bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Седем операции за 18 месеца – драмата на великия Еди Меркс

Стига вече с тези глупости, писна ми, казва легендарният колоездач

Легендата на световното колоездене Еди Меркс отново е изправен пред тежко изпитание. След операция на кръста през декември 2024 г., последвало падане с велосипед, той трябва да премине през нова хирургическа интервенция заради инфекция на бедрената кост, съобщава белгийският вестник Het Laatste Nieuws.

Антибиотиците не помагат... 

Това ще бъде седмата му операция само за година и половина — серия от изпитания, които биха пречупили почти всеки. „След като изпитвах силни болки, ме приеха в болница в понеделник. Лекарите не могат да открият причината за инфекцията, а антибиотиците не помагат... Ще трябва пак да ме оперират следващия понеделник. Но стига вече с тези глупости, писна ми“, призна с болка петкратният победител в "Тур дьо Франс".

Смяна на неправилно поставена протеза и инсулт

Всичко започва в края на 2024 г., когато едно подхлъзване на железопътен прелез променя живота му. Следва фрактура на тазобедрената става, поредица от операции и дори смяна на неправилно поставена протеза. По време на един от престoите му в болница в Антверпен Канибала преживява и лек инсулт — още един удар за човек, който десетилетия наред изглеждаше непобедим.

В интервюта през годините той винаги е говорил открито за колоезденето и неговите герои — разочарованието си от Ланс Армстронг, възхищението си от Марко Пантани и уважението към съвременни шампиони като Тадей Погачар. Но днес самият той отново е в центъра на една битка — най-трудната от всички.

Тагове:

болница операция колоездене инфекция става инсулт Еди Меркс

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV