"Искам да покажеш кой е кралят!" (ВИДЕО)

След такъв успех не се спи. 2-3 часа съм спал. Ние сме много здраво стъпили на земята, не празнуваме такива неща, гоним много по-високи цели. Ще празнуваме в края на сезона.

Думите са на Атанас Литков - масажист и един от най-близките хора на вече трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.

Късно снощи, в Норвегия, 21-годишният тежкоатлет изуми с невероятна психика и въпреки изоставането си (беше четвърти след първото движение), вдигна необходимата тежест, за да стъпи отново на световния връх.

Грешките в изхвърлянето

Литков разкри пред bTV, че при първото движение - изхвърляне, не са имали време за анализ между опитите и затова не са успели да коригират. Емоциите също са изиграли роля.

"Много хора го мислят за робот, но той е едно момче. Всеки може да направи грешки. Имахме промяна в техниката през последните няколко седмици, работим с Асен Златев. Достатъчно смел беше да предприеме такъв ход - да си променя техниката преди световното.

Точно преди последния опит в изтласкването, с който освен титлата Карлос постави и нов световен рекорд, Литков му каза няколко думи. Пред bTV той разкри и какво всъщност му е казал. "На последния опит единственото нещо, което му е казах е: "Искам да покажеш кой е кралят!"

Снимка: bTV

Литков си е взел за спомен листа с опитите на родния талант: "Беше много инфарктно и ще бъде един хубав спомен и една обичка на нашите уши като екип, че стават и грешки, и трябва много да внимаваме".

Агитката

В норвежкия град Фьорде Карлос Насар се радваше на солидна българска подкрепа. Агитката огласяше залата и не спираше да скандира.

"Ние сме свикнали, почти навсякъде имаме такава подкрепа. Бяхме подготвени, много хора ни писаха, и на мен лично за билети, защото бяха свършили. Погрижихме се всеки един българин, който беше тука, влезе на състезанието и беше доволен."

"Това е най-изявеният български спортист, който живее изцяло в България, готви се в България. Обичат го, бoготворят го", категоричен е Литков и добавя, че на Карлос сега ще му е позволено да си хапне "някоя тортичка".

