Бащата на бронзовата Лора Христова: Очаквах успехът ѝ, но за следващите Игри! (ВИДЕО)

"Горд баща съм! Очаквах го за следващите олимпийски игри, не за тези!" - думи на един баща, чиято усмивка не е слизала от лицето от няколко часа!

Христо Христов - бащата на бронзовата медалистка в индивидуалния старт на 15 км в биатлона на олимпийските игри в Милано/Кортина Лора Христова, винаги е вярвал в успеха ѝ!

Но не го е очаквал толкова скоро!

Не на тези Игри

"Очаквах само да си направи стрелбите, другото не е толкова важно. Горд се почувствах, зарадвах се много за нея. 11-годишна се записа биатлон в Аякс и досега не е спирала", каза Христов.

Снимка: Reuters

Той разкри, че подготовката на дъщеря му изисква много усилия и много влагане. Но след толкова години по пистите, тя е свикнала.

"Подготовката ѝ е 6 дни в седмицата, 1 ден почива, целогодишно. Може би вече е свикнала с това нещо. В по-малките години може би дискотеките са ѝ липсвали. За последно я видях през октомври. Знаех, че ще успее. Въпросът е кога. Никога не се е колебала, очакваше медал!"

В Троян

Кметът на Троян Донка Михайлова също приветства успеха на Лора Христова.

"Беше като празник. Вчера наблюдавахме с треньорите, с бащата на Лора състезанието. Беше празник! Имаше сълзи, усмивки, радост и гордост. Петима от 20-те български спортисти са от местни клубове. Троянец носи българското знаме! Гордост е, че Лора донесе медал!", каза тя.

След това Михайлова съобщи добрата новина - днес започва изграждането на нова писта за летен биатлон в града.

Снимка: bgnes

"Съвпадение е. Планирали бяхме в днешния ден да започне изграждане на писта за летен биатлон - една мечта на местните биатлонисти. В тези дни завършваме и новата спортна зала в Троян. Това е предпоставка всички, които идват след Лора, след Милена Тодорова, след Владо Илиев, да бъдат толкова добри, а защо не е още по-добри", каза тя.