Балкански котки останаха без стадион. Кой е виновен? (ВИДЕО)

Скандал в Берковица! Един от най-добрите ръгби отбори в страната ни - Балканските котки, остана без стадион.

В навечерието на спечелването на петата си титла ва България, тимът от северозападния град, нямаше къде да играе мача си срещу НСА, тъй като на терена се водят строителни дейности.

В размяната на съобщения в социалните мрежи, кметът на Берковица Радослав Найденов разри, че отборът няма подписан договор с общината за ползване на терена.

Проблемът

"Знаем го от четири месеца, защото го виждаме, но не бяхме предупредени, че ще достигне такива мащаби, ще засегне терена ни и това ще възпрепятства мачовете. Сигнализирахме на кмета, потърсихме го, защото може да останем без терен. Получихме пренебрежително отношение. 5 дни преди мача разбрахме, че няма алтернатива. За малко да играем в друг град.

Кметът до последно ми казваше, че ще проведе такъв разговор. 5 дни преди мача той ми каза, че няма разрешение от футболния отбор. В последствие разбрах, че не всичко е така, както той го казва. Проблемът беше решен за вчерашния мач, благодарение на футболния клуб", разкри Цветостин Цветков.

Договорът

"Проблемът е по-дълбок за нашия клуб. Когато разбрахме от кмета, че няма как да играем на футболния терен, направихме официална публикация, че няма да играем в Берковица. На другия ден, от страницата на общината, кметът излезе със становище, че ние сме без подписан договор. От 3 месеца, откакто му сигнализираме, той не каза, че не сме си подписали договора. Умишлено не сме го подписали, защото няма как да ползваме терена. Всяка година сме били изрядни! Две години не можеше да си ползваме терена заради проблем с частен имот. Виждаме, че и тази година няма да можем да си ползваме терена. Решихме да не подписваме договор за момента", каза Цветков.

"От 2020 г. нямаме вода. Има спукани тръби. Откакто съществуваме, ходим по домовете си до тоалетна, водим съотборници и приятели там да се изкъпят, да се преоблекат", добави Александър Петров.

Кметът отказа коментар по темата пред bTV.

Балкански котки имат варианти да преместят клуба извън Берковица.