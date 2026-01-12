България може да има толкова олимпийски квоти, колкото Италия и Швейцария

Най-силните скиори и сноубордисти на планетата ще карат в Банско поне до 2033 г., а за първи път в историята страната ни може да има четири олимпийски квоти в мъжкия сноуборд. Броят им ще стане ясен след Световната купа в Банско в края на тази седмица.

Банско 2026

Дни преди старта на Световната купа под връх Тодорка БФСки обяви, че от 2027 г. България ще бъде домакин на стартове за Големия кристален глобус в алпийските ски в продължение на поне шест сезона.

Състезанието ще се проведе на 17 и 18 януари

Снимка: bTV/Getty Images

„България със сигурност всяка втора година ще има стартове по алпийски ски при мъжете – гигантски слалом и слалом. Договорът започва от следващата година. През сезон 2027/28 ще имаме стартове по ски, а в останалото време – или Световна купа по сноуборд, или женски стартове в алпийските ски. В период от шест години това е гарантирано. Това беше и целта на ФИС – да има предвидимост в по-дългосрочен план“, обяви председателят на Българската федерация по ски Цеко Минев.

За първи път с 4 квоти?

България за първи път в историята може да има четири квоти в мъжкия сноуборд на олимпийските игри в Милано/Кортина.

Снимка: bTV/Getty Images

Сигурни участници засега са Радослав Янков, Тервел Замфиров и Малена Замфирова. На Игрите ще участват първите 32-ма в ранглистата, като шанс да попаднат там имат още Александър Кръшняк и Петър Гергьовски.

„След състезанията в Банско, на 19 януари, трябва да излезе последната ранглиста за олимпиадата. Въз основа на нея трябва да се потвърдят квотите поименно. Там, където има повече от четирима състезатели от една държава, ще се направи преразпределение. Има седем италианци и шестима австрийци, от които със сигурност ще отпаднат състезатели. Кръшняк в момента е 31-ви. След цялата тази аритметика и резултатите от състезанията, на 21–22 януари трябва да стане ясно кой има право на квоти в сноуборда“, обясни генералният секретар на централата ни Георги Бобев.