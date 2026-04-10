Седем операции за 18 месеца – драмата на великия Еди Меркс

Легендата на световното колоездене Еди Меркс отново е изправен пред тежко изпитание. След операция на кръста през декември 2024 г., последвало падане с велосипед, той трябва да премине през нова хирургическа интервенция заради инфекция на бедрената кост, съобщава белгийският вестник Het Laatste Nieuws.
Това ще бъде седмата му операция само за година и половина — серия от изпитания, които биха пречупили почти всеки. „След като изпитвах силни болки, ме приеха в болница в понеделник. Лекарите не могат да открият причината за инфекцията, а антибиотиците не помагат... Ще трябва пак да ме оперират следващия понеделник. Но стига вече с тези глупости, писна ми“, призна с болка петкратният победител в "Тур дьо Франс".
Всичко започва в края на 2024 г., когато едно подхлъзване на железопътен прелез променя живота му. Следва фрактура на тазобедрената става, поредица от операции и дори смяна на неправилно поставена протеза. По време на един от престoите му в болница в Антверпен Канибала преживява и лек инсулт — още един удар за човек, който десетилетия наред изглеждаше непобедим.
В интервюта през годините той винаги е говорил открито за колоезденето и неговите герои — разочарованието си от Ланс Армстронг, възхищението си от Марко Пантани и уважението към съвременни шампиони като Тадей Погачар. Но днес самият той отново е в центъра на една битка — най-трудната от всички.