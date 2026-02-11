bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
България унизена на най-високо ниво! Говори генералният секретар на БОК

Олимпиадата ще мине, проблемите ще останат, категоричен е Данаил Димов

България унизена на най-високо ниво! Говори генералният секретар на БОК
Генералният секретар на БОК Данаил Димов също поздрави Тервел Замфиров за бронза в сноуборда от Олимпийските игри – първи зимен медал за България от 20 години – и подчерта зрелостта му след финала: „Съперникът ми беше по-добър този път.“

По думите му още самото класиране за Милано/Кортина е огромен успех и малцина осъзнават какво означава да си в топ 20 в света.

Димов, който в момента е в Италия, заяви пред БГНЕС, че МОК посреща топло новото ръководство начело с Весела Лечева и следи внимателно случващото се у нас. Проведени са срещи с ръководството на комитета, който очаква бързо разрешаване на казуса.

Акцентът обаче е върху кризата, до която според Димов е довела Стефка Костадинова. Той разкри, че пред представители на МОК България е била сравнена с държави в тежка политическа и институционална нестабилност, като по думите му „дотам ни принизи Стефка Костадинова“.

Весела Лечева: България е сноуборд!

"Стана ми малко тъжно, защото при едно от последните ми виждания с висок кадър на МОК той с лека усмивка каза: "Знаете ли, единствените други държави, които са в положението на България, са Еквадор и Ливан. Нали си давате сметка, че в Еквадор има гражданска война. Част от територията се контролира от една от най-големите наркогрупировки в света. За Ливан няма какво да ви говоря. Нали разбирате докъде ни принизи Стефка Костадинова", разкри Димов.

"Олимпиадата ще мине, проблемите ще останат, и ние ще продължим да се борим с тях. От МОК са категорични, че няма да освободят финансирането на Олимпийския ни комитет и той в даден момент ще престане да функционира поради липса на средства. А спортистите ни не заслужават това", заяви за финал генералният секретар на БОК.

Президентът на МОК поздрави България за медала на Замфиров
