Брат за пример: Как Стоян помага на Мартин Копривленски преди MAX FIGHT 63?

По-малко от седмица остава до една от най-чаканите бойни гала вечери у нас - MAX FIGHT 63! На ринга в София среща ще си дадат едни от най-добрите в бойните спортове у нас и в света, за да демонстрират уменията си, а и... обичта си.

Братските отношения на Стоян и Мартин Копривленски са това, което ги отличава - сплотени, отдадени на спорта, винаги готови да си подадат ръка.

Ще ги видим отново един до друг и на MAX FIGHT 63, когато Мартин ще се изправи срещу испанеца Виктор Монфорт. Цялата гала вечер може да гледате пряко на нашата платформа VOYO.BG от 19:30 ч. на 29 ноември.

Пример

"Фамилията Копривленски единствено ми носи стимул и мотивация. Той наблюдава играта отстрани, отделно ми помага доста със загрявката и с някои технически похвати.", разкрива Мартин пред камерата ни.

Само преди дни Стоян Копривленски беше в Токио, където се би за да защити световната титла на K-1 World Max 2025. Той обаче бе отстранен на полуфинал.

Преди това именно Мартин му каза най-важните думи за мотивация.

В помощ на треньора

Ролята на Стоян Копривленски е добре дошла и за треньора на Мартин - Марио Кирилов.

"Важното е да следва примера на брат си, защото той му е отъпкал пътеките, което прави всичко за него много по-лесно от една страна, но от друга става много по-трудно, защото му е брат.", заяви той.

Стоян ще бъде в ъгъла на брат си по време на мача му от MAX FIGHT 63 срещу Виктор Монфорт.

