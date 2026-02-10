bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Президентът на МОК поздрави България за медала на Замфиров

След историческия бронз в Италия

Президентът на МОК поздрави България за медала на Замфиров

Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри поздрави Българския олимпийски комитет (БОК) за медала на Тервел Замфиров - първи за страната ни на Зимни олимпийски игри от 20 години.

Ковънтри и председателят на БОК Весела Лечева разговаряха в Милано, където се проведе среща на представителите на националните олимпийски комитети и членове на МОК по покана на олимпийската столица Лозана.

Специални поздравления

"Ковънтри поднесе специални поздравления за нашия медалист Тервел Замфиров. Казах й, че за българите този медал е равен на олимпийска титла, защото е дълго чакан, но и много заслужен. Също така, че в момента цялата ни страна се вълнува и говори за това постижение.

Да грабнеш бронза... с нокът (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

Хората са щастливи от успеха, следят българското участие, но и това на звездите на Игрите във всички останали спортове. Тервел Замфиров е истински посланик на олимпийските ценности. Той е не само отличен атлет, но и комплексен спортист, ролеви модел за много млади хора в България.

Впечатляващо е, че той е посветен също така на своето образование, а в Ливиньо, беше истинско удоволствие да видим как той контактува с всички световни медии.", коментира Лечева.

По време на срещата в Лозана Лечева разговаря и с друг голям приятел на страната ни – президентът на Международната федерация по гимнастика Моринари Ватанабе, който е и член на МОК. Ватанабе също изпрати чрез Лечева своите поздравления за медалиста ни Тервел Замфиров и пожела още успехи до края на Зимните игри.

ЗА ИСТОРИЯТА: Тервел Замфиров с олимпийски бронз!

 

