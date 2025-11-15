Българската гимнастика в траур: Отиде си човекът, който докара медалите у дома

На 91-годишна възраст ни напусна Светослав Батов – човек с голямо сърце, отдаден на спорта и на поколения български гимнастици. Майстор на спорта и заслужил треньор, той посвети живота си на гимнастиката и остави след себе си ярка и дълбока следа.

Като старши треньор на националния отбор Батов изведе българската спортна гимнастика до върхове, които и днес будят уважение и гордост – спечелени са 13 медала от олимпийски игри, световни и европейски първенства и световни купи.

Под негово спокойното, но силно ръководство отборът ни се нарежда сред световния елит и два пъти достига пето място на олимпийски игри, както и четвърто на световно първенство.< Светослав Батов беше не само изключителен треньор, но и признат международен съдия към Международната федерация по гимнастика, оставяйки траен принос за развитието на спорта – у нас и по света.

Поклонението пред него ще се състои на 18 ноември от 11:30 ч. в църквата на Централните софийски гробища.

Легенда

Светослав Димитров Батов е роден на 17 август 1934 г. в София. Още като ученик той открива любовта си към гимнастиката – любов, която се превръща в негов житейски път. През 1950 г. започва да тренира в Локомотив София, а по-късно завършва ВИФ „Георги Димитров“ със специалност „Гимнастика“.

През годините работи като треньор в Септември и Левски, както и като преподавател в спортната школа по гимнастика в София. От 1968 г. отдава труда и сърцето си на Българската федерация по гимнастика – като държавен треньор, наставник на младежкия национален отбор и впоследствие като старши треньор на мъжкия национален тим.

В периода 1976–1987 г. под неговото мъдро ръководство националният ни отбор записва най-силните си години – 17 медала от най-големите първенства, стабилно присъствие в световния топ, два пъти пето място на Олимпийски игри и четвърто място на световно първенство.

С международното си уважение и авторитет Батов е избран в Мъжкия технически комитет на Европейския съюз по гимнастика, а по-късно два мандата е негов вицепрезидент.

Като международен съдия към FIG той съдийства на пет Олимпиади, повече от 10 световни и над 10 европейски първенства и десетки големи шампионати.

За своя труд и отдаденост е удостоен с множество високи отличия, сред които златни медали от БСФС, званието „Почетен член“ на Европейския съюз по гимнастика и два пъти орден „Червено знаме на труда“.

Животът на Светослав Батов е пример за отдаденост, доброта и устойчивост. Остави след себе си ученици, успехи и спомени, които ще продължат да вдъхновяват. Светла му памет.

Ръководството на Българската федерация по гимнастика и спортната редакция на bTV поднася своите искрени съболезнования на семейството, близките и всички, които го обичаха и ценяха.

