bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

ЦСКА осъди агресията срещу репортер на bTV

Клубът изрази готовност да съдейства на органите на реда

ЦСКА осъди агресията срещу репортера на bTV Калоян Кюркчиев преди дербито срещу Левски на националния стадион в понеделник. В опит да стигне до медийните позиции, екипът ни е пресрещнат от фенове на "червените". По стълбите блок 26 в сектор А Кюркчиев е изблъскан, а след това и ритан неколкократно.

От ЦСКА, който беше символичен домакин на мача, изразиха съжалението си за инцидента. Ръководството категорично осъжда агресията и изразява готовност да съдейства на органите на реда за изясняване на всички обстоятелства.

В същото време от клуба посочват, че националният стадион не предлага необходимите условия за нормална работа на журналистите. И гарантира, че със завършването на новия стадион "Българска армия" ще бъдат налице най-високите международни стандарти за безопасност, сигурност и удобство.

На вниманието на спортната редакция на bTV

Уважаеми колеги,

ПФК ЦСКА изразява искрено съжаление за възникналия инцидент в минутите преди началото на футболната среща между ЦСКА и Левски на 13 април 2026 г. на Националния стадион „Васил Левски“ между репортерски екип на bTV и футболни привърженици на трибуните в Сектор А на съоръжението.

Клубът ни категорично осъжда всяка форма на агресия спрямо служебни лица, журналисти или обикновени фенове по време на футболните двубои и не толерира насилието по трибуните. Реакцията на представителите на ЦСКА непосредствено след инцидента - осигуряване на безопасен достъп и оптимални условия за изпълнение на служебните задължения на репортерския екип на Вашата медия, недвусмислено показва ангажимента ни за предотвратяване на подобни инциденти и осигуряване на сигурна среда на журналистите и зрителите по време на футболните двубои.

В готовност сме да окажем и пълно съдействие на органите на реда за изясняване на всички обстоятелства около въпросния инцидент при необходимост.

В същото време бихме искали да подчертаем, че не само Националният стадион „Васил Левски“, но и редица други спортни съоръжения у нас, приемащи двубои от професионалния футбол, не предлагат необходимите условия за осигуряване на изцяло независим и безопасен подход на представителите на медиите към работните им зони преди, по време и след футболните срещи. Дългогодишен инфраструктурен проблем, който касае не само двубоите от вътрешното първенство, но и мачове от международния календар под егидата на УЕФА и ФИФА, в това число и на националния отбор на България.

В тази връзка ПФК ЦСКА гарантира, че след завършване на реконструкцията, клубният ни стадион „Българска армия“ ще предлага всички необходими условия за нормалната работа на представителите на медиите, съобразно най-високите международни стандарти за безопасност, сигурност и удобство.

Тагове:

цска репортер позиция бтв калоян кюркчиев ритан блъскан

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV