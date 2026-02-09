Вчера, 8 февруари, една жена реши да изпробва докъде стигат човешките възможности! Линдзи Вон - шампионка, пример и непримирим дух!

Тя не успя да финишира в спускането на олимпийските игри в Милано/Кортина, защото още в началото на трасето претърпя ужасяващо падане. Ако не сте разбрали, тя - тази 41-годишна богиня на ските, кара със скъсана предна кръстна връзка, костна контузия и разкъсване на менискуса на левия крак.

Линдзи е в болница, претърпя операция заради счупена бедрена кост и всичките позитивни мисли на света са насочени към нейното оправяне. А дори и в контузването си, тя остава шампион - по постижения и по характер! Това разкри треньорът ѝ Аксел Лунд Свиндал.

Невероятно смела!

"Линдзи! Ти си невероятно смела! Ти вдъхновяваш хората, които следят пътя ти и нас, които работят с теб всеки ден. Вчера беше тежък ден в планината. За всички, но най-вече за теб. И тогава се случи нещо, което казва всичко.

"Поздрави Брийзи и ѝ кажи, че свърши добра работа". Съотборничката ти водеше, а това беше съобщението, което ти искаше да оставиш на нас, треньорите преди хеликоптера да те закара в болница. Силните характери си проличават в тежките моменти", пише Свиндал.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Aksel Lund Svindal (@asvindal)

Треньор-легенда

Норвежкият специалист със сигурност знае какво е да караш дълги години на високо ниво.

Самият Свиндал е двукратен олимпийски шампион - в супергигантския слалом от Ванкувър 2010 и в спускането от ПьонгЧанг 2018.

Снимка: Reuters

Освен това той има и 5 световни титли.

Той прекрати активната си спортна кариера през 2019 г.