Бащата на Тервел: Добре, че имам здраво сърце

Подобно нещо не се е случвало от зората на времето, щастлив е Анатолий Замфиров

Добре, че имам здраво сърце и издържа цялото предизвикателство, на което бях подложен. Това заяви с усмивка Анатоли Замфиров - баща и треньор на бронзовия медалист от олимпийските игри Милано/Кортина 2026 Тервел Замфиров.

20-годишният талант донесе първо отличие на България след 20-годишно прекъсване и общо седмо на зимни игри в историята. Той е и действащ световен шампион в паралелния слалом от Енгадин 2025.

ЗА ИСТОРИЯТА: Тервел Замфиров с олимпийски бронз!

"Не е лошо, но можеше да бъде и малко по-добре. Българската федерация по ски има световен шампион в алпийския сноуборд и олимпийски медалист."

"Никога не се е случвало подобно нещо, от зората на времето. За съжаление не можем да се похвалим, че имаме олимпийски шампион, но ако даде Господ, и това ще стане един ден", заяви Замфиров-старши.

Героят Замфиров: Оказа се, че не съм си изрязал ноктите

Той призна, че е бил много притеснен през цялото състезание и особено при очакването на фотофиниша след малкия финал на Тервел срещу словенеца Тим Мастнак. "Добре, че имам здраво сърце и издържа цялото предизвикателство, на което бях подложен", каза с усмивка Анатоли Замфиров.

семейство баща сноуборд отличие медал бронз Зимни олимпийски игри тервел замфиров анатолий замфиров

Най - важното

Героят Замфиров: Оказа се, че не съм си изрязал ноктите

№1 за всички времена! Божидар Саръбоюков скочи 8,39 м

Трагедия с Линдзи Вон: Виковете ѝ от болка се чуха в целия свят! (СНИМКИ)

Да грабнеш бронза... с нокът (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

Къде ни изстреля медалът на Тервел?

№1 за всички времена! Божидар Саръбоюков скочи 8,39 м

Героят Замфиров: Оказа се, че не съм си изрязал ноктите

Трио великани в София за юбилея на Христо Стоичков

Къде ни изстреля медалът на Тервел?

