да говорим за героичен подвиг.“

С тези думи олимпийският шампион Даниеле Масала застана твърдо в защита на Линдзи Вон, след като американската ски легенда бе подложена на вълна от критики за решението си да стартира в спускането на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026, въпреки скъсана кръстна връзка само седмица по-рано.

Снимка: Reuters

В ефира на Радио Rai Масала не остави място за съмнения: „В спорта рискът е част от играта. Ако резултатът беше различен, всички щяха да я възхваляват.“

Легенда

Роден в Рим през 1954 г., Масала е едно от най-емблематичните имена в модерния петобой през 80-те години. На Олимпийските игри в Лос Анджелис'84 той печели два златни медала – в индивидуалната и отборната надпревара. След края на активната си кариера остава близо до спорта като мениджър, анализатор и медиен коментатор, известен с директния си и безкомпромисен стил.

Шампион докрай! Линдзи Вон стискала палци на колежка в хеликоптера!

Драматичното падане в Кортина

В спускането в неделя на пистата „Олимпия деле Тофане“ в Кортина д’Ампецо 41-годишната американка падна с висока скорост – именно на трасето, донесло ѝ едни от най-големите успехи в кариерата.

Снимка: Reuters

Медицинските екипи реагираха мигновено, а шампионката беше транспортирана с хеликоптер до болница. Прегледите в поликлиниката „Кодивила“ в Кортина показаха фрактура на левия крак. В ранния следобед Вон бе преместена в болница „Ка’Фончело“ в Тревизо, където претърпя операция.

От Американската ски федерация потвърдиха, че състоянието на Вон е стабилно, като тя е под грижите на съвместен екип от италиански и американски лекари.

