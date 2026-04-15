Арестуваха трикратен световен шампион за тормоз

Испанският колоездач Оскар Фрейре се оказа в центъра на сериозен скандал, след като беше арестуван по обвинения в тормоз над съпругата си, с която се развежда в момента.

Инцидентът се разиграл в испанския град Торелавега в неделя, когато след подаден официален сигнал полицията предприела действия срещу трикратния световен шампион. Според информация от полицейския доклад, съпругата му твърди, че е била подложена на обиди и психологически натиск.

Най-шокиращият елемент от обвиненията обаче е твърдението, че Фрейре е инсталирал таен микрофон в дома, за да подслушва личните ѝ разговори — детайл, който предизвика силен обществен отзвук и допълнително засили напрежението около случая.

След задържането си бившият шампион е дал показания пред полицията и впоследствие е освободен, но съдът е наложил ограничителна заповед спрямо съпругата му.

Това не е първият път, в който семейната драма на Фрейре попада в новините. Още през февруари 2025 г. съпругата му сигнализира властите за неговото изчезване, след като не успяла да се свърже с него в продължение на два дни. Ситуацията тогава приключи без инциденти, но последните събития ясно показват дълбокото напрежение между двамата.

Кариерата на Фрейре остава една от най-впечатляващите в историята на испанското колоездене. Той е трикратен световен шампион на шосе, трикратен победител в класиката Милано-Сан Рено и носител на четири етапни победи в "Тур дьо Франс".

Въпреки че се оттегли от активния спорт още през 2012 г., той остава влиятелна фигура в колоездачните среди. Настоящите обвинения обаче хвърлят тежка сянка върху неговото име.