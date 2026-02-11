bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Майката на Лора Христова пред bTV: Никога не гледам стрелбата ѝ! (ВИДЕО)

Много се гордея с нея и много я обичам, каза Теодора Коммос

Няма по-голяма гордост на земята от тази на майка, чието дете е постигнало мечтата си!

Когато блянът е олимпийски медал, нещата стават по-сложни - тежки тренировки, много усилия, очакванията на цял един народ. Но тогава и успехът е по-сладък! 

Такъв беше той за Лора Христова, която преди няколко часа спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км в биатлона на олимпийските игри в Милано/Кортина! Най-щастлива от мястото ѝ на почетната стълбичка очаквано беше майка ѝ Теодора Коммос. Успяхме да се чуем с нея, още преди да се е обадила на Лора! 

Бронзовата Лора Христова: Осъзнах какво става, когато попитаха

Суеверието

"Много сме развълнувани, много сме щастливи! Голяма изненада! Все още не мога да повярвам! Наистина много се надявах да спечели. Това ѝ е мечта от малка. Надявам се да е много щастлива и доволна" - личи си, че думите се леят през широка усмивка и подплатени с много родителска гордост!

Теодора живее и работи в Германия, но няма как да пропусне този важен старт за Лора Христова. Или поне част от него!

Снимка: Instagram

"Стрелбата не я гледах от суеверие. Никога не гледам нейната стрелба", казва тя!

Съвсем сама

Лора Христова е от Троян. Именно там започва да тренира, а и днес е част от местния Аякс.

"От 9-годишна започна да тренира, съвсем сама. Никой не я е насочвал към този спорт. Винаги това ѝ е било мечта - да вземе медал на олимпийски игри. Тя имаше здравословни проблеми, беше болна, както и целия отбор. Успя да се възстанови навреме и... виждате резултата", споделя майката.

Снимка: Getty Images

Бабата и дядото също не крият радостта си.

"Много са щастливи. Всички са много развълнувани, горди. "Златната Лори" звучи добре. Много се гордея с нея и много я обичам", завършва Теодора, а след това я оставяме да направи най-важното нещо - да се чуе с дъщеря си Лора Христова, чието име от днес е записано с големи букви в историята на българския спорт.

Екатерина Дафовска пред bTV: Казах на Лора, че е най-красивата!
 
Тагове:

биатлон майка милано олимпийски игри Зимни олимпийски игри лора христова кортина Теодора Коммос

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Олимпийски бронз за България в биатлона! Донесе го Лора Христова!

Олимпийски бронз за България в биатлона! Донесе го Лора Христова!

Това е невероятната Лора! (ВИДЕО)

Това е невероятната Лора! (ВИДЕО)
Скандалът гръмна! Две години без борба за Иво Илиев (ВИДЕО)

Скандалът гръмна! Две години без борба за Иво Илиев (ВИДЕО)
Награждаването на безгрешната Лора Христова! (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

Награждаването на безгрешната Лора Христова! (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

Последни новини

Бронзовата Лора Христова: Осъзнах какво става, когато попитаха

Бронзовата Лора Христова: Осъзнах какво става, когато попитаха "Коя е тази българка?" (ВИДЕО)
Екатерина Дафовска пред bTV: Казах на Лора, че е най-красивата!

Екатерина Дафовска пред bTV: Казах на Лора, че е най-красивата!

Награждаването на безгрешната Лора Христова! (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

Награждаването на безгрешната Лора Христова! (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)
Къде ни нарежда медалът на Лора Христова?

Къде ни нарежда медалът на Лора Христова?

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV