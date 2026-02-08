Бащата на Тервел: Добре, че имам здраво сърце

Добре, че имам здраво сърце и издържа цялото предизвикателство, на което бях подложен. Това заяви с усмивка Анатоли Замфиров - баща и треньор на бронзовия медалист от олимпийските игри Милано/Кортина 2026 Тервел Замфиров.

20-годишният талант донесе първо отличие на България след 20-годишно прекъсване и общо седмо на зимни игри в историята. Той е и действащ световен шампион в паралелния слалом от Енгадин 2025.

"Не е лошо, но можеше да бъде и малко по-добре. Българската федерация по ски има световен шампион в алпийския сноуборд и олимпийски медалист."

"Никога не се е случвало подобно нещо, от зората на времето. За съжаление не можем да се похвалим, че имаме олимпийски шампион, но ако даде Господ, и това ще стане един ден", заяви Замфиров-старши.

Той призна, че е бил много притеснен през цялото състезание и особено при очакването на фотофиниша след малкия финал на Тервел срещу словенеца Тим Мастнак. "Добре, че имам здраво сърце и издържа цялото предизвикателство, на което бях подложен", каза с усмивка Анатоли Замфиров.