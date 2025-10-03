Ангел Русев ще вдига на световното днес! Вижте къде да го гледате!

Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия започна!

Само ден след официалния старт на шампионата на планетата, започва и българското участие, при това с един от фаворитите.

В категория до 60 кг на подиума ще излезе Ангел Русев. А всичките му опити ще може да проследите пряко в каналите на bTV Media Group.

Къде?

RING ще ви направи съпричастни на събитието. Опитите на Русев може да гледате и пряко на платформата VOYO.BG.

Началният час е 20:30 ч.

Опит за втори медал

Ангел Русев ще участва за пети път на световно първенство.

Най-доброто му представяне е бронзовият медал от Ташкент 2021 г.

През 2022 и през 2024 г. той остана шести. При дебюта си през 2018 г. русенецът завърши на същата позиция.

Русев има впечатляваща колекция от европейски първенства. Той е властелин в категория до 55 кг, като печели титлите в последните 5 издания, а през 2019 г. се окичва със сребро.

Този път обаче предизвикателството е по-голямо. Русев попада при по-тежките - до 60 кг.

Той трябва да се бори и с контузия във врата. Тя така и не отшумя след направена операция, а времето за възстановяване е ограничено.

Въпреки това Ангел Русев ще излезе на подиума, а вие може да проследите представянето му пряко по RING и на VOYO.BG от 20:30 ч. днес, 3 октомври.

Там ще ви покажем още опитът на олимпийския шампион Карлос Насар да спечели трета световна титла на 9 октомври. Христо Христов ще се включи в надпреварата за второ злато от световното на 10 октомври.

