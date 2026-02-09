bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шампион докрай! Линдзи Вон стискала палци на колежка в хеликоптера!

Светът е притаил дъх и очаква вести за състоянието на Линдзи Вон! Великата скиорка този път рискува всичко, но не спечели на олимпийските игри в Милано/Кортина. 

Вон кара със скъсана предна кръстна връзка на коляното, костна контузия и разкъсване на менискуса на левия крак в спускането, но претърпя чудовищно падане с над 100 км/ч! В момента тя е в болница в Тревизо. От там съобщиха, че 41-годишната американка е претърпяла операция заради фрактура на левия крак

И въпреки това, въпреки нетърпимата за повечето хора болка, тя... дори за миг не е спирала да бъде "на пистата". Дори в медицинския хеликоптер, който я вдигна от пистата! Докато хиляди очи гледаха с надежда към нея! 

Стискала е палци

Линдзи Вон - обездвижена, в носилка и отиваща към болницата, е стискала палци за победителката в спускането в Милано/Кортина. Това бе нейната сънародничка Брийзи Джонсън, която се спусна малко преди Вон. 

Снимка: Reuters

"Треньорът ѝ ми каза, че ми е стискала палци в хеликоптера. Надявам се, че ще се оправи, че положението не е толкова зле. Сърцето ме боли за нея! Спортът може да е много брутален понякога", заяви Джонсън. 

Тя спечели първо олимпийско злато в кариерата си и го добави към двете титли от световното през 2025 г. - в спускането и отборната надпревара. 

"Линдзи е постигнала толкова много и винаги ще е в по-горен ешелон от мен! Но името ми да стои редом до нейното... Това е много специално!", добави новата шампионка. 

Успехите

Линдзи Вон е златна медалистка в спускането на олимпийските игри във Ванкувър 2010 г. 

Снимка: Reuters

Тя има още два бронза - в супергигантския слалом от Ванкувър и в спускането от ПьонгЧанг 2018. 

Линдзи Вон е световна шампионка от 2009 г. и има 20 златни медала от Световната купа. 

През 2019 г. тя сложи край на кариерата си, но се завърна на пистата през ноември 2024 г. - седем месеца след като ѝ беше поставена изкуствена коленна става.

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете
