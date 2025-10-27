Битката на Валентина Георгиева продължава!

Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева отново е изправена пред едно от най-тежките изпитания в кариерата си – битка с времето, болката и собствените си граници. Само седмица след контузията, получена по време на световното първенство в Джакарта, българската звезда на спортната гимнастика не се предава.

Вместо това – както винаги – тя се изправя с решителност и характер. След като премина преглед при д-р Мартин Иванов, лекар на националния отбор, бе извършена пункция на коляното, за да се облекчи натрупаният оток. Процедурата е успешна, а подуването постепенно спада – първата крачка по пътя към възстановяването.

Ще се наложи ли нова операция?

Ако процесът върви по план, в петък Валя ще премине ядрено-магнитен резонанс, който ще покаже реалната степен на травмата. Ден по-късно тя ще бъде консултирана от д-р Иван Василев в „Спортсклиник Еуровита“ – същият специалист, който преди три години извърши сложната операция на коляното ѝ след драматичния инцидент на европейското първенство в Мюнхен 2022.

Тогава Валентина беше само на 16 години – дете със стоманена воля. Малцина вярваха, че ще се върне, но тя доказа, че няма невъзможно. След тежка година и половина рехабилитация тя се изправи отново на уредите – по-зряла, по-силна, по-решителна. И само две години по-късно стана двукратна европейска вицешампионка на прескок, изведе България във финалите на най-големите състезания и върна надеждата в женската спортна гимнастика. Днес, на 19 години, Валя отново показва същата несломима енергия.

Сила и дисциплина

Контузията е тежка, но духът ѝ – непоклатим. „Валентина е силна и дисциплинирана – знае какво е нужно, за да се върне. Важно е сега да запазим спокойствие и да ѝ дадем време да се възстанови“, коментират от Българската федерация по гимнастика. Без съмнение, Валентина Георгиева е сред най-талантливите и обичани български гимнастички на нашето време.

Нейното име вече се свързва с успех, постоянство и вдъхновение. На прескок – дисциплина, в която България не е имала финалистка от десетилетия – тя върна страната ни на картата на световната гимнастика. Битката на Валя продължава. И както винаги – тя няма да се предаде.

Снимка: Lap.bg

