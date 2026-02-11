Майката на Лора Христова пред bTV: Никога не гледам стрелбата ѝ! (ВИДЕО)

Няма по-голяма гордост на земята от тази на майка, чието дете е постигнало мечтата си!

Когато блянът е олимпийски медал, нещата стават по-сложни - тежки тренировки, много усилия, очакванията на цял един народ. Но тогава и успехът е по-сладък!

Такъв беше той за Лора Христова, която преди няколко часа спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км в биатлона на олимпийските игри в Милано/Кортина! Най-щастлива от мястото ѝ на почетната стълбичка очаквано беше майка ѝ Теодора Коммос. Успяхме да се чуем с нея, още преди да се е обадила на Лора!

Суеверието

"Много сме развълнувани, много сме щастливи! Голяма изненада! Все още не мога да повярвам! Наистина много се надявах да спечели. Това ѝ е мечта от малка. Надявам се да е много щастлива и доволна" - личи си, че думите се леят през широка усмивка и подплатени с много родителска гордост!

Теодора живее и работи в Германия, но няма как да пропусне този важен старт за Лора Христова. Или поне част от него!

Снимка: Instagram

"Стрелбата не я гледах от суеверие. Никога не гледам нейната стрелба", казва тя!

Съвсем сама

Лора Христова е от Троян. Именно там започва да тренира, а и днес е част от местния Аякс.

"От 9-годишна започна да тренира, съвсем сама. Никой не я е насочвал към този спорт. Винаги това ѝ е било мечта - да вземе медал на олимпийски игри. Тя имаше здравословни проблеми, беше болна, както и целия отбор. Успя да се възстанови навреме и... виждате резултата", споделя майката.

Снимка: Getty Images

Бабата и дядото също не крият радостта си.

"Много са щастливи. Всички са много развълнувани, горди. "Златната Лори" звучи добре. Много се гордея с нея и много я обичам", завършва Теодора, а след това я оставяме да направи най-важното нещо - да се чуе с дъщеря си Лора Христова, чието име от днес е записано с големи букви в историята на българския спорт.