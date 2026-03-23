Бронзовият Божидар Саръбоюков пред bTV: Надявам се да не съм ви разочаровал! (ВИДЕО)

16 години чакане приключи! България има медал от световно първенство по лека атлетика в зала!

Божидар Саръбоюков се окичи с бронз на шампионата на планетата в Торун, Полша в скока на дължина! Това е първо отличие за страната ни от такъв форум откакто Ваня Стамболова завоюва сребро в Доха 2010.

Специално за bTV Саръбоюков разкри емоциите си след финала и не скри, че носи и леко разочарование, защото не е успял да стане шампион.

Лидер в ранглистата

Саръбоюков влезе състезанието като лидер в световната ранглиста с резултат 8,45 м, постигнат преди дни на турнир в Белград. В Торун той скочи 8,31 м, а преди него се наредиха Жерсон Балде (Португалия) с 8.46 м и Матия Фурлани (Италия) с 8,39 метра.

"Спах, но много малко, защото емоциите са смесени. Осъзнавам какво нещо е, радвам се, една сбъдната мечта. Ако ме питате дали в началото на сезона вярвах, че ще взема медал, щях да се съмнявам. В един по-късен период поведох в ранглистата. Очакванията към самия себе си бяха по-големи. Не съм толкова разочарован, че не съм първи, а по-скоро исках да постигна по-висок резултат.

Усетих, че е възможно, след като скочих 8,39 м. След това направих още две силни състезания с национални рекорди, поведох в ранглистата и нямаше как да не го очаквам. Носих една отговорност на раменете си, която не ми даде да го пропилея.", каза Саръбоюков.

"Много съм благодарен - на зрителите на bTV, на всички, които бяха зад екраните. Няма как да знам колко човека са били, но съм сигурен, че отдавна толкова хора не са следели нещо подобно. Радвам се, че я имаше тази подкрепа. Надявам се да не съм разочаровал хората и да са видели, че българската лека атлетика отново се издига и се надявам да мотивирам много малки деца", добави той.

Посвещението

Саръбоюков е актуален европейски шампион в зала. Той завоюва титлата през 2025 г. в Нидерландия.

Той посвети отличието си от Торун на най-близките, в това число и треньора си Димитър Карамфилов.

Снимка: Reuters

"Радвам се че този път му дадоха и на него един такъв медал. Искам да го посветя на моето семейство, на моята приятелка, на нейните роднини, защото това са хората, които бяха най-близо да мен, усещах ги най-близо до мен на това първенство. На председателят на федерацията Жоро Павлов - изключителна подкрепа чувствах от него, обаждаше се, изпрати ме с емоции, надъха ме доста"

А това, че изпусна златото този път, само мотивира Саръбоюков.

"Не исках да говоря с думи, защото понякога, когато думите дойдат по-рано от действията, нещата не стават така, както си представяме. Затова искам да го запазя за себе си, но със сигурност, ако бяха мотивиран доста, сега съм два-три пъти по-мотивиран"