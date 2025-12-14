Алберт Попов е 19-и във Вал д'Изер

Алберт Попов остана на 19-та позиция в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини във Вал д'Изер, Франция.
При изключително трудни условия на една от емблематичните писти, българинът кара и в двата манша.
Той обаче не постигна добро класиране и остана на 1,99 секунди от победителя Тимон Хауган от Норвегия.
Трасето бе доста трудно за скиорите, като след първия манш отпаднаха 25 от участниците. Попов не бе сред тях и даде време от 49,32 секунди, което го остави на 17-то място и на 1,83 секунди от лидера Лоик Меяр от Швейцария.
Във втория манш българинът бе по-бавен и спря хронометрите на 50,56 секунди.
От началото на сезона до момента Попов имаше 23-о място в Леви, Финландия и девета позиция в Гургл, Австрия.
Тимон Хауган от Норвегия ликува след края на спусканията, записвайки общо време от 1:37,89 минути, след като лидерът от първия манш Лоик Меяр от Швейцария завърши втори, с изоставане от 0,28 секунди. Победата беше шеста за Тимон Хауган в стартовете от Световната купа.
Трети във Вал д'Изер се нареди още един норвежец Хенрик Кристоферсен, на 0.34 секунди от победителя.
Следващият слалом при мъжете за Световната купа предстои в Алта Бадия, Италия на 22 декември.
