Алберт Попов е 19-и във Вал д'Изер

Пистата затрудни значително скиорите

Алберт Попов е 19-и във Вал д'Изер
Reuters

Алберт Попов остана на 19-та позиция в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини във Вал д'Изер, Франция. 

При изключително трудни условия на една от емблематичните писти, българинът кара и в двата манша. 

Той обаче не постигна добро класиране и остана на 1,99 секунди от победителя Тимон Хауган от Норвегия.

Без падане

Трасето бе доста трудно за скиорите, като след първия манш отпаднаха 25 от участниците. Попов не бе сред тях и даде време от 49,32 секунди, което го остави на 17-то място и на 1,83 секунди от лидера Лоик Меяр от Швейцария.

Във втория манш българинът бе по-бавен и спря хронометрите на 50,56 секунди. 

Снимка: Reuters

От началото на сезона до момента Попов имаше 23-о място в Леви, Финландия и девета позиция в Гургл, Австрия.

Победителят

Тимон Хауган от Норвегия ликува след края на спусканията, записвайки общо време от 1:37,89 минути, след като лидерът от първия манш Лоик Меяр от Швейцария завърши втори, с изоставане от 0,28 секунди. Победата беше шеста за Тимон Хауган в стартовете от Световната купа.

Трети във Вал д'Изер се нареди още един норвежец Хенрик Кристоферсен, на 0.34 секунди от победителя.

Следващият слалом при мъжете за Световната купа предстои в Алта Бадия, Италия на 22 декември.

Тагове:

ски световна купа слалом алберт попов Вал Д'Изер

