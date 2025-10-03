bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Ангел Русев ще вдига на световното днес! Вижте къде да го гледате!

Петкратният европейски шампион преследва втори медал от световно

Световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия започна!

Само ден след официалния старт на шампионата на планетата, започва и българското участие, при това с един от фаворитите. 

В категория до 60 кг на подиума ще излезе Ангел Русев. А всичките му опити ще може да проследите пряко в каналите на bTV Media Group.

Къде?

RING ще ви направи съпричастни на събитието. Опитите на Русев може да гледате и пряко на платформата VOYO.BG.

Началният час е 20:30 ч.

Опит за втори медал 

Ангел Русев ще участва за пети път на световно първенство. 

Снимка: Lap.bg

Най-доброто му представяне е бронзовият медал от Ташкент 2021 г.

През 2022 и през 2024 г. той остана шести. При дебюта си през 2018 г. русенецът завърши на същата позиция.

Русев има впечатляваща колекция от европейски първенства. Той е властелин в категория до 55 кг, като печели титлите в последните 5 издания, а през 2019 г. се окичва със сребро.

Този път обаче предизвикателството е по-голямо. Русев попада при по-тежките - до 60 кг. 

Снимка: Lap.bg

Той трябва да се бори и с контузия във врата. Тя така и не отшумя след направена операция, а времето за възстановяване е ограничено. 

Въпреки това Ангел Русев ще излезе на подиума, а вие може да проследите представянето му пряко по RING и на VOYO.BG от 20:30 ч. днес, 3 октомври.

Там ще ви покажем още опитът на олимпийския шампион Карлос Насар да спечели трета световна титла на 9 октомври. Христо Христов ще се включи в надпреварата за второ злато от световното на 10 октомври.

Световното по вдигане на тежести – пряко по RING и онлайн на VOYO

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

световно първенство норвегия вдигане на тежести щанги ангел русев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Един от ЦСКА все пак получи повиквателна за мачовете с Турция и Испания

Един от ЦСКА все пак получи повиквателна за мачовете с Турция и Испания
Между 150 и 800 евро за да хапнеш с майката на Ламин Ямал

Между 150 и 800 евро за да хапнеш с майката на Ламин Ямал
В ЦСКА недоволни от психоложката. Освободиха я!

В ЦСКА недоволни от психоложката. Освободиха я!
Бетис победи Лудогорец с автогол на свой юноша (ВИДЕО)

Бетис победи Лудогорец с автогол на свой юноша (ВИДЕО)
Световното по вдигане на тежести – пряко по RING и онлайн на VOYO

Световното по вдигане на тежести – пряко по RING и онлайн на VOYO

Последни новини

В ЦСКА недоволни от психоложката. Освободиха я!

В ЦСКА недоволни от психоложката. Освободиха я!
Един от ЦСКА все пак получи повиквателна за мачовете с Турция и Испания

Един от ЦСКА все пак получи повиквателна за мачовете с Турция и Испания
Волейболистите благодариха: Горди сме, че сме българи!

Волейболистите благодариха: Горди сме, че сме българи!

Между 150 и 800 евро за да хапнеш с майката на Ламин Ямал

Между 150 и 800 евро за да хапнеш с майката на Ламин Ямал
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV