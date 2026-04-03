Бербатов със законопроект: Предлага сериозни данъчни облекчения!

Бившият футболист на Манчестър Юнайтед, Тотнъм, Байер Леверкузен, Монако, Фулъм, ЦСКА Димитър Бербатов има конкретни предложения за развитието на спорта у нас.

Той е в ролята на съветник на служебния министър-председател Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта в момента.

В своя позиция Бербатов предлага инвестициите в спорта да носят данъчни облекчения до 35%.

Конкретни предложения

"Уважаеми спортисти, треньори, спортни деятели и инвеститори, Днес правим най-важната крачка към реалната финансова независимост на българския спорт. След серия от конструктивни разговори с Министерството на финансите и представените от мен идеи за данъчни облекчения при инвестиции в спорта, имам удоволствието да обявя: Законопроектът за изменение и допълнение на ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане) вече е официално качен за 30-дневно обществено обсъждане!

Какво означава това за българския спорт?

Чрез въвеждането на нови данъчни кредити бизнесът ще може да инвестира директно в спорта, заобикаляйки тежката и бавна администрация.

Нива на данъчно облекчение (10% – 35%):

*Детско-юношески школи, масов спорт и инфраструктурни подобрения (35%): Това е нашият „Ударен център“. Най-високият стимул е насочен към бъдещето – нашите деца и модернизацията на спортните бази.

*Национален престиж (20%): За големите компании, които искат да свържат бранда си с националния флаг и олимпийската подготовка.

*Професионален спорт (10%): За директна подкрепа на професионалните спортни клубове. Защо е необходимо сега? Анализите показват ясна липса на достатъчно финансиране в българския спорт и критични данни, които не търпят отлагане: 1. Масово отпадане: 41.8% от децата спират да спортуват при прехода към средно образование, основно поради липса на средства и достъпна база. 2. Здравен риск: Едва 46.8% от спортните организации разполагат с бюджет за специализирана медицинска грижа и възстановяване на атлетите. 3. Липса на приходи: 92.5% от българския спорт не генерира реални приходи от реклама, което прави частните инвестиции чрез данъчни облекчения основен път за оцеляване.

Принцип на строг контрол: Този законопроект не е „празен чек“. Той е договор между бизнеса, държавата и обществото. За да се гарантира, че всяко евро достига по предназначение, законопроектът предвижда безкомпромисен механизъм за отчетност върху всички нива на инвестиция (10% | 20% | 35%).

Всяка инвестиция, насочена към спорта, трябва да бъде обект на строг държавен и обществен контрол чрез нови методи за верификация на дейността и прозрачно разходване на средствата. Целта е пълно изсветляване на сектора – инвестицията трябва да отива в залата, при треньора и при детето, а не да потъва в административни лабиринти.

Скъпи приятели, Процедурата е задействана. Следващите 30 дни са решаващи. Това е времето, в което спортната общественост трябва да покаже своята единност и подкрепа. Този законопроект не е просто документ – той е инвестиция в здравето на нацията. Нека върнем спорта там, където му е мястото – в сърцето на България!", обяснява Бербатов за своя законопроект.

В момента тече едномесечен срок за обществено обсъждане на проекта - до 2 май. След това ще се разгледат предложенията по него.

Скандалът и позицията

Преди дни любителско видео засне оставен в джипа на Бербатов пистолет.

Бившият футболист бе глобен по надлежен ред, а в предаването "120 минути" обясни ситуацията така:

"Случи се една нелепа и глупава ситуация. Моментната ми концентрация беше натоварена с документи, срещи и задачи, което доведе до случилото се. Това е недопустимо. Аз съм напълно запознат и имам опит в тази сфера"