bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Бащата на бронзовата Лора Христова: Очаквах успехът ѝ, но за следващите Игри! (ВИДЕО)

В Троян започват изграждането на писта за летен биатлон

"Горд баща съм! Очаквах го за следващите олимпийски игри, не за тези!" - думи на един баща, чиято усмивка не е слизала от лицето от няколко часа!

Христо Христов - бащата на бронзовата медалистка в индивидуалния старт на 15 км в биатлона на олимпийските игри в Милано/Кортина Лора Христова, винаги е вярвал в успеха ѝ

Но не го е очаквал толкова скоро!

Не на тези Игри

"Очаквах само да си направи стрелбите, другото не е толкова важно. Горд се почувствах, зарадвах се много за нея. 11-годишна се записа биатлон в Аякс и досега не е спирала", каза Христов.

Снимка: Reuters

Той разкри, че подготовката на дъщеря му изисква много усилия и много влагане. Но след толкова години по пистите, тя е свикнала.

"Подготовката ѝ е 6 дни в седмицата, 1 ден почива, целогодишно. Може би вече е свикнала с това нещо. В по-малките години може би дискотеките са ѝ липсвали. За последно я видях през октомври. Знаех, че ще успее. Въпросът е кога. Никога не се е колебала, очакваше медал!"

В Троян

Кметът на Троян Донка Михайлова също приветства успеха на Лора Христова. 

"Беше като празник. Вчера наблюдавахме с треньорите, с бащата на Лора състезанието. Беше празник! Имаше сълзи, усмивки, радост и гордост. Петима от 20-те български спортисти са от местни клубове. Троянец носи българското знаме! Гордост е, че Лора донесе медал!", каза тя.

След това Михайлова съобщи добрата новина - днес започва изграждането на нова писта за летен биатлон в града. 

Снимка: bgnes

"Съвпадение е. Планирали бяхме в днешния ден да започне изграждане на писта за летен биатлон - една мечта на местните биатлонисти. В тези дни завършваме и новата спортна зала в Троян. Това е предпоставка всички, които идват след Лора, след Милена Тодорова, след Владо Илиев, да бъдат толкова добри, а защо не е още по-добри", каза тя.

Бронзовата Лора Христова: Осъзнах какво става, когато попитаха
Тагове:

кмет баща биатлон троян милано христо христов Зимни олимпийски игри лора христова Донка Михайлова кортина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Бронзовата Лора Христова: Осъзнах какво става, когато попитаха

Бронзовата Лора Христова: Осъзнах какво става, когато попитаха "Коя е тази българка?" (ВИДЕО)
Левски изпусна и Купата! Лудогорец победи минимално!

Левски изпусна и Купата! Лудогорец победи минимално!

Линдзи Вон претърпя трета операция!

Линдзи Вон претърпя трета операция! "Успехът има различно значение" (СНИМКИ)
Руски/Грузински фигурист жегна италианците с най-милото им

Руски/Грузински фигурист жегна италианците с най-милото им

Майката на Лора Христова пред bTV: Никога не гледам стрелбата ѝ! (ВИДЕО)

Майката на Лора Христова пред bTV: Никога не гледам стрелбата ѝ! (ВИДЕО)

Последни новини

"Това момиче е доста особено!" (ВИДЕО)
Денят, в който леля Светла стана на 80 (СНИМКИ)

Денят, в който леля Светла стана на 80 (СНИМКИ)
Руски/Грузински фигурист жегна италианците с най-милото им

Руски/Грузински фигурист жегна италианците с най-милото им

Бягане за историята – падна българският рекорд на 60 метра

Бягане за историята – падна българският рекорд на 60 метра
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV