Българският звяр Божидар Саръбоюков ще покорява Китай

Определеният от световните медии като български звяр – Божидар Саръбоюков, ще има интензивен летен сезон в леката атлетика.

Бронзовият медалист в скока на дължина от световния шампионат в зала ще започне с две поредни участия на Диамантената лига.

Най-престижната лекоатлетическа верига стартира със състезания в Китай, на които ще участва и Саръбоюков.

Кога?

Надпреварите са на 16 май в Шанхай и седмица по-късно в Сямън.

Това обаче не е всичко в календара на таланта от Харманли. Той има и още четири потвърдени участия в Диамантената лига – на 4 юни в Рим, на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. Между тях българската звезда в световната лека атлетика ще се състезава и в още няколко силни международни турнира.

Българската публика също ще има възможност да се порадва на изявите на атлет номер 1 на България. Към момента той планира участие на Националния шампионат за мъже и жени, който ще се проведе на 25 и 26 юли.

С националния екип възпитаникът на Димитър Карамфилов трябва да стартира на Балканския шампионат (20 и 21 юни), както и на най-важния старт през сезона – европейското първенство в Бирмингам, което ще се проведе между 10 и 16 август.

Сезонът

Саръбоюков завърши зимния сезон като номер 2 в световната ранглиста в скока на дължина с 8,45 метра. Той взе три национални титли, като освен в коронната си дисциплина, триумфира в скока на височина и в тройния скок. Последва и световният бронз в Торун.

От днес Божидар и треньорът му Димитър Карамфилов са на лагер в Турция, след като успешно приключиха първата част от подготовката си в Испания.