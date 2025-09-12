bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Българин подобри 30-годишен световен рекорд в ултрамаратона

Ради Милев спечели състезание за Световната купа

Българин подобри 30-годишен световен рекорд в ултрамаратона

Българин подобри 30-годишен световен рекорд в ултрамаратона! Ради Милев записа постижението в 6-дневното бягане във възрастова група 75-79.

Той триумфира в състезанието от Световната купа край езерото Балатон в Унгария.

Милев, който е на 77 години, измина 586 км за 6 дни. Предишният върхов резултат беше на Дрю Кетъл, поставен през 1995 г. Тогава австралиецът беше 75-годишен.

С лекота

"30-годишният световен рекорд на 6 дни в групата (75-79 г.) вече е български! На Световното 2026 ще уточняваме достатъчно висока стойност, за да остане дълго време български! Реално спрях 2 часа преди финала, без никаква умора, както се вижда и на клипа", написа Милев в социалните мрежи.

Ултрамаратонецът от Казанлък има записани множество рекорди, извоювани на национални и международни състезания, а с последното си постижение в Унгария той донесе поредното голямо признание както за България.

Тагове:

България Унгария рекорд световна купа казанлък световен ултрамаратон балатон Ради Милев

