Изумителен Карлос Насар стъпи на световния връх за трети път (ВИДЕО)

С рекорд! Суперталантът в щангите триумфира и в новата категория

Изумителен Карлос Насар стъпи на световния връх за трети път! Суперталантът във вдигането на тежести грабна златото в новата си кат. до 94 кг на първенството във Фьорде (Норвегия).

Насар завърши на четвърто място в изхвърлянето с едва един успешен опит  - на 173 кг, и грешки на 178 и 182, но размаза конкуренцията в изтласкването с 210, 219 и световен рекорд от 222 кг. в движението за двубой от 395 кг.

Втори се нареди Алиреза Моеини (Иран) с 391 кг (182+209), а бронза спечели сънародникът му Али Алипур с 387 (176+211).

Сред легендите

Така, само на 21 години, Насар вече има олимпийско злато, 2 световни и 3 европейски титли. С 3 световни титли Карлос Насар се изравни с големите имена в родните щанги: Асен Златев, Антон Коджабашев, Благой Благоев, Нено Терзийски, Александър Върбанов, Севдалин Маринов, Михаил Петров, Йото Йотов, Златан Ванев и при жените – Милена Трендафилова.

Бившият национален треньор Иван Иванов има 4 титли, а Янко Русев – 5.

№1 в света – Василий Алексеев (СССР) е с 8 титли. След него с по 7 са Наим Сюлейманоглу (Турция, 2 за България), Юрик Варданян (СССР) и Лаша Талахадзе (Грузия). По 6 титли имат Йозеф Графл (Австрия), Томи Коно (САЩ), Джон Дейвис (САЩ), Йошинобу Мияке (Япония) и Давид Ригерт (СССР).

