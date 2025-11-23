bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Брат за пример: Как Стоян помага на Мартин Копривленски преди MAX FIGHT 63?

Гледайте зрелищната гала вечер пряко по VOYO.BG на 29 ноември

По-малко от седмица остава до една от най-чаканите бойни гала вечери у нас - MAX FIGHT 63! На ринга в София среща ще си дадат едни от най-добрите в бойните спортове у нас и в света, за да демонстрират уменията си, а и... обичта си. 

Братските отношения на Стоян и Мартин Копривленски са това, което ги отличава - сплотени, отдадени на спорта, винаги готови да си подадат ръка. 

Ще ги видим отново един до друг и на MAX FIGHT 63, когато Мартин ще се изправи срещу испанеца Виктор Монфорт. Цялата гала вечер може да гледате пряко на нашата платформа VOYO.BG от 19:30 ч. на 29 ноември. 

Пример

"Фамилията Копривленски единствено ми носи стимул и мотивация. Той наблюдава играта отстрани, отделно ми помага доста със загрявката и с някои технически похвати.", разкрива Мартин пред камерата ни. 

Само преди дни Стоян Копривленски беше в Токио, където се би за да защити световната титла на K-1 World Max 2025. Той обаче бе отстранен на полуфинал

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Преди това именно Мартин му каза най-важните думи за мотивация. 

В помощ на треньора

Ролята на Стоян Копривленски е добре дошла и за треньора на Мартин - Марио Кирилов.

"Важното е да следва примера на брат си, защото той му е отъпкал пътеките, което прави всичко за него много по-лесно от една страна, но от друга става много по-трудно, защото му е брат.", заяви той.

Стоян ще бъде в ъгъла на брат си по време на мача му от MAX FIGHT 63 срещу Виктор Монфорт.

Цялата гала вечер гледайте пряко на платформата VOYO.BG от 19:30 ч. на 29 ноември, събота. 

Max fight 63: Атрактивните битки пряко в ефира на bTV Action и VOYO

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

гала вечер max fight maxfight стоян копривленски Мартин Копривлевски

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Гащеризонът на Бионсе засенчи победата на Макс Верстапен (ВИДЕО)

Гащеризонът на Бионсе засенчи победата на Макс Верстапен (ВИДЕО)
Пламен Константинов: Мони Николов е необикновен! Не трябва да се ограничава!

Пламен Константинов: Мони Николов е необикновен! Не трябва да се ограничава!
Сълзи и много емоция: Завръщането на Пол Погба! (ВИДЕО)

Сълзи и много емоция: Завръщането на Пол Погба! (ВИДЕО)
Футболен тартор заведе сина си на училище и изчезна. Намериха го мъртъв!

Футболен тартор заведе сина си на училище и изчезна. Намериха го мъртъв!

Партизан и Фенербахче се скараха заради битка през Средновековието (ВИДЕО)

Партизан и Фенербахче се скараха заради битка през Средновековието (ВИДЕО)

Последни новини

Кубрат Пулев: По-мъдър, по-мощен... по-брутален! (ВИДЕО)

Кубрат Пулев: По-мъдър, по-мощен... по-брутален! (ВИДЕО)
Футболен тартор заведе сина си на училище и изчезна. Намериха го мъртъв!

Футболен тартор заведе сина си на училище и изчезна. Намериха го мъртъв!

Сълзи и много емоция: Завръщането на Пол Погба! (ВИДЕО)

Сълзи и много емоция: Завръщането на Пол Погба! (ВИДЕО)
Партизан и Фенербахче се скараха заради битка през Средновековието (ВИДЕО)

Партизан и Фенербахче се скараха заради битка през Средновековието (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV